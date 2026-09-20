Hoće li propasti velika obnova na Gornjem gradu: Radovi nisu krenuli nakon potpisivanja ugovora

Palača Grlečić-Jelačić posebna je zbog povijesnog i kulturnog značaja, i zbog svog položaja. Njeno stanje toliko je loše da izgleda nepopravljivo.

Pročelje koje godinama sakrivaju skele, niz čeličnih stupova koji 'drže' zgradu i prolaz do dvorišta sa sve tri strane poduprt drvenim gredama kako ne bi došlo do urušavanja. Takvo je stanje palače Grlečić-Jelačić na Gornjem gradu, objekta koji je zaštićeno dobro odlukom Ministarstva kulture i medija prije 23 godine.

Iako je najveći dio objekta smještenog na Markovom trgu prekriven zastorom, nazire se nakrivljen, nestabilan krov, a u prolazu postaje jasno da je stanje zgrade toliko loše da se u nju ne može ući. Svi ulazi su ili zagrađeni čeličnim šipkama ili oštećenje spriječava ulaz. Moguće da bi se bez potpornja cijela građevina samo srušila. U dvorištu se puno bolje se vide i nebrojene pukotine na fasadi, nakrivljenost prozora i urušenost u unutrašnjosti.

Ovo je jedna od najprepoznatljivijih građevina na Gornjem gradu i na iznimnom je položaju, ali stanje palače to ne odaje. Čak se čini da je malo više od 3 milijuna koliko je grad prošle godine bio predvidio za konstruktivnu obnovu ne bi bilo dovoljno. Opravdano je sumnjati da je degradacija zgradu dovela u stanje iz kojeg nema povratka. O svemu smo pitali Grad Zagreb.

Desetljećima se 'raspada'

Kad smo za vikend prošli uz Palaču Grlečić-Jelačić, nismo se mogli ne zaustaviti pored građevine koja se već desetljećima raspada. Prisjetimo se da je temeljem Rješenja Ministarstva kulture i medija od 31. siječnja 2003. godine Grlečić-Jelačić upisana u Registar kulturnih dobara RH, na Listu zaštićenih kulturnih dobara. Dok podliježe svim odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i svi se zahvati poduzimaju samo uz poštivanje posebnih uvjeta i temeljem propisanih suglasnosti, nikakvih zahvata na palači, sudeći po stanju, nije ni bilo.

U kolovozu 2025. pisali smo da je Grad u javnoj nabavi pokrenuo postupak javne nabave za konstruktivno ojačanje ovog objekta procijenjene vrijednosti od 3,2 milijuna eura. Tada se predviđalo da će izvođač biti izabran nekada u rujnu (2025. godine), a od njega se tražilo nekoliko osnovnih zadataka.

Dokumentacija od prije potresa?

Kako je istaknuto, u obnovi bi se riješila tri glavna problema u projektiranju koja su narušila statiku zgrade. Nabrojani su neodgovarajuće projektiranje nosive konstrukcije i njenih adaptacija, čime je narušen kontinuitet prijenosa vertikalnih opterećenja, dvojben način temeljenja kao i dugogodišnje neodržavanje.

Temeljem dokumentacije iz 2019., ali i iz 2020. (naknadno revidirane), tijekom obnove bi se uklonio nadograđeni dio krovišta radi ispravnog oslanjanja na strop kata. Dotrajali drveni grednik na jugozapadnoj strani zamijenio bi se novim, a nove slojeve poda potkrovlja nosila bi čelična konstrukcija.

Nadalje, iako je za zidane prizemne svodove i postojeće nosive zidove od opeke, debljine od 45 do 120 centimetara, procijenjeno da su u dobrom stanju, odlučeno je da će se svodovi po potrebi injektirati, dok bi se vanjski dvorišni zid i jedan zid prvog kata prezidali. Iznad stropa podruma uklonila bi se šuta, pri čemu bi se izvela i nova armiranobetonska ploča debljine 25 centimetara. Propalo stanje palače Grlečić-Jelačić | foto: Bauštela.hr

Nakon ugovora nije krenula obnova

Unutar palače predviđeno je novo armiranobetonsko stubište koje će nadopuniti postojeće drveno (koje bi se restauriralo), kao i ugradnja lifta na jugoistočnom dijelu kao veza svih etaža. Ipak, najveći zahvat bio bi ojačanje postojećih temelja istočnog dijela podruma.

Za provedbu konstruktivne sanacije u studenom prošle godine sklopljen je ugovor s odabranom tvrtkom Concordia Consulting. Kako do danas ova tvrtka nije prionula na posao od 2,88 milijuna eura bez uključenog PDV-a, zanimalo nas je je li se na terenu utvrdilo da je građevina još više degradirana nego što je bila 2019., kada je izrađena projektna dokumentacija.

Pitali smo je li, s obzirom na stanje koje smo zatekli, palaču uopće moguće obnoviti kako je bilo planirano.

Dosad nezabilježena šteta na konstrukciji

Iz Grada navode da su aktivnosti vezane za konstruktivnu sanaciju Palače Grlečić-Jelačić temeljem Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu planirane u 2026. godini. Dodaju da je za građevinu izrađen glavni projekt – građevinski projekt konstrukcije na temelju kojeg je ishođena građevinska dozvola, proveden postupak javne nabave za izvođača radova te su ugovoreni radovi. No, po izlasku na gradilište, izvođač je zamijetio dodatna oštećenja, što usporava nastavak procesa.

- Izvođač radova je nakon obilaska gradilišta i pripremnih radova za uvođenje u posao uočio promjene na konstrukciji koje dosad nisu bile vidljive te je zatraženo neovisno mišljenje statičara o konstruktivnom stanju objekta u odnosu na projektirano stanje, sukladno građevinskoj dozvoli i ugovorenim radovima. Također, krajnji korisnik iskazao je potrebu promjene namjene i obuhvata zahvata, pišu iz Grada.