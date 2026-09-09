Druga prilika za državnu cestu: Strabag preuzeo gradilište od 3 milijuna eura, gradit će most i kružni tok

Započinje realizacija važnog infrastrukturnog projekta za Slavonski Brod i Brodsko-posavsku županiju. Otvoreno je gradilište državne ceste DC431, dionice od Sjeverne vezne ceste do sjevernog ulaza u Industrijsku zonu Đuro Đaković.

Radove će za Hrvatske ceste izvoditi STRABAG, a ugovorena vrijednost iznosi 3.153.721,15 eura bez PDV-a, uz rok izvođenja od devet mjeseci. Nova prometnica bit će duga oko 420 metara, a projekt uključuje i kružni tok te most duljine 43 metra. Povezat će Sjevernu veznu cestu, cestovni prijelaz Čaplja i sjeverni ulaz u Industrijsku zonu Đuro Đaković, uz spoj na Kumičićevu ulicu.

Druga prilika

Nova prometna veza pridonijet će boljoj povezanosti gospodarske zone s glavnim prometnim pravcima, olakšati prometovanje te rasteretiti postojeće gradske prometnice. Za Brodsko-posavsku županiju riječ je o važnom ulaganju u prometnu infrastrukturu koje će dodatno unaprijediti uvjete za razvoj gospodarstva i poslovanje gospodarskih subjekata.

Podsjetimo, ovo je druga prilika za projekt koji je bio u blokadi. Naime, za izvođenje radova 2023. godine bio je odabran PZC Brod, s ponudom od oko 1,38 milijuna eura bez PDV-a. Ugovor je naknadno raskinut zbog poslovnih poteškoća izvođača, a nakon provedenog novog postupka javne nabave posao je povjeren STRABAG kao izvođaču koji će preuzeti posao.

državna cesta DC431 | foto: Brodsko-posavska županija

Kolnik, pješačke i biciklističke staze

Iako je riječ o svega 420 metara nove državne ceste, troškovnik pokazuje da se iza projekta krije poprilično opsežan građevinski zahvat. Neće se, naime, samo položiti novi asfalt. Prije toga treba pripremiti teren, ukloniti dio postojećih prometnih površina i raslinja, izvesti velike količine iskopa i nasipa te urediti tlo na kojem će počivati nova prometnica.

Nova cesta dobit će kolničku konstrukciju projektiranu za teško prometno opterećenje, što je posebno važno zbog buduće veze s industrijskom zonom i teretnog prometa. Troškovnikom je predviđeno oko 5.860 četvornih metara završnog asfaltnog kolnika, ispod kojeg dolaze debeli slojevi drobljenog kamenog materijala i nosivi asfaltni sloj. U zoni kružnog toka zasebno će se izvesti i razdjelni otoci.

Projekt pritom nije namijenjen samo automobilima i kamionima. Uz novu prometnicu grade se pješačke i biciklističke površine, s oko 1.326 četvornih metara asfaltirane površine i više od 1,5 kilometara novih rubnjaka. Predviđene su i taktilne oznake za lakše kretanje slijepih i slabovidnih osoba.

Lateralni kanal

Jedan od tehnički najzahtjevnijih dijelova zahvata bit će prelazak preko lateralnog kanala Jelas Polje. Ondje se gradi novi most, a radovi uključuju i ozbiljne zahvate na samom vodotoku.

Kanal će se profilirati, dogradit će se njegov sjeverni obaloutvrdni nasip, zaštititi pokosi te izgraditi ophodni putevi i rampe potrebni Hrvatskim vodama za buduće održavanje. Samo za uređenje kanala predviđen je iskop od oko 4.600 kubika materijala, dok će gotovo 1.900 četvornih metara pokosa biti zaštićeno kamenom u betonu.

državna cesta DC431 | foto: AI / Chat GPT

Odvodnja i javna rasvjeta

Velik posao izvodit će se i ispod zemlje. Naime, na lokaciji će se graditi nova cestovna odvodnja i kanalizacija sa slivnicima, oknima i cijevima, te će se uređivati odvodni jarci i cestovni propusti. Ističe se i kako postojeću infrastrukturu na trasi treba prilagoditi novoj cesti. To uključuje zaštitu i premještanje dijelova vodovoda te zaštitu i izmještanje postojećih podzemnih i nadzemnih elektroenergetskih vodova.

Nova prometnica dobit će i potpuno novu javnu rasvjetu. Troškovnik predviđa 29 stupova visokih devet metara s LED svjetiljkama, pripadajuće kabele, razvodni ormar i sustav uzemljenja. Poseban sustav zaštitnog uzemljenja izvest će se i na novom mostu.