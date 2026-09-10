Na listi 65 zgrada: Ovo je novih 10 adresa za obnovu pročelja, novac stiže iz spomeničke rente

Od ukupno 65 prioritetnih zgrada koje će kroz program revitalizacije dobiti nova pročelja, odabrano je 10 novih lokacija za uređenje.

Kroz pet programa revitalizacije, uz ulog od 12,5 milijuna eura, Grad Zagreb nastoji uljepšati gradske ulice. Među glavnim koracima je uređenje pročelja na 65 prioritetnih adresa za koje vlasnici mogu dobiti do 50 ili 100 posto financiranja iz proračuna. Upravo je najavljen novi ciklus 'obnove privatne imovine' kojim se sprema obnova pročelja u vrijednosti od 4,46 milijuna eura.

Korištenje spomeničke rente

Iz Grada Zagreva stiže obavijest da će još deset pročelja na području grada uskoro dobiti novo ruho. U tu svrhu pokrenut je postupak nabave za uređenje fasade, ali i obnovu krova na deset lokacija, prema Listi prioriteta korištenja prihoda od spomeničke rente. Procijenjeno je da bi radovi mogli koštati nešto manje od 4,5 milijuna eura bez PDV-a.

Na listi prioriteta je ukupno 65 lokacija, a za novi ciklus odabrane su adrese koje ispunjavaju sve preduvjete za početak obnove. To su lokacije na Nova Ves 53A, Medveščak 47, Opatovina 47, Bogovićeva 5, Boškovićeva 21, Petrinjska 29, Gornje Prekrižje 30, Nikole Tesle 1, Prilaz Gjure Deželića 13 i Kačićeva 7A. Na ovim zgradama prethodno su završeni radovi poput konstrukcijske sanacije i uklanjanja kapilarne vlage te je ishođeno potrebno odobrenje nadležnog gradskog ureda za kulturnu baštinu i prirodu, ističu iz Grada.

- Obnova grada nije usmjerena samo na vodovod, ceste, plinovod, mostove, nadvožnjake, podvožnjake i tramvajske pruge. Ulažemo i u ovakve projekte jer želimo da naš grad izgleda ljepše, da budemo ponosniji na Zagreb, da posjetitelji više uživaju u njemu, a prije svega da građani imaju ugodnije okruženje za život. Najvažnije nam je da ljudi u svom gradu imaju bolju kvalitetu života, o svemu govori gradonačelnik Tomislav Tomašević.

I drugi programi uljepšavanja

Građanima su na raspolaganju tri programa obnove zgrada. Program uređenja grada namijenjen je višestambenim zgradama koje nisu pod zaštitom, program financiran sredstvima spomeničke rente odnosi se na zgrade u zaštićenoj A zoni Donjega grada, dok kroz državni program Grad sufinancira obnovu pročelja s do 150 tisuća eura po zgradi. Udio sufinanciranja kroz program spomeničke rente povećan je s dosadašnjih 80 na 100 posto troškova projekata i radova, a o čemu smo pisali ovdje.

Treba napomenuti da programi revitalizacije ne obuhvaćaju samo obnovu pročelja. Grad istodobno provodi uklanjanje grafita i zaštitu zgrada, uređuje unutarnja dvorišta i javne platoe te sufinancira ugradnju dizala u višestambene zgrade. Za uklanjanje grafita i zaštitu pročelja u 2026. godini osigurano je 1,2 milijuna eura, a dosad su očišćene 74 zgrade, dok su radovi u provedbi ili pripremi na više od 140 lokacija. Za nastavak obnove javnih platoa planirano je 3 milijuna.