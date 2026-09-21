Odabrane tvrtke koje će sanirati tisuće tona otpada u Lici: Jedna je glavna u Pripuzovom C.I.O.S.-u

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15:09 1 d 01.10.2026
21. rujan 2026.
Odlučeno je koje tvrtke će sanirati otpad u Gospiću, a u međuvremenu se priprema privremeno prekrivanje, javljaju iz Fonda za zaštitu okoliša (FZOEU).
Sanacija nepropisno odloženog otpada u Gospiću uskoro bi se mogla nastaviti, nakon što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) odabrao izvođače za sanaciju ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu. Isti izvođač će ukloniti i rasuti otpad uz silos na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, javljaju iz Fonda.
Za sanaciju dviju lokacija u Poznanovcu, na kojima je nepropisno odloženo oko 13.200 tona otpada, odabrana je zajednica ponuditelja Saubermacher-TS i Eko-Flor Plus, navode iz Fonda za zaštitu okoliša. Vrijednost ponude iznosi 11,7 milijuna eura bez PDV-a, a predviđeni rok za provedbu sanacije je 18 mjeseci.
U tom će se razdoblju ukloniti i propisno zbrinuti odnosno oporabiti odloženi otpad, koji uključuje plastiku, ambalažni otpad, gume te miješani otpad nastao mehaničkom obradom, a koji može sadržavati i opasne sastojke.
a lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, zbog količine i različitih vrsta otpada te složenosti same lokacije, sanaciju će se provesti kroz više zasebnih postupaka. Nakon što je osigurano rješenje za zbrinjavanje oko 650 tona otpada koji će podijeliti tvrtke Nexe i Holcim, odabrana je i zajednica koja će se pobrinuti za oko 4.500 tona rasutog otpada uz silos. Riječ je o otpadu nastalom mehaničkom obradom, među kojim su mljeveni kabeli i plastika, a za koji su analizama utvrđena i opasna svojstva, piše u objavi FZOEU-a.
Za izvođenje tih radova odabrana je zajednica ponuditelja CE-ZA-R, C.I.A.K., Saubermacher-TS, Kemis-Termoclean i Kemokop s ponudom vrijednom 8,77 milijuna eura bez PDV-a. Postupak nabave za ovaj dio sanacije prethodno je bio poništen jer nije zaprimljena nijedna ponuda, a nakon dodatnih konzultacija s tržištem Fond je ponovno pokrenuo postupak, na koji su pristigle dvije ponude. Jedna je ocijenjena nepravilnom, dok su za prihvaćenu ponudu osigurana dodatna sredstva, javljaju iz Fonda. Pri tome su uzete u obzir i dodatne informacije o sastavu i svojstvima otpada i potencijalnom utjecaju na okoliš koje su objavljene i u nalazu vještačenja Geotehničkog fakulteta.
Vrijedi reći da je tvrtka CE-ZA-R najveća članica C.I.O.S. Grupe Petra Pripuza, Ciak je tvrtka registrirana u Zagrebu, a direktori su Ivan Leko, Dominik Leko, Dalibor Bagarić, Ivica Greguraš i Ivan Miloš, a direktori Saubermacher-TS-a su Mislav Galić i Ante Korica. Direktor Kemis-Termocleana je Krunoslav Pavić, a jedini osnivač i direktor Kemokopa iz Dugog Sela je Srećko Lovrić.
Iz Fonda za zaštitu okoliša dodaju da se paralelno nastavljaju aktivnosti i na ostalim dijelovima lokacije bivšeg PPK Velebit. Kako navode, kontinuirano se prati stanje okoliša i kvaliteta vode, u tijeku su aktivnosti vezane uz privremeno prekrivanje zakopanog otpada.
U pripremi je i treća, najsloženija faza sanacije koja se odnosi na zakopani otpad. Detaljan model te faze će Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fond sutra predstaviti javnosti kroz plan sanacije, stoji u njihovom priopćenju.
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
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