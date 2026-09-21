Mega podvožnjak na zapadu Zagreba i nova pruga na istoku: Kapitalni projekti koji kao da 'stoje' bez pomaka

Medpotoki i nova tramvajska pruga na Heinzelovoj ulici neki su od najvećih infrastrukturnih projekata u Zagrebu. Pitanje je jesu li uopće na vidiku.

Projekt podvožnjaka Medpotoki na zapadu Zagreba, ali i nova tramvajska pruga Heinzelovom, na istoku grada, dva su velika infrastrukturna projekta koje Zagreb čeka. U 2024. pokrenuto je javno savjetovanje za drugi projekt, koji je u međuvremenu skoro dobio izvođača, ali nikako da se okonča postupak u javnoj nabavi.

Medpotoki su pak, barem zasad, tek u planu, a na jednoj od prethodnih Gradskih skupština u kasno proljeće ove godine na dnevnom redu bio je Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina za potrebe izvedbe. Hoće li i kada realizacija ovih projekata bila je tema na posljednjoj, 13. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba zanimalo je zastupnika Marka Perišu (HDZ).

Odustajanje ili odgoda?

Velike najave, ali nikako do realizacije. Hoće li i kada krenuti realizacija podvožnjaka Medpotoki na zapadu Zagreba ili tramvajske pruge u Heinzelovoj ulici, gradonačelnika Tomislava Tomaševića na zadnjoj sjednici Gradske skupštine interesirao se Periša.

- Moje konkretno pitanje je da li ste odustali od ovog projekta ili ste prolongirali realizaciju i kada građani mogu očekivati da će projekti krenuti u realizaciju ako samo se radi o samoj odgodi, upitao je Periša, osvrnuvši se na smanjenje u rebalansu proračuna za gradske infrastrukturne projekte.

Naime, prema Izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2026. godini, iznos od 90,89 milijuna eura smanjuje se na iznos od 82,67 milijuna. Zastupnik je htio znati hoće li se smanjenje ovog iznosa odraziti i na dva kapitalna prometna projekta. Promjena u proračunu | Foto: Gradska skupština GZ

Tomašević: 'Ni od čega se ne odustaje'

Gradonačelnik je prvo istaknuo da se 'ni od jednog projekta ne odustaje'. Istaknuo je da do rebalansa dolazi jer se novac predviđen za određeni projekt 'prebacuje' na sljedeću godinu, a do čega dolazi kada se projekt ne razvija kako je bilo planirano. Zatim se osvrnuo na tramvajsku prugu koja je u poodmakloj fazi u javnoj nabavi.

Podsjećamo, za ovaj projekt tvrtka GIP Pionir odabrana je 5. rujna 2025. godine, na što se žalila tvrtka Texo Molior. Rješenjem DKOM-a poništena je Odluka o odabiru, a na što je iznova odabrana tvrtka GIP Pionir, dana 17. lipnja 2026. godine. Ipak, ni tu nije bio kraj postupku, jer je - ponovno od Texo Moliora podnesena žalba na odabir. Na stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) može se vidjeti žalba - još uvijek bez rješenja.

- Radi se o tome da je već dva puta uložena žalba. Moramo postupati po tome što kaže DKOM, ali se nadam da će ovo biti zadnji put i da ćemo moći u realizaciju, rekao je o ovoj situaciji gradonačelnik.

'Nevjerojatno je koliko to već rješavamo'

Za projekt podvožnjaka je istaknuo da je sve stalo zbog imovinsko-pravnih problema. Istaknuo je da se situacija nastoji riješiti godinama, ali bez očekivanog ishoda.

- Posebno me frustrira situacija s Medpotoki. Koliko godina i dalje rješavamo imovinsko-pravne odnose za Medpotoki je potpuno nevjerojatno. Međutim kao što znate to je isto tako problem zakonskog okvira koji imovinsko-pravne odnose za međugradske prometnice rješava brže nego što to dozvoljava gradskim prometnicama. Posebice kad govorimo o prometnicama prvog reda, o nerazvrstanim cestama. Zašto je to tako, s obzirom da su naše prometnice u Zagrebu prometnije od bilo koje međugradske ceste u Hrvatskoj, nadam se da nam možete pomoći da se promijeni u zakonu, jer mi to stalno tražimo. I dok god ćemo imat takvu situaciju imat ćemo nažalost sporiju realizaciju, zaključio je i o tom projektu Tomašević.