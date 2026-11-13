Država u zakup daje 'poslovnjake': Nećete vjerovati koliko traže za 19 kvadrata uz Stradun bez WC-a

Državne nekretnine objavile su novi javni natječaj za zakup 21 poslovnog prostora i četiri garaže diljem Hrvatske. Među nekretninama na atraktivnim gradskim lokacijama ima onih čije su početne zakupnine iznenađujuće niske, ali i onih za koje će budući zakupnici morati izdvojiti pozamašne iznose unatoč nedostatku osnovne infrastrukture. Tako se u Rijeci ured može zakupiti za svega jedan euro po kvadratu, dok se za manje od 19 kvadrata u povijesnoj jezgri Dubrovnika, bez sanitarnog čvora i vode, traži čak 76 eura po kvadratu.

Natječajem Z-8/26 obuhvaćene su nekretnine u Zagrebu, Osijeku, Dubrovniku, Slavonskom Brodu, Rijeci, Karlovcu, Vukovaru, Otočcu, Zadru, Splitu i Topuskom. Početne mjesečne zakupnine kreću se od 19,16 eura za garažu u Topuskom do 2.846,62 eura za poslovni prostor u središtu Zagreba.

U Rijeci kvadrat za jedan euro

Uvjerljivo najpovoljnija početna zakupnina među poslovnim prostorima odnosi se na nekretninu u riječkoj Ulici Milana Smokvine Tvrdog 4C. Za prostor od 29 četvornih metara država traži svega 29 eura mjesečno, odnosno jedan euro po kvadratu.

Riječ je o prostoru u prizemlju s galerijom, namijenjenom uredskoj djelatnosti. Ima sanitarni čvor, električnu energiju, zajednički priključak na vodu i kanalizaciju, ali nema plin ni grijanje. Za sudjelovanje u natječaju potrebno je uplatiti jamčevinu od svega 87 eura.

Koliko je niska početna zakupnina pokazuje i usporedba s oglasima za najam poslovnih prostora. U istoj ulici, na kućnom broju 2, za uređeni poslovni prostor od 75 kvadrata traži se 1.150 eura mjesečno, odnosno nešto više od 15 eura po kvadratu. Iako se prostori razlikuju po uređenosti i namjeni, razlika u oglašenim cijenama po kvadratu je petnaesterostruka.

U Rijeci su ponuđena još dva poslovna prostora. Na adresi Brajda 4A nalazi se lokal od 11 kvadrata s početnom zakupninom od 66 eura, dok se u Tizianovoj ulici 36A nudi prostor od 52 kvadrata za 208 eura mjesečno. Potonji ima sanitarni čvor i osnovne priključke, a namijenjen je trgovačkim, uredskim i uslužnim djelatnostima. državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Tri nekretnine u Osijeku

Među potencijalno najisplativijim nekretninama u ponudi je i poslovni prostor u središtu Osijeka, na adresi Županijska 11. Za 45,68 četvornih metara u prizemlju i na galeriji dvorišne zgrade država traži 126,11 eura mjesečno, odnosno 2,76 eura po kvadratu.

Za usporedbu, uredski prostor od 40 kvadrata u užem središtu Osijeka oglašen je za 320 eura mjesečno, dok se za ulični lokal od svega 25 kvadrata u Županijskoj ulici traži 400 eura. Državni prostor ima sanitarni čvor, ali nema grijanje, a na njegovu atraktivnost utječe i činjenica da nije smješten u uličnoj, nego u dvorišnoj zgradi.

Na kućnom broju 25 u istoj ulici ponuđen je poslovni prostor od 42,78 kvadrata s početnom zakupninom od 301,50 eura. Za razliku od prethodnog, ovaj prostor ima grijanje.

Najveći poslovni prostor u natječaju također se nalazi u Osijeku, u Kapucinskoj ulici 36. Za njegovih 179,42 četvorna metra država traži najmanje 1.685,97 eura mjesečno, odnosno približno 9,40 eura po kvadratu. Prostor ima sanitarni čvor, osnovne priključke i grijanje putem toplinske stanice. državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Unutar dubrovačkih zidina

Dijametralno suprotna situacija je u povijesnoj jezgri Dubrovnika, gdje se nalazi poslovni prostor s najvišom početnom zakupninom po kvadratu u cijelom natječaju. Na adresi Od puča 17/Široka 5 za svega 18,59 četvornih metara u prizemlju ulične zgrade država traži 1.412,84 eura mjesečno, odnosno čak 76 eura po kvadratu.

Unatoč atraktivnoj lokaciji i visokoj zakupnini, prostor nema sanitarni čvor, priključke na vodu, kanalizaciju i plin, kao ni grijanje. Od osnovnih priključaka ima jedino električnu energiju. Potencijalni zakupnici za sudjelovanje u natječaju morat će izdvojiti i 4.238,52 eura jamčevine

Visokom zakupninom ističe se i nekretnina u Splitu, na adresi Kruševića gumno 1. Za prostor od 35 četvornih metara u prizemlju ulične zgrade traži se 1.750 eura mjesečno, odnosno 50 eura po kvadratu. Ni ova nekretnina nema sanitarni čvor, grijanje ni priključak na vodu, iako su vodovodne instalacije izvedene. državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Prostor kultne gostionice

Najveći dio ponude odnosi se na Zagreb, gdje je u zakup ponuđeno sedam poslovnih prostora i dvije garaže. Najviša početna mjesečna zakupnina u cijelom natječaju odnosi se na nekretninu u Gundulićevoj ulici 18, nedaleko od Hrvatskog narodnog kazališta. Poznata je to lokacija bivše zagrebačke gostionice Blato na kojoj je prema posljednjim dostupnim informacijama prethodni zakupac bio talijanski restoran.

Prostor ukupne površine 178,63 četvorna metra obuhvaća prizemlje i galeriju, a početna mjesečna zakupnina iznosi 2.846,62 eura. Ima sanitarni čvor te priključke na struju, vodu i kanalizaciju, no plinomjer je demontiran, a grijanje nije u funkciji unatoč postojećim instalacijama. Jamčevina za ovu nekretninu iznosi čak 8.539,86 eura.

Na uglu Masarykove i Gundulićeve ulice ponuđen je i znatno manji prostor od 23,27 kvadrata. Početna mjesečna zakupnina iznosi 364,13 eura, a prostor nema sanitarni čvor ni grijanje. državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Dva lokala u Ilici

Dva poslovna prostora ponuđena su u jednoj od najpoznatijih zagrebačkih ulica, Ilici. Na kućnom broju 58 za prostor od 53,73 četvorna metra traži se najmanje 945,65 eura mjesečno. Iako se među predviđenim djelatnostima navodi i ugostiteljstvo, prostor nema sanitarni čvor, priključak na vodu je zajednički, a kanalizacijski odvod manjeg je promjera, predviđen za umivaonik.

Gotovo upola manja zakupnina je za prostor u Ilici 188, površine 48 četvornih metara, za koji država traži 523,20 eura mjesečno. Ima sanitarni čvor i osnovne priključke, ali nema grijanje.

Zagrebačku ponudu upotpunjuju poslovni prostor na Knežiji 9, površine 34,90 kvadrata, za 293,16 eura mjesečno te prostor u Petrinjskoj 45, površine 42,53 kvadrata, za 463,58 eura. Na Trešnjevci, u Ulici Huga Badalića 19, ponuđen je prostor od 81,44 četvorna metra, smješten u prizemlju i podrumu zgrade, s početnom zakupninom od 596,61 eura. državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Garaže u Zagrebu za bagatelu

Posebno zanimljiv dio natječaja je ponuda garaža u Zagrebu, gradu u kojem pronalazak parkirnog mjesta na pojedinim lokacijama predstavlja svakodnevni izazov. Za razliku od poslovnih prostora, za njihov se zakup mogu natjecati i građani koji nemaju registriranu djelatnost.

U Radauševoj ulici ponuđena je garaža od 14,40 četvornih metara s početnom mjesečnom zakupninom od 37,44 eura. Gotovo identična cijena je i na Sveticama 4, gdje se za garažu površine 14,45 kvadrata traži 37,57 eura mjesečno. Nijedna nema priključak na električnu energiju.

Za usporedbu, garažno parkirno mjesto na Donjim Sveticama oglašava se za 100 eura mjesečno, dok se za garažu od 18,54 kvadrata na Borongaju traži 150 eura. Početne državne zakupnine tako su i do 75 posto niže od cijena iz spomenutih oglasa.

Najjeftinije nekretnine u cijelom natječaju ipak se nalaze u Topuskom, na adresi Ribnjak 3B. Za garažu od 9,58 kvadrata država traži 19,16 eura mjesečno, dok početna zakupnina za onu od 12,26 kvadrata iznosi 24,52 eura. državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Karlovac, Slavonski Brod, Vukovar

Među povoljnijim nekretninama u ponudi su i dva poslovna prostora u Karlovcu. Na Baniji 1 ponuđen je prostor od 30,15 četvornih metara za 142,20 eura mjesečno, dok se na adresi Trg bana Petra Zrinskog 13/Šetalište dr. Franje Tuđmana 7 nudi 55,30 kvadrata za 165,07 eura.

Ipak, razlog niske početne zakupnine većeg prostora mogao bi biti i nedostatak osnovne infrastrukture. Smješten je u prizemlju dvorišne zgrade, nema sanitarni čvor, vodu, kanalizaciju, plin ni grijanje, a od osnovnih priključaka ima samo struju.

U Slavonskom Brodu, na Trgu Ivane Brlić-Mažuranić 3, država nudi prostor od 63,29 kvadrata u prizemlju i na galeriji za 946 eura mjesečno. Iako ima priključke na vodu i kanalizaciju, sanitarni čvor nije kompletan jer je izveden zahod s WC školjkom, ali bez umivaonika.

U Vukovaru, u Ulici Vladimira Nazora 1, ponuđen je prostor od 129 kvadrata za 856,56 eura mjesečno, dok se u Otočcu, u Ulici kralja Zvonimira 65, za 85 četvornih metara traži 676,89 eura. Ponudu poslovnih prostora upotpunjuje nekretnina u zadarskoj Zrinsko-frankopanskoj ulici 23, površine 57,94 kvadrata, s početnom zakupninom od 1.010 eura. državne nekretnine | foto: Državne nekretnine

Nova pravila za zakup

Natječaj se prvi put provodi prema novoj Odluci o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora. Uz lokaciju i površinu nekretnine, pri određivanju početne zakupnine sada se u obzir uzima i djelatnost koja se u pojedinom prostoru može obavljati.

Namjene obuhvaćaju ugostiteljske, trgovačke, uredske i uslužne djelatnosti, ali i obrazovne, kulturne djelatnosti te osnovne servise. Dopuštena djelatnost za svaku nekretninu definirana je javnim pozivom.

Poslovni prostori daju se u zakup na deset godina, a ugovor će se, uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja, sklopiti s ponuditeljem koji ponudi najviši iznos zakupnine. Stoga, iako su početne cijene pojedinih nekretnina višestruko niže od onih u tržišnim oglasima, konačni iznosi ovisit će o interesu ponuditelja.

Nekretnine se daju u zakup u viđenom stanju, što znači da će zakupnici eventualno uređenje morati financirati sami, bez prava na povrat uloženih sredstava. Novost je i obvezna javnobilježnički ovjerena izjava ponuditelja, kao i posebna pravila uvezivanja i numeriranja natječajne dokumentacije.

Razgledavanje nekretnina organizirano je od 23. do 26. studenoga, a rok za dostavu ponuda istječe 14. prosinca 2026. godine u 12 sati. Pravo sudjelovanja imaju pravne osobe te fizičke osobe s registriranim obrtom ili samostalnom profesionalnom djelatnošću, dok se za garaže mogu natjecati i ostale fizičke osobe.