Grad pored Zagreba dobio autocestu, ali ne i spoj: Gradi se par godina, uz nekoliko izmjena

Spoj Siska na autocestu u stvari i dalje nije do kraja izveden. Nakon završetka dionice A11 Sisak-Lekenik ostala je i spojna cesta, sada je pri kraju.

Autocesta Zagreb-Sisak krenula se graditi još 2006. godine, kada je radove svečano otvorio tadašnji premijer Ivo Sanader. Pravac dug otprilike 47 kilometara od zagrebačkog Jakuševca do Siska završen je nešto manje od 20 godina kasnije. Posljednja dionica, Lekenik-Sisak svečano je otvorena u listopadu 2024., ali je do samog Siska preostalo još oko 3 kilometra spojne ceste. Izgradnju su ugovorile Hrvatske ceste, a nedavno je ponovno mijenjan ugovor za izgradnju sjevernog kolnika. Na terenu radi Osijek-Koteks.

Još jedna izmjena, a radovi pri kraju

Na sjevernom kolniku spojne ceste Sisak-čvor Sisak izvedeno je oko 95 posto nasipa, dok je na nadvožnjaku preko željezničke pruge izveden donji ustroj, kako su nam u svibnju ove godine otkrili iz Hrvatskih cesta. Javna nabava pokrenuta je još 2023. godine, a ugovor s Osijek-Koteksom naručitelj je sklopio u travnju te godine. Izgradnja je trebala koštati 13,3 milijuna eura, a završiti za 18 mjeseci, no naknadno su se mijenjali uvjeti.

Najnovijom izmjenom, sklopljenom 2. listopada 2026. godine, ugovorni iznos podebljan je za oko 300 tisuća eura, a prema podacima u javnoj nabavi, ovo je šesti po redu dodatak ugovoru od prvog 'potpisa' 28. travnja 2023. godine.

Pogleda li se izvadak iz projekta, može se vidjeti da je riječ o zahvatu izgradnje spojne ceste od čvora Sisak prema gradu u duljini od 11 kilometara, koja bi se trebala nastaviti na dionicu Velika Gorica-Lekenik i završava u čvoru Sisak. Gradi se brza cesta, ujedno i dio planirane obilaznice, odnosno izmještene državne ceste D36, kako čitamo u dokumentaciji Hrvatskih cesta. Treba napomenuti da je, uz ugovorne izmjene, prva faza sjevernog kolnika spoja s autocestom službeno puštena u promet u listopadu 2024. godine, ali je izgrađena u samo dva prometna traka. Potpuni završetak prometnice očekuje se u ovoj godini, poručili su nam na proljeće ove godine iz HC-a.

Odvajanje tranzitnog prometa

Spojna cesta duga je oko 2,6 kilometara, a njezina trasa vodi do rotora Staro Pračno, gdje se povezuje s postojećom Zagrebačkom ulicom i državnom cestom D36. Predviđena su dva raskrižja u razini na području Stupnog te nadvožnjak preko željezničke pruge HŽ-a, dug oko 115 metara. Spojna cesta imat će jedan kolnik s dva prometna traka, bez zaustavnih trakova, a rasvjeta je predviđena na raskrižjima.

Zahvat uključuje i uređenje sustava odvodnje, prilagodbu i zaštitu postojeće komunalne infrastrukture, izgradnju propusta te potrebnu prometnu signalizaciju i opremu. Budući da se dio trase nalazi unutar poplavnog područja Odranskog polja, kolnik je projektiran iznad utvrđene poplavne linije, zna se o projektu.

Izgradnja ove prometnice planirana je kako bi se poboljšala povezanost središnje Hrvatske s Turopoljem, Sisačko-moslavačkom županijom i Siskom. Postojeće državne ceste D30 i D36 više ne zadovoljavaju potrebe suvremenog prometa, a kroz naselja prolaze i lokalni i tranzitni promet. Time nastaju gužve, osobito u vrijeme odlaska i dolaska na posao, ali i problemi sa sigurnošću te povećana buka, vibracije i emisije ispušnih plinova, navodi dokumentacija. O drugom projektu, do Petrinje, pročitajte ovdje.