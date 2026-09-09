Plan za brzu cestu u 'ravnici': Novih 30 kilometara i obilaznica u županiji koju treba bolje povezati

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09. rujan 2026.
Nova brza cesta Našice-Pleternica, ali i obilaznica kod Našica tek su dva od brojnih cestovnih projekata koji se pripremaju u Požeško-slavonskoj.
Kroz Pleternicu traju radovi uređenja državne ceste DC38 u smjeru Požege, vrijedni milijun i pol eura. Dio je to poboljšanja stanja državnih cesta u Požeško-slavonskoj županiji, a tek po završetku ovih radova mogao bi krenuti nastavak, točnije izgradnja novih 28 kilometara brze ceste između Pleternice i Našica.
No, prema stanju u sustavu javne nabave, možda još nije završeno ni projektiranje, odnosno izrada idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš s ishođenjem rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ugovoreno prije tri godine. Zanimljivo je i da očito još traje postupak za izradu idejnog rješenja, pripadajuće studije te geodetskih i drugih radova za izgradnju zapadne obilaznice Našica, ugovoren prije deset godina.
Početkom studenoga 2023. godine, s odabranom zajednicom ponuditelja Oikon i ZG-projekt, Hrvatske ceste ugovorile su izradu idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš, s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za novu brzu cestu u Požeško-slavonskoj županiji. Sporazum je sklopljen na godinu dana, a oko dvije i pol godine kasnije potpisuje se promjena ugovorenog iznosa. Za dodatne usluge cijena raste s prvotnih 102.780 eura na 130.780 eura, bez uključenog PDV-a. Za točno 28 tisuća eura, dok rok izvedbe ostaje 12 mjeseci. Iako je promjena sklopljena u travnju ove godine, obavijest o promjeni u javnoj nabavi pojavljuje se tek početkom rujna pa nije sigurno je li izrada dokumentacije već završila kako je i trebala.
Za godinu dana odabrana zajednica, s kojom je sklopljen sporazum, trebala je, a izgleda da možda i dalje izrađuje sve potrebne dokumente za novu cestu koja će poboljšati povezanost u Slavoniji. U veljači ove godine, u prostorima Grada Pleternice spominjalo se realizaciju brze ceste Pleternica-Požega, koja uključuje i sjevernu obilaznicu drugog grada, dugu oko 25 kilometara. Ministar Oleg Butković koji se osvrnuo na planove spomenuo je brzu cestu Čaglin-Pleternica-Našice, za koju je naveo da traje izrada potrebne dokumentacije. Zasad se čekaju konkretnije informacije o početku građevinskih radova.
Video: Ovako se gradi ključna brza cesta koja mijenja prometnu sliku istoka Hrvatske
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S druge strane, Hrvatske ceste produljuju još jedan vrlo važan cestovni projekt kod Našica. Čitavo desetljeće nakon ugovaranja pripremne dokumentacije za te radove mijenjaju ugovor i za projekt nove zapadne obilaznice tog grada.
U srpnju 2016. godine, na razdoblje od 24 mjeseca, ugovoren je posao izrade idejnog rješenja i studije utjecaja zahvata na okoliš, ali i svih vrsta idejnih i glavnih projekata te geodetskih i istražnih radova sa zajednicom ponuditelja tvrtki Institut IGH, Geoprojekt te Rencon. Ugovor se sada mijenja zbog 'dodatnih usluga', a cijena unatoč proteklom razdoblju ostaje gotovo nepromijenjena.
S 623.766,67 eura, bez uključenog PDV-a, na 672.351,58 eura bez PDV-a, promjena je do koje dolazi zbog „novih usluga“ u okviru tehničkog projektiranja, a promjene su ugovorene u srpnju. Prema posljednjim informacijama iz Našica, izgradnja obilaznice planirana je dogodine, dok bi u ovoj godini trebali biti završeni glavni projekti, riješeni imovinsko-pravni odnosi i ishođene potrebne dozvole za početak izgradnje. Ovim ulaganjem teški promet izmaknut će se iz naselja.
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