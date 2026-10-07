Veliki projekt dobio zeleno svjetlo: U srcu Hrvatske niče novi gradski kvart s 23 ulice

Novi bjelovarski kvart Sjever 2 napravio je važan korak prema realizaciji nakon odluke Ministarstva o okolišu.

Bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak još je krajem prošle godine u našem Bauštela.hr podcastu najavio izgradnju potpuno novog gradskog kvarta Sjever 2. Veliki projekt, za čiju je prometnu i komunalnu infrastrukturu ranije najavljeno ulaganje od oko četiri milijuna eura, sada je napravio još jedan važan korak prema realizaciji. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je rješenje prema kojem za dogradnju prometne i komunalne infrastrukture stambenog područja Sjever 2 nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, a nije potrebna ni glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Veliko područje na sjeveru Bjelovara

Sjever 2 obuhvaća prostor od oko 76,6 hektara. Od toga je približno 25,6 hektara već izgrađeno, dok oko 51 hektar još čine uglavnom neizgrađene i poljoprivredne površine. Sam zahvat prometne i komunalne infrastrukture zauzet će oko 9,13 hektara.

Upravo bi izgradnja te mreže trebala stvoriti preduvjete za postupno širenje kvarta, odnosno gradnju novih kuća, višestambenih zgrada i drugih sadržaja. Prema dokumentaciji Ministarstva, zahvat obuhvaća prometnice, pješačke i biciklističke staze, javna parkirališta, javnu rasvjetu, sustav odvodnje, vodoopskrbu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, plinovod te krajobrazno uređenje prostora. Sjever 2, Bjelovar | Foto: Elaborat, Grad Bjelovar

Gotovo 6,5 kilometara novih cesta

Najveći dio projekta odnosi se na novu cestovnu mrežu. Planirana je izgradnja oko 6.484 metra prometnica, raspoređenih kroz 23 ulice različitog značaja.

Kolnici bi uglavnom trebali biti široki šest metara, dok će uz prometnice biti izvedene pješačke te pješačko-biciklističke staze. Pješačke staze planirane su s obje strane cesta, širine od 1,5 do dva metra, dok je predviđeno oko 1.760 metara pješačko-biciklističkih staza.

Novi sustav ulica povezat će se s postojećom prometnom mrežom. Na sjeveru su planirani priključci prema Ulici Eugena Kumičića i Ulici Florijana Andrašeca, na istoku prema Ulici akademika Ivana Supeka, Ulici 55 i Ulici Andrije Hebranga, na zapadu prema Ulici Petra Hektorovića, a na jugu prema Ulici Svetog Jeronima.

Sjever 2, Bjelovar | Foto: Elaborat, Grad Bjelovar

Glavna prometnica široka čak 17 metara

Prometnice neće imati jednake profile. Najvažnija će biti glavna sabirnica, za koju je predviđen koridor minimalne širine 17 metara. U njemu će biti smješteni kolnik, nogostupi, biciklistička staza, zeleni pojas i javna parkirališta. Ostale sabirne ulice trebale bi imati najmanje 14 metara, a pristupne najmanje devet.

Uz glavnu prometnicu planirano je 137 parkirališnih mjesta te dodatnih 11 mjesta za osobe s invaliditetom. Između parkirališta trebale bi se urediti zelene površine, a sadnja stabala predviđena je na razmaku od šest do deset metara.

Ispod novih ulica ide kompletna infrastruktura

Velik dio posla neće biti vidljiv nakon završetka radova. Istodobno s cestama gradit će se kompletna komunalna, energetska i komunikacijska infrastruktura.

Projekt tako uključuje novu vodovodnu mrežu, sustav odvodnje, elektroenergetsku mrežu, javnu rasvjetu, plinovod i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu. Nova vodoopskrbna mreža trebala bi se povezati s postojećom u prstenasti sustav, a predviđena je i izgradnja protupožarnih hidranata.

Za potrebe budućeg naselja planiraju se i tri nove trafostanice 10(20)/0,4 kV, dok će se plinovodna i telekomunikacijska infrastruktura također smjestiti unutar novih cestovnih koridora. Time bi budući objekti mogli dobiti priključke bez ponovnog raskopavanja glavnih ulica. Sjever 2, Bjelovar | Foto: Elaborat, Grad Bjelovar

Ministarstvo dalo zeleno svjetlo bez pune procjene utjecaja

Najnovija vijest odnosi se upravo na okolišnu proceduru. Nakon provedenog postupka Ministarstvo je zaključilo da zahvat, uz poštivanje propisa, posebnih uvjeta nadležnih tijela i projektne dokumentacije, neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš.

Zaključeno je i da nije potrebna glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu. U obrazloženju se, među ostalim, navodi da je najbliže područje ekološke mreže udaljeno oko 4,4 kilometra te da se zbog položaja i obilježja zahvata ne očekuju značajni utjecaji na njegove ciljeve očuvanja.

Rješenje vrijedi dvije godine od dana izvršnosti. Ako Grad Bjelovar u tom razdoblju ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, ono prestaje važiti, premda se njegovo važenje pod propisanim uvjetima može jednom produljiti za još dvije godine.

Projekt je inače zamišljen kroz 11 faza gradnje, što bi trebalo omogućiti postupno uređenje pojedinih dijelova Sjevera 2. Urbanistički plan ne predviđa samo stanovanje, već i prostore za vrtić, školu, socijalne i vjerske sadržaje, trgovinu, sportsku dvoranu, rekreaciju, javni park i dječje igralište.