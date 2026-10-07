Veliko širenje Islamskog centra u Zagrebu dobilo zeleno svjetlo: Nakon čekanja stigla ključna dozvola

Širenje je obrazovnog karaktera. Gradit će se nova gimnazija i učenički dom.

Prvo veće širenje Islamskog centra u Zagrebu nakon njegova otvaranja 1980-ih napravilo je važan korak naprijed. Grad Zagreb izdao je građevinsku dozvolu za prvu etapu novog Odgojno-obrazovnog centra, koji će se graditi na Borovju, neposredno uz postojeći kompleks Zagrebačke džamije.

O projektu smo već pisali početkom ljeta, kada je zahtjev za građevinsku dozvolu još bio u obradi. Tada su iz podataka u ISPU-u bili poznati lokacija i osnovna namjena budućeg kompleksa, a sada je i službeno odobren početak prve faze gradnje.

Građevinska dozvola za prvu etapu

Građevinsku dozvolu 5. listopada izdao je zagrebački Gradski ured za izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, dok je investitor Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj. Prva etapa obuhvaća gradnju gimnazije i učeničkog doma, uz pripadajuću transformatorsku stanicu i podzemni srednjenaponski kabelski priključak.

Projekt će se izvoditi na čestici 663/19 u katastarskoj općini Žitnjak, koja je u vlasništvu Islamske zajednice u Hrvatskoj. Upravo je ta parcela smještena istočno od postojećeg kompleksa Zagrebačke džamije.

Podaci iz Geoportala | foto: snimka zaslona ISPU

Na toj lokaciji već godinama pripremaju novi centar

Kako smo ranije pisali, riječ je o jednom od značajnijih zahvata Islamske zajednice u Zagrebu u posljednjih nekoliko desetljeća. Postojeći Islamski centar otvoren je još 1980-ih, a novi zahvat zamišljen je kao njegovo veliko proširenje, ponajprije zbog nedostatka prostora za obrazovne sadržaje.

Planirani kompleks trebao bi zauzimati oko 9.000 četvornih metara, a predviđen je za otprilike 200 učenika. Osim gimnazije i učeničkog doma, ranije je najavljeno da će u širem projektu biti i Institut za arapski jezik i islam, sportska dvorana, amfiteatar, specijalizirani kabineti te prostori za administraciju i druge obrazovne sadržaje.

Projekt se priprema već nekoliko godina. Prvi zahtjev za lokacijsku dozvolu bio je odbijen 2022. godine, nakon čega je postupak ponovno vođen. Lokacijska dozvola izdana je 2023., a njezina izmjena i dopuna postala je pravomoćna u svibnju ove godine. Zahtjev za građevinsku dozvolu podnesen je još u listopadu 2025., a predmet je tek sada zaključen izdavanjem dozvole.

Dosta instalacija, dizala i fotonaponska elektrana

Građevinska dozvola otkriva i niz tehničkih detalja buduće zgrade. Projekt obuhvaća kompletnu konstrukciju, strojarske i elektrotehničke instalacije, vodovod i odvodnju, zaštitu od buke, energetsku učinkovitost te dizala.

Predviđen je i tehnološki projekt kuhinje, sprinkler sustav, vatrodojava te zaseban projekt fotonaponske elektrane. To pokazuje da se već u prvoj etapi ne radi samo o klasičnoj školskoj zgradi, već o znatno kompleksnijem obrazovnom objektu s učeničkim smještajem i pratećim sadržajima.

U postupku su prikupljene potvrde niza javnopravnih tijela, među kojima su Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ravnateljstvo civilne zaštite, Državni inspektorat, HEP Toplinarstvo i Hrvatske vode. Za prometni sektor Grada potvrda nije dostavljena u zakonskom roku, pa se prema Zakonu o gradnji smatra da je projekt s posebnim uvjetima usklađen.

Slijedi prijava početka gradnje

Izdavanjem građevinske dozvole projekt sada može prijeći u sljedeću fazu. Prije početka radova investitor mora prijaviti gradilište najkasnije pet dana prije početka građenja te navesti izvođača i nadzornog inženjera.

Dozvola prestaje važiti ako se gradnji ne pristupi u roku od šest godina od njezine pravomoćnosti, dok zgrada, prema uvjetima iz dokumentacije, mora biti dovršena u roku od sedam godina od prijave početka građenja.