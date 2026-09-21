Veliki posao u Austriji: Vlasnik hrvatskog giganta preuzeo proizvođača namještaja sa 126 godina tradicije

Austrijski proizvođač namještaja ADA dobio je novog vlasnika nakon višemjesečne sanacije i dogovora s vjerovnicima o podmirenju dijela dugovanja.

Hrvatski poduzetnik Renato Radić novi je vlasnik austrijske ADA Möbelwerke Holding AG, tradicionalnog proizvođača namještaja čiji počeci sežu u 1900. godinu. Informaciju o novom vlasniku objavila je sama ADA na svojem službenom LinkedIn profilu, navodeći da je Radić više od 30 godina aktivan u europskoj industriji namještaja.

Kompanija ističe da je njegovim ulaskom završen proces restrukturiranja te osigurano financiranje operativnog poslovanja. ADA bi trebala ostati samostalna austrijska kompanija, sa svojim brendom i organizacijskom strukturom, dok sjedište ostaje u Austriji. Proizvodnja u Mađarskoj i Rumunjskoj trebala bi se nastaviti bez promjena.

Sanacija otvorena u ožujku

Financijski problemi ADA-e službeno su kulminirali 24. ožujka 2026., kada je pred Zemaljskim sudom za građanske predmete u Grazu otvoren postupak sanacije bez vlastitog upravljanja. Prema podacima austrijskog udruženja za zaštitu vjerovnika KSV1870, postupak je otvoren za ADA Möbelwerke Holding AG i povezanu ADA Möbelfabrik GmbH. KSV1870 je tada naveo da je cilj nastavak poslovanja i sanacija kompanija.

Za Holding je bilo predviđeno da se plan financira prodajom pojedine imovine i budućim rezultatima poslovanja. Službeni podaci KSV1870 pokazuju i da je ADA Möbelwerke Holding AG bila među većim austrijskim insolventnim slučajevima u prvom tromjesečju 2026. godine.

Gotovo 20 milijuna eura tražbina

Razmjeri financijskih problema detaljnije su vidljivi iz podataka Alpenländischer Kreditorenverbanda (AKV), austrijskog udruženja koje zastupa interese vjerovnika. U postupku protiv ADA Möbelwerke Holding AG prijavljeno je ukupno 210 tražbina vrijednih 19.684.522,90 eura.

Od tog iznosa priznate su tražbine od 18.273.043,98 eura, objavio je AKV. Tijekom nastavka poslovanja provedene su opsežne mjere restrukturiranja i prilagodbe troškova, a zatvaranje pojedinih dijelova poslovanja pogodilo je oko 80 zaposlenika. AKV je u kolovozu izričito naveo da se sanacija kompanije treba provesti ulaskom investitora. proizvodnja namještaja | foto: ilustracija Magnific / Canova

Vjerovnici prihvatili plan

Ključni korak napravljen je 4. kolovoza 2026., kada su vjerovnici većinom glasova prihvatili plan sanacije ADA Möbelwerke Holding AG. Prema službenoj objavi KSV1870, vjerovnicima pripada ukupna kvota od 20 posto njihovih potraživanja.

Deset posto predviđeno je kao početna novčana kvota nakon pravomoćne potvrde plana, dok bi dodatnih pet posto trebalo biti isplaćeno nakon 12 mjeseci, a preostalih pet posto nakon 24 mjeseca. KSV1870 tada je ocijenio da je nastavak poslovanja kompanije time privremeno osiguran. U istoj objavi navedeno je da se financiranje plana treba osigurati nastavkom poslovanja i ulaskom strateškog partnera.

Radić ulazi kao novi vlasnik

Identitet investitora postao je poznat u rujnu, kada je ADA objavila da je novi vlasnik Renato Radić. Kompanija je navela da je njegovim ulaskom restrukturiranje završeno te da je osigurano financiranje operativnog poslovanja.

Radić je u industriji namještaja aktivan više od tri desetljeća, a povezuje ga se s razvojem hrvatske Prima grupe u jednog od velikih proizvođača namještaja u jugoistočnoj Europi. ADA je pritom najavila da će nastaviti poslovati kao samostalna kompanija sa svojim brendom i strukturom. Za trgovinske partnere trebali bi ostati nepromijenjeni uvjeti, rokovi isporuke i servisni procesi, a postojeće narudžbe trebale bi biti izvršene. Drvodjelstvo, ilustracija | foto: Unsplash

ADA ostaje austrijska kompanija

Prema objavljenim planovima, promjena vlasništva ne bi trebala značiti preseljenje sjedišta ili nestanak ADA-e kao zasebnog austrijskog brenda. Sjedište kompanije ostaje u Austriji, dok se proizvodnja nastavlja u postojećim pogonima u Mađarskoj i Rumunjskoj.

Službena stranica ADA-e trenutačno navodi ADA Möbelwerke Holding AG sa sjedištem u Angeru i registarskim brojem FN 59301 h, uz nadležnost Zemaljskog suda za građanske predmete u Grazu. Na službenoj stranici među kompanijama grupe navedene su i ADA Hungária Bútorgyár Kft., ADA Nova Kft. te rumunjska ADA fabrica de mobila s.r.l. Time se potvrđuje međunarodna proizvodna struktura na koju se kompanija oslanja nakon restrukturiranja.

Tradicija započeta 1900. godine

ADA svoju povijest veže uz 1900. godinu i početke poslovanja u štajerskom Angeru, što kompaniji daje tradiciju dužu od stoljeća. Nakon ozbiljne financijske krize tijekom 2026. godine, prihvaćanje sanacijskog plana i dolazak novog vlasnika otvaraju novu fazu poslovanja.

Službeni dokumenti KSV1870 i AKV-a pokazuju da je restrukturiranje prethodno uključivalo smanjenje troškova, stabilizaciju poslovanja i dogovor s vjerovnicima. ADA sada navodi da je financiranje operativnog poslovanja osigurano, dok se proizvodnja izvan Austrije nastavlja. Koliki je financijski iznos same transakcije, međutim, u pregledanim službenim objavama nije naveden.