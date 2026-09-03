Galerija gradilišta: Ulicu u centru Zagreba preko noći zauzeli bageri, privremeno uređenje sada je prošlost

Nakon baš dugih najava, konačno su krenuli radovi u Staroj Vlaškoj. Ulicu u samom središtu Zagreba kao da su preko noći okupirali bageri, sad se kopa.

Privremeno uređenje Stare Vlaške, jedne od najstarijih ulica u zagrebačkom Donjem Gradu, koje postoji od 2022., otkad je ulica strogo pješačka zona - postaje prošlost. Ovaj tjedan konačno su krenuli radovi nakon potpisivanja ugovora u kolovozu ove godine. S tvrtkom Tigra sklopljen je ugovor od 3,38 milijuna eura, bez uključenog PDV-a, a radovi će trajati oko tri mjeseca.

Stigli bageri

Stara Vlaška kao da je preko noći okupirana bagerima. Ulica danas izgleda potpuno drugačije u odnosu na to kako je izgledala protekle dvije godine, otkad je pješačka zona. U njoj je i službeno krenulo uređenje koje uključuje zamjenu asfalta prirodnim kamenom i zelenim otocima kojima će se 'podići' i uljepšati izgled jedne od najpoznatijih ulica u središtu grada.

Rekonstrukcija podrazumijeva i obnovu platoa sa skulpturom Augusta Šenoe, koja ostaje stajati na istome mjestu, a radovima će se izmijeniti i komunalna infrastruktura. Naime, predviđena je zamjena oborinske odvodnje, ali i vodovodnih priključaka, ali većina podzemne infrastrukture ne treba mijenjati. Podsjećamo da je novi izgled osmislio arhitektonski studio Atmosfera.

- Stara Vlaška jedan je od važnih pješačkih poteza u središtu grada i želimo da prostor koji smo otvorili ljudima sada bude uređeno i zeleno mjesto za susret, boravak i svakodnevni život, rekao je o ovom projektu gradonačelnik Tomislav Tomašević. Krenuli su radovi na Staroj Vlaškoj | foto: Nina Šantek, Bauštela.hr Kako će po novome izgledati Stara Vlaška | foto: Atmosfera, vizualizacija

Podjela na tri cjeline

Iz Grada Zagreba podsjećaju da će uređenjem prostor Stare Vlaške biti podijeljen u tri cjeline - šetalište, trg i park. Južni dio bit će otvoren i namijenjen pješacima, s prostorom bez barijera pogodnim i za povremena javna događanja poput festivala, sajmova i tržnica, dok će središnji dio biti oblikovan kao zelena zona za odmor, druženje i igru. Sjeverni dio predviđen je za ugostiteljske i trgovačke sadržaje. Uz već opisane novitete, treba reći da će novost u ulici biti i rasvjeta uz Šenoin kip.

Završetak radova na rekonstrukciji Vlaške ulice na dijelu od Palmotićeve do Draškovićeve predviđen je do kraja ove godine, a ukupna vrijednost investicije iznosi oko 3,4 milijuna eura bez PDV-a. Projektant je Atmosfera, autor prvonagrađenog rješenja na provedenom urbanističko-arhitektonskom natječaju. Radovi će se izvoditi u fazama, a projektom je, uz Staru Vlašku, u drugoj fazi obuhvaćen i dio Branjugove ulice od Langovog trga do Palmotićeve.

Trajno uređenje Stare Vlaške dio je šireg sustavnog unapređenja javnih i pješačkih prostora u središtu grada. Uz obnovljene Schlosserove stube i uređenje Trga svibanjskih žrtava 1995., Stara Vlaška bit će dio povezanog i kvalitetnije uređenog pješačkog poteza kroz povijesnu jezgru, s više prostora za pješake, zelenilo, boravak i javna događanja, zaključno napominju iz Grada Zagreba.