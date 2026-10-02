VIDEO: Otvorena proširena avenija i budući novi ulaz u Zagreb, automobili na još 'vrućem' asfaltu

Nova cesta i tramvajska zona u Zagrebu izgrađeni su u dvije godine, a danas je otvorena prometnica. Kad HAC završi vijadukt, bit će novi ulaz u grad.

U listopadu 2024. godine pratili smo otvaranje gradilišta, a sada se za cestovni promet otvara Sarajevska cesta u Zagrebu. U nešto manje od dvije godine, važna prometnica u jugoistočnom dijelu grada i budući novi ulaz u Zagreb (nakon što HAC završi spoj na autocestu A11) izgrađena je s tri prometne trake u oba smjera, a dobila je i biciklističke te pješačke staze. Proširenje duž 1,8 kilometara izveo je GIP Pionir, a cijeli projekt uključuje i novu tramvajsku prugu. Od danas ovuda prolaze automobili i druga cestovna vozila.

Puni profil, ukupno 6 traka

Proširenje Sarajevske ceste uključivalo je dogradnju na puni profil s tri trake u oba smjera, te izgradnju nove tramvajske pruge između dva kolnika. Cijeli projekt Grad je koštao oko 30 milijuna eura, ubroji li se i financiranje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, a prvi bageri na lokaciju su stigli krajem listopada 2024. godine. Otad je trajao zahvat koji se danas službeno zaključuje - što se tiče ceste.

Sarajevskom su krenula prometovati osobna i druga cestovna vozila, nakon što je taj dio uspješno prošao tehnički pregled. Na otvaranju je bio i predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba, Matej Mišić.

- Posebno će rasteretiti stanovnike Travnog, Dugava i Jakuševca. Veselim se kada, nadam se, za oko mjesec dana otvorimo prve kilometre tramvajske pruge nakon 20 godina. Vidim i da se stanovnici vesele tom projektu. Napravljeno je i privremeno okretište i nadam se da će i država uskoro završiti vijadukt da bude završen novi ulaz u Zagreb, rekao je na otvaranju cestovnog prometa na Sarajevskoj predsjednik Skupštine, Mišić.

Promet polako kreće

Da promet kreće oko podneva, iz smjera juga, prema smjeru sjevera, najavio je jutros gradonačelnik Tomislav Tomašević. Cestom sad već prolaze automobili, kombiji i motocikli.

- Jako mi je drago da danas završavamo još jedan kapitalni projekt. Oko podneva će se pustiti promet i to je projekt koji su građani slušali obećanja od '81. godine, rekli su mi građani. Prije mog rođenja 1982., a neki se toga sjećaju, tako da mi je drago da možemo realizirati projekte koji se tako dugo najavljuju, poručio je gradonačelnik nešto ranije danas.

Istaknuo je da je vrijednost ceste oko 13 milijuna eura bez PDV-a, međutim treba dodati imovinsko-pravne odnose i tu smo potrošili još oko 5 milijuna eura. Oko 20 milijuna eura je dakle ukupna vrijednost, a sve je plaćeno novcima građana, iz gradskog proračuna, kako je napomenuo gradonačelnik Tomašević. Nova prometnica ide od rotora na Zapruđu do budućeg spoja kod vijadukta, a uz nju su izgrađeni bukobrani, te pod zemljom potrebna komunalna infrastruktura.

- Nadamo se da će državno poduzeće HAC što prije završiti vijadukt. Krenuli smo u isto vrijeme, a koliko imam informacije njihov posao trajat će još nekoliko godina. Iako ova cesta neće još neko vrijeme postati novi južni ulaz u grad, imat će funkciju za sve stanovnike. Uskoro kreću i tramvaji. Tramvajska pruga bit će gotova u studenom, jer ispravljačka stanica mora proći tehnički pregled. Mislim da će to biti još veće uzbuđenje - prvi metri tramvajske pruge u Zagrebu nakon četvrt stoljeća, dodao je Tomislav Tomašević.

Tomašević: 'Sretan sam, a građani će biti još sretniji!'

Podsjetio je da su za potrebe proširenja 'riješene 104 zemljišne čestice' te da su radovi počeli prije dvije godine. Uz ono što vidimo nad zemljom, ispod avenije su i novi vodovod, vrelovod i telekomunikacijske instalacije istaknuo je gradonačelnik. Uz cestu, nova pruga je koštala oko 14,6 milijuna eura tako da projekt uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa doseže više od 30 milijuna eura.