Promjena u projektu HŽ-a od 300 milijuna eura: Prilagodba stvarnom stanju nakon izmjene dozvola

Izmjene građevinskih dozvola za važan građevinski projekt koji se izvodi već nekoliko godina zahtijevaju prilagodbu dokumentacije stvarnom stanju.

Dionica Križevci-Koprivnica-državna granica duljine 42,6 kilometara, sastavni je dio glavne željezničke koridorske pruge za međunarodni promet M201 između državne granice i Dugog Sela, na koridoru RH2.

Njena rekonstrukcija predstavlja važan nastavak modernizacije željezničke mreže i razvoja dvokolosiječne pruge za mješoviti prijevoz od mađarske granice do Luke Rijeka. Više godina nakon ugovaranja posla rekonstrukcije, HŽ Infrastruktura traži izradu mapa za izmjene građevinskih dozvola u sklopu projekta, a posao procijenjene vrijednosti od 450 tisuća eura sada je u javnoj nabavi.

Posao ugovoren prije više godina

HŽ Infrastruktura potpisala je 6. listopada 2016. Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru CEF-a, s Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA), ukupne vrijednosti 283,9 milijuna eura. Od ukupnog iznosa oko 241 milijun eura, odnosno 85 posto sufinancira se sredstvima CEF-a, dok se preostalih 15 posto, toćnije 42,6 milijuna eura, financira iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Sporazum obuhvaća upravljanje projektom, promidžbu i vidljivost, otkup zemljišta, izvođenje radova i nadzor, stoji na stranicama naručitelja.

Ugovor za izvedbu od 320,9 milijuna eura sklopljen je 12. ožujka 2020. s tvrtkom Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A. S., dok je ugovor za nadzor vrijedan 5,3 milijuna eura, potpisan 23. ožujka 2020. sa zajednicom ponuditelja Centar za organizaciju građenja d.o.o. i DB Engineering & Consulting GmbH.

Projekt obuhvaća dogradnju drugoga kolosijeka i rekonstrukciju postojećega kolosijeka, uz mogućnost postizanja brzina do 160 kilometara na sat - odnosno na dionicama na brzinu od 150 ili, iznimno 100 kilometara na sat. Uz rekonstrukciju te izgradnju novih stajališta, projekt uključuje i izgradnju odnosno rekonstrukciju mostova, vijadukata, galerije, cestovnih nadvožnjaka i podvožnjaka, pothodnika, pristupnih i paralelnih cesta, kontaktne mreže, elektroenergetskih postrojenja, signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih sustava te prateće infrastrukture kolodvora i stajališta.

Izmjene građevinske dozvole

Nekoliko godina nakon početka radova, javlja se potreba za dopunom dijela dokumentacije. HŽ Infrastruktura traži izradu novih mapa radi izmjene građevinskih dozvola za etape A.1. Križevci-Lepavina, B.1. Lepavina-Koprivnica i C.1. Koprivnica-Novo Drnje. Ne obuhvaćaju mape za vijadukte Carevdar i Komari za koje je izmjena građevinske dozvole već ishođena 30. siječnja 2024., istaknuto je u dokumentaciji.

Prema opisu zadatka, projektant je dužan izraditi potrebne izmjene i dopune mapa glavnih projekata, pripadajuće elaborate i dokumentaciju za izmjenu građevinskih dozvola te provesti potrebnu kontrolu projekata. Izrada se oćekuje u roku od 10 mjeseci nakon ugovaranja posla, pri čemu su prioritetni C.1. pa zatim A.1. i B.1. Cilj je uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarnim stanjem i novim okolnostima kako bi se preostali radovi mogli zakonito i tehnički kvalitetno završiti. Predmet će se zadržati u javnoj nabavi do 21. rujna, nakon čega bi se očekuje početak nadmetanja.