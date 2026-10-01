Najveći željeznički posao u Hrvatskoj: 900 milijuna eura i prvi europski projekt za Indijce

Potpisivanjem povijesnog ugovora HŽ pokreće jedan od najvećih željezničkih projekata koji je Hrvatska dosad vidjela.

Hrvatska je sklopila najveći željeznički ugovor u svojoj povijesti. U Banskim dvorima potpisan je ugovor za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka na pruzi Dugo Selo - Novska.

Vrijednost radova koje će izvoditi indijska kompanija Afcons Infrastructure Limited iznosi 677,06 milijuna eura bez PDV-a, dok ukupna vrijednost projekta doseže gotovo 900 milijuna eura. Radovi će obuhvatiti čak 83 kilometra pruge, a početak se očekuje u prvoj polovici 2027. godine.

Projekt je podijeljen na četiri velike poddionice: Dugo Selo - Ivanić-Grad, Ivanić-Grad - Popovača, Popovača - Kutina te Kutina - Novska. Radovi bi trebali trajati pet godina i deset mjeseci, a uz glavnog izvođača, indijski Afcons, u posao bi trebao biti uključen i niz hrvatskih kompanija.

Najveći ugovor u povijesti HŽ Infrastrukture

Svečanost potpisivanja održana je u Banskim dvorima u nazočnosti predsjednika Vlade Andreja Plenkovića te potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića.

Ugovor o građenju potpisali su predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić, direktor za razvoj poslovanja u Afcons Infrastructure Limitedu Kshitiz Ravi Bhasker te izvršni potpredsjednik Afconsa i direktor projekta u Hrvatskoj Udai Veer Singh.

Istodobno je potpisan i ugovor o stručnom nadzoru nad radovima. Njega su potpisali Damir Lončarić i direktor tvrtke Eptisa Adria Josip Ćorić. Potpisan je najveći ugovor u povijest HŽ Infrastrukture | Foto: Screenshot, YouTube

Više od 30 prijelaza ide u povijest

Projekt obuhvaća rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog, drugog kolosijeka, ali i obnovu kolodvora Ivanić-Grad, Popovača, Kutina i Novska. Velik dio zahvata odnosi se i na željezničko-cestovne prijelaze. Više od 30 njih trebalo bi biti denivelirano, odnosno cestovni i željeznički promet bit će fizički razdvojeni.

Uz to će se ugrađivati novi prometno-upravljački i signalno-sigurnosni uređaji, modernizirati elektroenergetska infrastruktura te uređivati drugi sustavi potrebni za funkcioniranje moderne dvokolosiječne pruge. Nakon završetka projekta vlakovi bi ovom dionicom trebali voziti brzinama do 160 kilometara na sat.

Posljednja jednokolosiječna dionica na cijelom koridoru

Dionica Dugo Selo - Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i ima važnu ulogu u međunarodnom željezničkom prometu kroz Hrvatsku.

Zanimljivo je da je upravo ova dionica trenutačno jedini dio tog koridora koji je još uvijek jednokolosiječan. Kada drugi kolosijek bude dovršen, cijeli međunarodni koridor RH1 kroz Hrvatsku postat će dvokolosiječan. Time bi se trebali povećati kapacitet pruge, sigurnost prometa i propusnost za putničke i teretne vlakove. Potpisan je najveći ugovor u povijest HŽ Infrastrukture | Foto: Screenshot, YouTube

'U željeznice se trenutačno ulaže 1,5 milijardi eura'

Potpredsjednik Vlade Oleg Butković istaknuo je da nakon velikih investicijskih ciklusa u autoceste, morske i zračne luke sada slijedi snažnije ulaganje u željezničku infrastrukturu. Prema njegovim riječima, trenutačna ulaganja u željeznice diljem Hrvatske iznose oko 1,5 milijardi eura.

- Projekt se nalazi na jednom od glavnih koridora koji prolaze kroz Hrvatsku, a da bi on u cijelosti bio dovršen, preostaje nam izgraditi dionicu Okučani - Vinkovci, za što HŽ Infrastruktura priprema projektnu dokumentaciju, rekao je Butković.

Šest milijardi eura do 2035.

Predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić poručio je da bi se do 2035. godine u obnovu i modernizaciju željezničke mreže u Hrvatskoj trebalo uložiti oko šest milijardi eura. To uključuje ne samo završetak velikih projekata koji su već u gradnji nego i potpuno nove dionice te nastavak obnove najvažnijih međunarodnih pravaca.

Nakon desetljeća u kojima su željeznice često ostajale po strani u odnosu na cestovnu infrastrukturu, posljednjih godina pokrenut je niz projekata koji bi trebali promijeniti glavne pravce prema Rijeci, Mađarskoj, Slavoniji i ostatku Europe. Potpisan je najveći ugovor u povijest HŽ Infrastrukture | Foto: Screenshot, YouTube

Afconsu ovo prvi projekt u Europi

Vrlo zanimljiva priča vezana je uz samog izvođača. Afcons Infrastructure Limited velika je indijska infrastrukturna kompanija s iskustvom na mostovima, tunelima, cestama, željeznicama i drugim velikim projektima diljem svijeta.

No projekt Dugo Selo - Novska bit će njihov prvi posao u Europi. Izvršni potpredsjednik kompanije i direktor projekta Udai Veer Singh poručio je da će tvrtka učiniti sve kako bi ispoštovala predviđene rokove.

- Dokazat ćemo da smo pravi izbor, rekao je Singh. Potpisan je najveći ugovor u povijest HŽ Infrastrukture | Foto: Screenshot, YouTube

'Hrvatska može biti mediteranska vrata srednje Europe'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković kao jednu od najvažnijih stvari izdvojio je upravo činjenicu da će dionica Dugo Selo - Novska postati dvokolosiječna. Podsjetio je pritom na veliki investicijski ciklus koji je Hrvatska posljednjih godina prošla na autocestama, brzim cestama te morskim i zračnim lukama. Sada, poručio je, dolazi vrijeme velikih ulaganja u željeznicu.

Plenković je istaknuo i međunarodnu ulogu cijelog projekta. Zahvaljujući jadranskoj obali, lukama i položaju na prometnim koridorima, Hrvatska želi snažnije iskoristiti svoj geografski položaj.

- Hrvatska je, zahvaljujući svojoj jadranskoj obali, spremna biti mediteranska vrata srednje Europe, poručio je Plenković.

Ovo nije jedina velika željeznička 'bauštela'

Projekt Dugo Selo - Novska najveći je pojedinačni posao HŽ Infrastrukture, ali daleko od jedinog velikog projekta koji je trenutačno u tijeku. Kako smo ranije pisali, pri završetku je projekt Dugo Selo - Križevci, gdje je novi kolosijek već postavljen, a preostali radovi najvećim su dijelom koncentrirani u Dugom Selu. Pri završetku je i dionica Križevci - Koprivnica - mađarska granica, jedan od najvećih željezničkih projekata na sjeveru Hrvatske.

Veliki zahvat traje i između Hrvatskog Leskovca i Karlovca, gdje se rekonstruira postojeći i gradi novi kolosijek na približno 44 kilometra pruge. U pripremi su i nastavci nizinske pruge prema Rijeci, uključujući dionice Karlovac - Skradnik i Skradnik - Krasica - Tijani.

Napreduje i projekt Škrljevo - Rijeka - Jurdani, dok se za pravac Okučani - Vinkovci priprema projektna dokumentacija. Završetkom te dionice trebao bi se zaokružiti i veliki ciklus modernizacije glavnog željezničkog pravca prema istoku Hrvatske.