Rumunjskoj 630 milijuna za jednu prugu, a gdje je završilo hrvatskih 900 milijuna? Evo što se sve obnavlja

Hrvatska ubrzava najveće željezničke projekte: Jedna pruga vrijedna je čak 900 milijuna eura
Od Zagreba do Rijeke i istoka Hrvatske, najveći željeznički projekti ulaze u nove, konkretnije faze realizacije.
16:13 24 d 08.09.2026
21. rujan 2026.
EIB posljednjih godina sudjeluje u financiranju velikog dijela domaćeg željezničkog ciklusa.
Rumunjska je ovih dana povukla još jedan veliki europski željeznički potez. Europska investicijska banka (EIB) odobrila je 630 milijuna eura za modernizaciju pruge Brașov - Sighișoara, jednog od važnijih željezničkih pravaca u središtu zemlje. Projekt je vrijedan oko 2,25 milijardi eura i obuhvaća modernizaciju više od stotinu kilometara dvokolosiječne, elektrificirane pruge. Nakon završetka radova trebali bi se povećati kapacitet, brzina i pouzdanost putničkog i teretnog prometa, a očekuje se oko četiri milijuna putnika godišnje.
Sličan investicijski val već traje i u Hrvatskoj. EIB posljednjih godina sudjeluje u financiranju velikog dijela domaćeg željezničkog ciklusa, od obnove lokalnih i regionalnih pruga do novih vlakova, kolodvora i strojeva za održavanje. Drugim riječima, velik dio projekata koji se danas izvode, pripremaju ili ulaze u završne faze dio je puno šire financijske konstrukcije teške stotine milijuna eura.
Riječ je o banci Europske unije u vlasništvu država članica, koja dugoročnim kreditima financira velike infrastrukturne, energetske, prometne, stambene i razvojne projekte. U Hrvatskoj je Grupa EIB-a od početka djelovanja plasirala više od 10 milijardi eura, a samo u 2024. godini nova financiranja dosegnula su rekordnih 1,24 milijarde eura.
Hrvatska ubrzava najveće željezničke projekte: Jedna pruga vrijedna je čak 900 milijuna eura
Od Zagreba do Rijeke i istoka Hrvatske, najveći željeznički projekti ulaze u nove, konkretnije faze realizacije.
16:13 24 d 08.09.2026
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Najvažniji dio priče za domaću infrastrukturu jest okvirni program modernizacije hrvatske željeznice. Početkom 2024. potpisana je prva tranša vrijedna 400 milijuna eura, dok ukupni EIB-ov okvir iznosi 900 milijuna eura. Riječ je o najvećoj pojedinačnoj kreditnoj operaciji EIB-a u Hrvatskoj do sada.
Taj novac nije zamišljen za jedan projekt, nego kao financijska podloga za cijeli niz zahvata koji se već provode ili pripremaju. Zajedno s drugim izvorima financiranja trebao bi podržati investicije ukupne vrijednosti veće od 2,6 milijardi eura.
Poseban naglasak stavljen je na lokalne i regionalne pruge koje se teže mogu u potpunosti financirati klasičnim bespovratnim europskim sredstvima. HŽ Infrastruktura ranije je navela da program obuhvaća obnovu približno 500 kilometara pruga te oko 30 kolodvora i stajališta diljem Hrvatske.
Veliki investicijski ciklus ne završava na tračnicama. Paralelno se modernizira i vozni park HŽ Putničkog prijevoza. Posebna EIB-ova alokacija vrijedna oko 113 milijuna eura obuhvaća nabavu šest bimodalnih, odnosno elektrodizelskih vlakova za relaciju Zagreb - Split, četiri baterijska vlaka za Split i Istru te četiri elektrobaterijska vlaka za pravce Zagreb - Krapina i Zagreb - Bjelovar.
U planu su i dodatni elektrodizelski vlakovi za daljinski promet, punionice u Lupoglavu i Velikoj te izgradnja Tehničko-logističkog centra u Zagrebu. Prvih šest elektrodizelskih vlakova za Zagreb - Split trebalo bi u promet do kraja 2026. godine.
Zasebno je odobreno i oko 54 milijuna eura za novu mehanizaciju HŽ Infrastrukture. Cilj je ubrzati održavanje pruga, smanjiti troškove i povećati pouzdanost mreže, što je posebno važno u razdoblju kada se radovi izvode na velikom broju dionica istodobno.
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U EIB-ov okvir uključena je i velika dionica Križevci - Koprivnica - državna granica s Mađarskom. Za taj projekt predviđeno je oko 92 milijuna eura EIB-ova financiranja, dok je ukupna vrijednost zahvata procijenjena na oko 464 milijuna eura. Riječ je o rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka, odnosno jednom od najvažnijih projekata na hrvatskom dijelu željezničkog koridora prema Mađarskoj.
Riječ je o primjeru koji dobro pokazuje kako EIB funkcionira u praksi. Njegovi krediti ne zamjenjuju nužno bespovratna sredstva Europske unije, nego ih često nadopunjuju. Tako se zatvara financijska konstrukcija velikih projekata koji se dijelom financiraju iz fondova, a dijelom iz dugoročnih zajmova.
Željeznica je trenutačno najveći pojedinačni posao, ali EIB u Hrvatskoj financira puno širi spektar projekata. Među ranije financiranim velikim infrastrukturnim zahvatima nalazi se i Pelješki most, dok je novac posljednjih godina usmjeren i u energetiku, poduzetništvo, javni prijevoz, urbanu infrastrukturu i stanovanje.
Samo u 2024. godini, uz 400 milijuna eura za željeznicu, EIB je Gradu Zagrebu odobrio 207 milijuna eura za projekte obnovljivih izvora energije, javnog prijevoza, društvene infrastrukture i priuštivog stanovanja. HBOR je dobio 200 milijuna eura za financiranje hrvatskih tvrtki, dok je dio sredstava usmjeren i u energetske projekte HEP-a. EIB je sudjelovao i u financiranju projekata Grada Splita, među kojima je Žnjan, a pruža i savjetodavnu pomoć Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu u razvoju priuštivog i socijalnog stanovanja.
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