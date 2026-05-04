Detalji radova: Šteta koja će se narednih pola godine popravljati na jednom od najprometnijih nadvožnjaka

Jedan od najprometnijih nadvožnjaka u Zagrebu star je i pun oštećenja. U 2017. mijenjane su prijelazne naprave, ali je posla još puno.

Nakon puštanja u promet podvožnjaka na Slavonskoj aveniji kod Vjesnikovog nebodera u Zagrebu, prometna situacija u tom dijelu grada vraća se u 'normalu'. S druge strane, završetak tih radova znači mogućnost za otvaraje novog gradilišta, koje je dosad bilo na čekanju.

Nešto dalje na istoj trasi, na raskrižju Zagrebačke avenije i Selske ceste, konačno kreće sanacija jednog od najvažnijih nadvožnjaka, koja će potrajati oko 5 mjeseci. Na nadvožnjaku su utvrđena brojna oštećenja - donosimo detalje.

Otvara se novo gradilište

Nakon završetka radova na podvožnjaku pored Vjesnikovog nebodera, koji je nekoliko mjeseci 'mijenjala' privremena propusnica, i službano se otvara novo važno gradilište. Kreće izvanredno održavanje nadvožnjaka Zagrebačka avenija-Selska cesta, ujedno granice između Trešnjevke-sjever i Trešnjevke-jug.

Postupak je završen potpisivanjem ugovora s izvođačem, tvrtkom Sitolor. Krajem ožujka ove godine, s njima je sklopljen ugovor od 2 milijuna eura, što je 100-tinjak tisuća eura manje u odnosu na procijenjenu vrijednost radova. S uključenim PDV-om, vrijednost je 2,5 milijuna eura, a sporazum je sklopljen na razdoblje od 5 mjeseci. No, gradilište se otvara tek sada - godinu dana nakon ugovaranja - jer su u prometnom smislu za to ostvareni uvjeti.

Dio ključnog pravca

Nadvožnjak Zagrebačka-Selska inače je dio ključnog prometnog pravca Slavonska-Zagrebačka-Ljubljanska avenija, s prometom od 60.000 do 90.000 vozila dnevno. Ograničenje brzine na prometnici je 80 kilometara na sat, a nadvožnjak premošćuje Selsku cestu u sklopu složenog prometnog čvorišta.

Dug je 102,80 metra, širok 23,67 metara, ima pet raspona i četiri stupišta s po dva masivna stupa. Konstrukcija je armiranobetonska rebrasta ploča sa sedam uzdužnih nosača, a srednji raspon od 27,50 m je prednapet, kako piše u projektnoj dokumentaciji.

Nadvožnjak je izgrađen 1978. godine, a dosad su u 2017. mijenjane prijelazne naprave. No, posla je još puno.

Kreću radovi na Zagrebačkoj aveniji | foto: EOJN, snimka zaslona

Utvrđena brojna oštećenja

Pregledom konstrukcije utvrđena su brojna oštećenja. Na sjevernom i južnom kolniku prisutni su raspucavanje asfalta, otvorene radne reške, poprečne i kose pukotine, trošenje kolnika i kolotraženje duž cijelog nadvožnjaka. Na pješačkim hodnicima vidljiva su odlamanja i ljuštenja betona te rast vegetacije između hodnika i rubnjaka. Razdjelni pojas ima uzdužne i poprečne pukotine širine do 1 mm, otvorene spojeve i lokalna odlamanja zaštitnog sloja betona.

Pješačke ograde pokazuju ljuštenje betona, koroziju armature i premali zaštitni sloj. Na odbojnim ogradama evidentirana je korozija i deformacije nakon udara vozila. Kameni rubnjaci su raspucani, drobe se i mjestimično su pomaknuti. Na rubovima ploče i konzolama vidljiva su procurivanja, izluživanja, pukotine i korozija armature, a voda se slijeva po podgledu konstrukcije unatoč izvedenoj okapnici. Sve ovo navodi projektna dokumentacija kojom će se izvođači služiti za vrijeme radova.

Uz to, hidroizolacija se ne može izravno pregledati, ali tragovi vlaženja i izluživanja ukazuju na lokalno nefunkcionalan sloj hidroizolacije. Na prijelaznim napravama zabilježena su puknuća metalnih dijelova, pukotine u asfaltu, ali i otvorene reške. Na nosačima su vidljivi premali zaštitni slojevi, pukotine, korozija armature i lokalna odlamanja betona. Stupovi imaju mrežaste i horizontalne pukotine, ljuštenje betona i koroziju armature. Gotovo svi elastomerni ležajevi imaju posmične deformacije, bubrenje elastomera i lokalnu koroziju čeličnih ploča. Navedeno nekako treba riješiti.

Kreće ozbiljna sanacija

Održavanje će stoga zahvatiti sanaciju kolnika, revizijskih staza, razdjelnog pojasa, ograda i rasponske konstrukcije. Uklonit će se čelične odbojne i betonske pješačke ograde zbog degradacije betona i armature. Hidrodemoliranjem će se ukloniti oštećeni beton revizijskih staza i konzola. Na oba kolnika uklonit će se svi asfaltni slojevi i hidroizolacija do armiranobetonske konstrukcije, kao i sav oštećeni beton, o čemu smo pisali kod najave projekta.

Armatura će se očistiti, zaštititi antikorozivnim sredstvima i po potrebi zamijeniti, a pukotine injektirati epoksidnom smolom. Veća oštećenja sanirat će se polimercementnim, a manja epoksidnim mortom. Zbog plinovoda u zoni zahvata radovi u zaštitnom pojasu izvodit će se ručno, bez strojnog iskopa. Greške uočene u pregledu nadvožnjaka | foto: EOJN, snimka zaslona

Privremena prometna regulacija

Opisane radove će popratiti nova prometna regulacija. Kako su napomenuli iz Grada Zagreba, u prvoj fazi zatvara se južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom kolniku odvijati dvosmjerno. Po jedna traka vozit će u svakom smjeru.

Dodaju se će se na donjoj razini raskrižja i dalje prometovati u oba smjera, s po dvije prometne trake u oba smjera, s po dvije prometne trake za istok i zapad.

Napominju da nakon završetka radova na južnom kolniku radovi sele na sjeverni kolnik, uz zadržavanje dvosmjernog prometa bez potpunog prekida u smjeru istok-zapad. K tome, u razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza bit će ukinuto lijevo skretanje preko raskrižja. Do zaključavanja radova, ugovornom obvezom 'odbrojava' se pet mjeseci, a vidjet ćemo hoće li biti produženih rokova.