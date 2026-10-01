Novi Maksimir predstavljen je uz lošu prezentaciju: 'Ovo će se izučavati na PR studijima'

Novi stadion napokon je dobio svoje lice, ali način predstavljanja izazvao je brojne kritike i pitanja

Nakon niza gostujućih epizoda stigao je i prvi redakcijski Bauštela.hr podcast, a za premijeru teško da smo mogli odabrati aktualniju temu. Novi stadion Maksimir predstavljen je prije nekoliko dana, ali umjesto detalja pobjedničkog projekta vrlo brzo počelo se pričati o lošoj prezentaciji, reakcijama navijača, razdvojenim tribinama i samom načinu izbora pobjednika. Prvi problem, zapravo, bila je sama komunikacija.

Novi Maksimir predstavljen je javnosti, ali nekoliko dana poslije ključni detalji pobjedničkog rješenja i dalje su teško dostupni.

O svemu su razgovarali glavni urednik Marko Matijević te novinari Nina Šantek i Luka Bumbak. Odmah su naglasili da nitko od njih nije arhitekt i da projekt ne žele ocjenjivati kao struka. No upravo tu nastaje prvi problem - nekoliko dana nakon predstavljanja javnost još uvijek teško može detaljno proučiti pobjedničko rješenje.

'Ovo će se izučavati na PR studijima'

Marko je posebno kritizirao način na koji je cijelo predstavljanje odrađeno prema medijima i javnosti.

- Mislim da će se ovo izučavati na PR studijima kao primjer katastrofalne komunikacije. Novinari su došli nepripremljeni, ne svojom greškom, nego zato što nisu bili pripremljeni. Sve je, čini mi se, proizašlo iz neke potrebe za pretjeranom transparentnošću, pa je dobitnik projekta tek nekoliko minuta prije proglašenja saznao da je pobijedio. To znači da nije mogao pripremiti dodatne materijale, rekao je Marko.

Dodao je da su prvi materijali koji su došli do medija zapravo bile fotografije ekrana projektora, i to s velike udaljenosti.

- Materijali su prvo došli u medije tako da su se fotografirali ekrani projektora koji je bio jako daleko i mutan. To je bila prva loša reakcija. Na ekranu nije bio pogled s terena, nego ptičja perspektiva, koja javnosti u tom trenutku možda i nije bila najvažnija. Sve što je poslije uslijedilo bilo je neka posljedica toga, kazao je.

Za njega je, međutim, najveći problem što se situacija nije bitno promijenila ni nekoliko dana nakon predstavljanja.

- Najgori trenutak u svemu meni je osobno to što ni četiri ili pet dana poslije nemamo javno dostupan i čitljiv dokument rješenja. PDF postoji, ali čim se malo zumira, više se ništa ne može vidjeti. A čini se da u tom projektu ima nekih jako dobrih stvari, rekao je. Novi izgled SRC Svetice | Foto: Grad Zagreb

'Gdje je garaža za 800 automobila? Nitko ne zna'

Marko je naveo i vrlo konkretan primjer problema koji nastaje zbog nečitljive dokumentacije.

- Kad bih nekoga pitao gdje se nalazi garaža za 800 parkirnih mjesta i gdje je ulaz u tu garažu, nitko to trenutačno ne može pokazati jer dokument nije dovoljno jasno dostupan javnosti. Govorimo o projektu vrijednom oko 200 milijuna eura i čini mi se da je možda mali dio tog kolačića mogao otići i na PR, odnosno na to da se sve predstavi na nešto višoj razini, rekao je.

Luka je dodao da se ne sjeća sličnog primjera komunikacije otkako prati velike građevinske i infrastrukturne projekte.

- Koliko pamtim otkad sam u redakciji i koliko smo pratili ovakva predstavljanja i događaje, mislim da nigdje nije bilo ovakve komunikacije. I to govorimo o projektu koji je možda jedan od najvažnijih projekata Zagreba u novijoj povijesti. Ne znamo kada ćemo dobiti čitljiv PDF, ne znamo kada ćemo dobiti detaljnije materijale i to je zapravo najveći problem, rekao je.

Prema njegovim riječima, jedno je da je cijeli događaj organiziran u kratkom roku, a sasvim drugo da ni nekoliko dana poslije stvari nisu popravljene.

- To je dokaz nepripremljenosti i činjenice da su svi očito bili iznenađeni trenutkom objave rezultata i samom prezentacijom. Ali jedna je stvar biti iznenađen, a druga je da prođe nekoliko dana i da se problem i dalje ne riješi, dodao je. stadion Maksimir | foto: VG13 Architects Studio Associato

'Gledaš stadion i ne znaš zapravo što gledaš'

Problem se najbolje vidio upravo tijekom same prezentacije, kada su se na projekcijskom platnu prvi put pojavile vizualizacije pobjedničkog rada.

- Meni je bilo najgore kad smo gledali prezentaciju i odjednom se zumira to platno, a projekte stadiona vidiš jedva. Sve je bilo nekako plavičasto i mutno. Sav si uzbuđen jer prenosiš nešto tako veliko, ali zapravo ne znaš ni sam što misliš jer gledaš vizualizaciju i nije ti potpuno jasno što vidiš, rekao je Luka.

Nina je dodala da je sve bilo još teže pratiti gledateljima koji su prezentaciju gledali preko videoprijenosa.

- Pokušavaš odgonetnuti što se nalazi na slici kroz te neke čudne boje. To se još drugačije prenosilo preko videa nama koji smo pratili live prijenos. A onda poslije otvoriš taj čuveni PDF i pokušaš ga malo približiti, zumirati, i opet zapravo ne dobiješ puno više, rekla je.