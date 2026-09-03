Ovo bi mogla biti najneobičnija novogradnja u Zagrebu: Lokacija je top, a zgrada 'stisnuta' na parceli

Neobična novogradnja u atraktivnoj Kišpatićevoj ulici posebna je po obliku, a ističe se i po položaju na parceli. Jedan zid praktički je na cesti.

U Zagrebu je sve manje mjesta za novogradnju, pogotovo u najatraktivnijim zonama. Vrlo poželjan je predio oko Maksimira, gdje će nekima dodatna prednost sigurno biti blizina Kliničkog bolničkog centra Zagreb, kolokvijalno 'Rebra'.

U Kišpatićevoj ulici u kojoj se nalazi i najveći KBC u Hrvatskoj, nova stambena zgrada na samoj cesti (točnije, uz nogostup za koji se čini da je trenutno nedostupan pješacima) pokazuje kako iskoristiti manju parcelu specifičnog oblika. Otkad je dobila finalni oblik, novogradnja privlači pozornost prolaznika koji se čude koliko je objekt uzak u prednjem dijelu, ali i koliko je blizu prometnici, kaže čitateljica koja nam se obratila s fotografijama novogradnje. Radi se o stambenoj zgradi s osam stanova i s garažom.

Kako iskoristiti neobičan oblik?

Kišpatićeva je i više nego atraktivna zona za stanovanje u Zagrebu. Cijeli predio u blizini najvećeg hrvatskog KBC-a Zagreb kotira visoko kao lijepa i prometno dobro povezana lokacija, i dalje nešto udaljena od glavne prometnice. Pogledom na oglase nekretnina, vidi se da je u blizini Kišpatićeve oglašena kuća od oko 150 kvadrata za milijun i pol eura, no naša pretraga kako bismo provjerili kako cijenom u oglasniku stoji zgrada koja je okupirala našu čitateljicu nije urodila plodom. Kako se čini, za upite se treba obratiti izravno.

U katastru vidimo da je u pitanju česticauistinu neobičnog oblika, oznake 4910, na kojoj je nekada bila stara građevina. Adresa je odmah nakon skretanja, Kišpatićeva 5, a pogledom u Google Maps vidi se da je na lokaciji godinama bila starija zgrada koja je očito srušena u novije vrijeme. Stari, prizemni objekt 2011. godine bio je nezarašten, dok ga je do 2024. godine, pred rušenje, u potpunosti 'progutao' bršljan.

Zemljišno-knjižni podaci pak pokazuju, ovdje je nekada bila poslovna zgrada, no prema namjeni lokacija spada u zonu M1 - mješovita-pretežito stambena namjena pa je vjerojatno da će u objektu biti stanovi. Vlasništvo nad zemljištem trenutno imaju vlasnici tvrtke BSS - Biometrika statistički sustavi, koja je u 2025. godini imala 0 zaposlenih, a prihodi u toj godini iznosili su 2 eura. U djelatnost tvrtke ubrajaju se obrada podataka, usluge poslužitelja i druge djelatnosti, pronalazimo u javno dostupnim podacima.

Podaci prema Geoportalu | foto: ISPU, snimka zaslona

Pogled na zgradu u prolazu Kišpatićevom | foto: Čitatelj

Uz prometnicu, s drugačijim stubištem

I u Informacijskom sustavu javne nabave (ISPU) vidljive su aktivnosti vezano za ovu novogradnju. U sustavu se i jasno vidi da je zgrada planirana i podignuta uz samu prometnicu.

Iz ovih podataka iščitavamo da je početka uklanjanja prijavljena 18. srpnja 2024. godine, nakon čega je dozvolom od 25. srpnja iste godine prijavljen i početak građevinskih radova za novi objekt. Po ovim podacima, stari, manji objekt ekspresno je uklonjen.

Zahtjev za novu građevinsku dozvolu također je usvojen taj isti mjesec 2024. godine, a akt je pravomoćan od 18. srpnja te godine. U ovom zahtjevu vidljivo je da je zatražena dozvola za stambeni objekt, točnije za stambenu zgradu s osam stanova i garažom, tako da je po tome jasno i što će ovaj neobični objekt biti. Za kraj bismo još jednom istaknuli da, kako je i jasno prema fotografiji, s prednje strane koja je posebna po tome što je zbog oblika parcele iznimno uska, a na tom dijelu je i stubište. Kako će zgrada izgledati na kraju, izgleda, još ćemo doznati.