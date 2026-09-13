Rekonstrukcija jedne od brojnih kula koje su branile otočni grad: U podnožju bi mogao nastati trg

Grad Korčula traži izvođača koji će im obnoviti jednu od prepoznatljivih kula na rubu starog grada. Kula svih Svetih podignuta je krajem 15. stoljeća.

Nastavno na provedbu javnog savjetovanja, Grad Korčula otvorio je natječaj za 1,3 milijuna eura vrijedan natječaj za rekonstrukciju poznate korčulanske kule. Kula svih Svetih važna je povijesna utvrda sagrađena u jugoistočnom dijelu starog grada, pred sam kraj 15. stoljeća.

Služila je kao jedna od 12 obrambenih kula kao 'štit' otočnom gradu, a na njenom vrhu sada su tri stara, povijesna topa koji svjedoče o njenoj povijesnoj funkcniiji. Ona danas služi i kao vidikovac te okupljalište, a tvrtke koje bi voljele rekonstruirati prepoznatljivu povijesnu građanu, mogu poslati potrebnu dokumentaciju do 17. rujna.

Dio snažne fortifikacije grada

Grad Korčula kreće s realizacijom projekta rekonstrukcije prepoznatljive Kule svih Svetih, podignute pred sam kraj 15. stoljeća. Građevina koja govori o nekim drugim vremenima nalazi se u staroj gradskoj jezgri, a dio je bogatog fortifikacijskog sustava Korčule, od kojega je sačuvan značajan dio starih obrambenih kula.

Glavni gradski bedemi s nekoliko obrambenih kula opasavaju povijesnu jezgru u dužini od gotovo dva kilometra, a u obnovu će velika kružna i mala pravokutna kula, uključujući manji kontaktni prostor prema Rampadi i Šetalištu Petra Konavelića. Već smo pisali da manja kula potječe iz vremena prvih gradskih fortifikacija, dok je velika sagrađena ili 1493. ili 1494. godine, nakon aragonske opsade 1483. godine.

Kula Svih Svetih | foto: ilustracija screen shot EOJN / ChatGPT

Kula Svih Svetih | foto: ilustracija screen shot EOJN / ChatGPT

Povratak pješaka i novi trg

Rekonstrukcija neće obuhvatiti samo konzervaciju povijesnih ostataka, već će biti i uređenje za novu namjenu. Kružna kula djelomično će se natkriti kako bi se ponovno uspostavio pješački promet između Rampe i Šetališta Petra Kanavelića. Donji dio kule trebao bi postati mali gradski trg, povezan kamenim stubištem i prolazom prema istočnoj rivi.

Posebno zanimljivo rješenje predstavlja nova nosiva konstrukcija iznad velike kule. Izvest će se od corten čelika, središnjeg čeličnog stupa i radijalno postavljenih greda koje će se oslanjati između postojećih kazamata. Na konstrukciju će se postaviti armiranobetonska ploča završena brušenim protukliznim betonom.

Tijekom obnove veliku pozornost posvetit će se kazamatima, nekadašnjim prostorima za topove, te očuvanju izvornih kamenih elemenata. Vanjski dijelovi kazamata bit će rekonstruirani uz očuvanje postojećeg kamena i nadopunu nedostajućih dijelova. Obnovit će se i mala kula te dijelovi gradskih zidina, uz dodatna arheološka istraživanja koja bi trebala preciznije utvrditi položaj i očuvanost srednjovjekovnih fortifikacija, kontrafora i mogućeg stubišta. Više o svemu pročitajte ovdje.