Galerija gradilišta: Sanaciju najvažnijeg nadvožnjaka obilježili buka i nezaobilazne prometne gužve

Obišli smo lokaciju na kojoj traje sanacija jednog od najvažnijih prometnih objekata u Zagrebu. Naravno, u pitanju je nadvožnjak Selska-Zagrebačka.

Portal Bauštela.hr prvi je uočio pokretanje nadmetanja za sanaciju nadvožnjaka Selska-Zagrebačka, još u siječnju 2025. godine. Tada smo pisali da je sanacija jednog od najvažnijih nadvožnjaka nužna zbog višegodišnjeg propadanja konstrukcije bez obuhvatnog popravka. Iako je u ožujku 2025. godine za radove odabrana ponuda tvrtke Sitolor u vrijednosti od 2,5 milijuna eura (s PDV-om), radovi su krenuli tek u svibnju ove godine.

Gradilište se moglo otvoriti nakon što je u promet pušten podvožnjak kod 'Vjesnika' na Slavonskoj.Ovo gradilište obišli smo mjesec dana prije otvaranja, a znamo da je pojedine vozače od početka bunila posebna prometna regulacija, ali na licu mjesta najviše smo primijetili buku od radova i količine vozila koja prolaze gornjom ili donjom razinom frekventnog križanja.

Vrijedila je posebna prometna regulacija

Otprilike četiri mjeseca nakon otvaranja gradilišta i mjesec dana prije završetka radova obišli smo jednu od najprometnijih točki u Zagrebu, gradilište na kojemu se popravlja prometni nadvožnjak Selska-Zagrebačka. Od ponedjeljka, 4. svibnja, od jutra je najavljeno otežano prometovanje, a zbog početka radova tada je prvo zatvoren južni kolnik nadvožnjaka, dok se na sjevernom promet odvijao dvosmjerno, sok je u donjoj razini promet također išao dvjema prometnim trakama u smjeru istoka, odnosno zapada.

U četvrtak, 27. kolovoza na Selskoj cesti ukinuta je privremena regulacija prometa pokrenuta zbog radova, a od utorka 25. kolovoza zatvorio se sjeverni kolnik nadvožnjaka. Tada je krenula regulacija dvosmjernog prometa na južnom, obnovljenom kolniku. Gradilište nadvožnjaka Selska-Zagrebačka | foto: Nina Šantek, bauštela.hr Gradilište nadvožnjaka Selska-Zagrebačka | foto: Nina Šantek, bauštela.hr

Sve manjkavosti skoro pa sanirane

Kad smo sami bili kod nadvožnjaka, u 11 sati prijepodne, zamijetili smo velike gužve na Selskoj i nešto trubljenja u 20-ak minuta koliko smo proveli na lokaciji. Ipak, promet je tekao. Zato je na sjevernom kolniku nadvožnjaka bila sva teška mehanizacija potrebna da bi se uspješno sanirao i taj dio nadvožnjaka.

Proteklih mjeseci izvodila se sanacija gornjeg i donjeg dijela konstrukcije, te su se izvodili hidromodeliranje i reprofilacija oštećenog betona rasponske konstrukcije. Injekirale su se uočene pukotine u betonskim elementima, sanirao se oštećeni beton u donjem ustroju te se provodilo visokotlačno pranje i nanosio zaštitni premaz betonskih površina. Sanirali su se rubnjaci i brtvile rešetke na pješačkim hodnicima, mijenjale se prijelazne naprave i sanirali vijenci.

Podsjećamo, istražni radovi prije izlaska izvođača na teren pokazivali su vlaženje u podgledu rasponske konstrukcije, loše stanje hidroizolacije, korozija čeličnih ploča, kao i oštećenja ležajeva, o čemu smo pisali već ovdje. Zbog prodora vlage bilo je došlo do degradacije donje strane rasponske konstrukcije pa je bila predviđena temeljita obnova njezinih oštećenih dijelova. Radovi su zahvatili kolnike, revizijske staze, razdijelni pojas, opremu nadvožnjaka i gornju stranu konstrukcije, a nastavit će se još oko mjesec dana.