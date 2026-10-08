Statistika ne laže: Cijene nekretnina u RH divljaju, a prodaja potonula za trećinu, evo gdje je najveći rast

Tržište nekretnina ne ide na bolje. Stanovi i kuće sve su skuplji, a kupoprodaja je znatno manja nego lani.

Za one koji su u procesu kupovine nekretnine u Hrvatskoj s ograničenim budžetom nema dobrih vijesti. Cijene stambenih objekata u drugom tromjesečju 2026. porasle su u prosjeku za 2,7 posto u odnosu na prethodno tromjesečje. Na godišnjoj razini, odnosno u usporedbi s drugim tromjesečjem 2025., rast pak iznosi 12,7 posto, izvještava Državni zavod za statistiku (DZS).

Po razdjelima cijene novih stambenih objekata u odnosu na prvo tromjesečje 2026. porasle su u prosjeku za 0,8 posto, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 9,2 posto. Dok je kod postojećih stambenih objekata zabilježen izraženiji rast, od 3,4 posto na kvartalnoj i 14,1 posto na godišnjoj razini.

Zagreb najskuplji

Promatrajući kretanja po područjima, najveći kvartalni rast zabilježen je u Gradu Zagrebu, gdje su cijene porasle za 4,1 posto. Slijedi područje koje DZS svrstava u kategoriju 'ostalo', s rastom od 3,3 posto, dok je na Jadranu zabilježeno povećanje od 1,2 posto. Na godišnjoj razini najveći rast bilježi kategorija 'ostalo', s povećanjem od 15,8 posto, tek nešto više od Zagreba, gdje su cijene porasle za 15,7 posto. Jadran je s godišnjim rastom od devet posto imao najmanje povećanje među promatranim područjima.

Iz DZS-a napominju da su podaci za drugo tromjesečje 2026., koji se odnose na indeks cijena stambenih objekata te indekse i stope promjene broja i vrijednosti prodanih stambenih objekata, privremeni. Razlog su bitno promijenjene okolnosti u dostavi podataka iz nadležnosti administrativnog izvora.

Postojeće nekretnine 'skaču' brže od novogradnje

Prema podacima DZS-a, cijene stambenih objekata u drugom tromjesečju 2026. bile su 11,24 posto više od prosjeka za cijelu 2025. godinu. Pritom je indeks cijena postojećih nekretnina iznosio 112,84, dok je kod novogradnje dosegnuo 107,13, pri čemu je prosjek 2025. postavljen na 100. To znači da su postojeće nekretnine u odnosu na prošlogodišnji prosjek poskupjele za 12,84 posto, a nove za 7,13 posto.

Razlika je vidljiva i u kvartalnim kretanjima, jer su cijene postojećih stambenih objekata rasle više od četiri puta brže nego cijene novogradnje. Tako podaci pokazuju da je rast cijena na tržištu postojećih nekretnina izraženiji, bez obzira na to promatra li se prethodno tromjesečje, isto razdoblje lani ili prosjek cijele 2025. godine.

Ilustracija: Stambena zgrada u Zagrebu/Pixabay

Broj prodanih nekretnina potonuo za trećinu

Dok cijene stambenih objekata nastavljaju rasti, podaci o broju prodaja pokazuju drukčiju sliku tržišta. U drugom tromjesečju 2026. broj prodanih stambenih objekata bio je čak 33,3 posto manji nego u istom razdoblju prethodne godine. Najizraženiji pad zabilježen je kod postojećih nekretnina, kojih je prodano 35,9 posto manje, dok je broj prodanih novih stambenih objekata smanjen za 25 posto.

Ipak, u odnosu na prvo tromjesečje ove godine, ukupni broj prodaja porastao je za 23,2 posto. Kod postojećih nekretnina kvartalni rast iznosio je 27,4 posto, a kod novogradnje 13,3 posto. Tako je u drugom tromjesečju zabilježen veći broj kupoprodajnih transakcija nego na početku godine, iako je promet i dalje znatno slabiji nego u istom razdoblju lani.

Pala i ukupna vrijednost prodanih nekretnina

Pad broja prodanih nekretnina prati i smanjenje njihove ukupne prodajne vrijednosti, iako nešto blažim intenzitetom. Prema podacima DZS-a, vrijednost prodanih stambenih objekata u drugom tromjesečju 2026. bila je 24,5 posto manja nego u istom razdoblju 2025. godine.

Kod novih stambenih objekata zabilježen je pad vrijednosti prodaja od 20,5 posto, dok je kod postojećih nekretnina smanjenje iznosilo 26,3 posto. Usporedba s prvim tromjesečjem 2026. ipak pokazuje rast ukupne vrijednosti prodaja od 21,2 posto. Pritom je vrijednost prodanih postojećih nekretnina porasla za 30,5 posto, dok je kod novogradnje povećanje iznosilo znatno skromnijih 5,7 posto. Valja reći da unatoč kvartalnom rastu, ukupna vrijednost prodanih stambenih objekata ostala je osjetno niža nego u istom razdoblju prošle godine. Ulaganje, euri | Foto: Canva

Cijene rastu unatoč slabijem prometu

Usporedba podataka o cijenama, broju i vrijednosti prodaja otkriva raskorak na hrvatskom tržištu nekretnina. Iako je u drugom tromjesečju zabilježen rast cijena, broj kupoprodajnih transakcija znatno je manji nego godinu dana ranije. Pritom je godišnji pad ukupne vrijednosti prodanih nekretnina bio blaži od pada broja prodaja.

Ova kretanja pokazuju pak da se rast cijena nastavlja i u razdoblju slabijeg prometa, no ne otkrivaju razloge smanjenja broja transakcija. Naime, iz dostupnih statističkih pokazatelja nije moguće utvrditi u kojoj su mjeri na prodaju utjecale visoke cijene, promjene u potražnji ili drugi tržišni čimbenici.