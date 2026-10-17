Arhitektonsko 'naopako' čudo usred tropske šume: Ulice u zraku, vrtovi na krovu i pročelje koje raste

Spektakularan aerodrom kao plača! Golemi krov nose čelična 'stabla' od 36 metara
Novi aerodrom u Phnom Penhu spaja monumentalnu arhitekturu i prirodu. Ima golema konstrukcijska 'stabla', tropsko zelenilo i vlastitu elektranu.
16:54 32 d 14.09.2026
17. listopad 2026.
Projekt spaja tropsku vegetaciju, prirodno hlađenje i javne prostore na više etaža, nudeći drukčiji pristup suvremenoj urbanoj gradnji.
Na tajlandskom otoku Phuketu planirana je izgradnja neobičnog arhitektonskog kompleksa koji bi mogao promijeniti način na koji se projektiraju gusto izgrađene urbane sredine. Umjesto klasične betonske građevine, arhitekti su osmislili sustav zelenih površina na kaskadnim etažama, otvorenih ulica, vrtova i prostora za druženje.
Projekt nazvan Phuket One, iza kojeg stoji arhitektonski studio gad na čelu s glavnim arhitektom Caijem Tanom, našao se među finalistima Svjetskog festivala arhitekture (World Architecture Festival – WAF) u kategoriji 'Buduće zgrade: komercijalna mješovita namjena'. Iako je zasad riječ o nerealiziranom projektu, njegova posebnost leži u pokušaju povezivanja prirode, arhitekture i svakodnevnog života u jedinstvenu cjelinu.
Spektakularan aerodrom kao plača! Golemi krov nose čelična 'stabla' od 36 metara
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16:54 32 d 14.09.2026
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Smješten u unutrašnjosti Phuketa, među tropskim šumama i planinskim krajolikom, Phuket One zamišljen je kao višenamjenska zajednica koja objedinjuje stanovanje, poslovne prostore, trgovine i sadržaje za slobodno vrijeme. Polazište projekta bilo je pronaći alternativu sve gušćoj izgradnji koja često zanemaruje prirodne karakteristike prostora.
Naime, lokalni urbanistički propisi ograničavaju visinu građevina, ali ne nužno i intenzitet izgradnje na parcelama. Posljedica takvog pristupa mogu biti gusto izgrađeni kompleksi s nedostatkom otvorenih prostora i zelenila. Arhitekti su zato odlučili krenuti drugim smjerom, stvarajući građevinu u kojoj priroda nije tek dekoracija, nego jedan od ključnih elemenata arhitektonskog oblikovanja.
Tako je nastao koncept 'prozračne doline', koji se temelji na povezivanju različitih funkcija kroz sustav otvorenih prostora i komunikacija raspoređenih na više visinskih razina. Cilj je omogućiti prirodno strujanje zraka, stvoriti ugodnu mikroklimu i potaknuti društvenu interakciju među korisnicima kompleksa.
Jedna od najzanimljivijih značajki projekta svakako je njegov trodimenzionalni sustav ulica. Za razliku od uobičajenih zgrada, u kojima se komunikacija uglavnom odvija zatvorenim hodnicima i stubištima, ovdje je osmišljen kontinuirani kružni sustav prolaza koji povezuje različite etaže i sadržaje.
Prizemlje je zamišljeno kao otvorena i dinamična urbana zona s trgovima, zelenim površinama i prostorima koji povezuju kompleks s okolnim gradskim tkivom. Posebnu ulogu imaju mali trgovi na uglovima ulica i vrtovi smješteni između uvučenih dijelova građevine, koji stvaraju dodatni prostor za okupljanje i odmor.
Na srednjim etažama nalazit će se svojevrsne ulice u zraku, povezane otvorenim hodnicima, atrijima i terasama s pogledom na okolni krajolik. Ti prostori neće služiti samo prolasku, već su zamišljeni kao mjesta susreta, druženja i svakodnevnih aktivnosti.
Posebno zanimljiv dio kompleksa bit će krov, koji je projektiran kao veliki zajednički vrt. Ondje su predviđeni prostori za rekreaciju, sport, kulturne događaje, zajednički rad i odmor, a dio sadržaja bit će prilagođen i kućnim ljubimcima. Na taj način krov prestaje biti samo završna ploha građevine i postaje još jedna aktivna razina zajednice.
Osim neobične prostorne organizacije, projekt se ističe i načinom na koji je osmišljena njegova vanjska ovojnica. Pročelja su projektirana tako da omogućuju rast biljaka penjačica i lokalne tropske vegetacije, čime bi građevina s vremenom trebala postajati sve zelenija.
Za razliku od klasičnih zelenih fasada, koje se često naknadno dodaju već oblikovanim građevinama, ovdje je vegetacija od početka uključena u arhitektonski koncept. Predviđen je prostor za rast biljaka, a odabirom autohtonih vrsta koje zahtijevaju relativno malo održavanja nastoji se osigurati dugoročna održivost zelenih površina.
Arhitekti građevinu promatraju kao svojevrsni živi organizam koji se mijenja zajedno s prirodom. Biljke bi tijekom vremena trebale prekrivati različite dijelove konstrukcije, stvarajući promjenjivu sliku kompleksa i dodatno povezujući izgrađeni prostor s okolnim krajolikom.
Velika pozornost posvećena je i prilagodbi tropskoj klimi, koju karakteriziraju visoke temperature i velika vlažnost zraka. Umjesto oslanjanja isključivo na mehaničke sustave hlađenja, projekt predviđa niz pasivnih rješenja kojima bi se trebala smanjiti potrošnja energije.
Ključnu ulogu pritom ima prirodna ventilacija. Otvoreni prostori i prolazi oblikovani su tako da omogućuju strujanje zraka kroz kompleks, dok vodene površine i kaskade doprinose hlađenju okolnog prostora isparavanjem. U kombinaciji s vertikalnim zelenilom i vegetacijom raspoređenom na različitim etažama, takav sustav trebao bi stvoriti ugodniju mikroklimu za korisnike.
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Predviđeni su i vodopropusni materijali za popločavanje, kao i sustavi prikupljanja i ponovne uporabe kišnice. U projektnoj dokumentaciji navodi se uporaba propusnog betona, recikliranih agregata i lokalno dostupnog čelika otpornog na atmosferske utjecaje.
Takvim pristupom arhitekti nastoje smanjiti opterećenje okoliša i stvoriti kompleks koji se u što većoj mjeri prilagođava prirodnim uvjetima. Ipak, stvarni energetski učinci ovih rješenja moći će se procijeniti tek nakon eventualne realizacije projekta.
Phuket One nije zamišljen samo kao stambena ili poslovna građevina. Njegova je osnovna ideja objediniti različite funkcije koje će se međusobno nadopunjavati i omogućiti korištenje prostora tijekom cijelog dana.
Stanovanje, uredi, trgovine, ugostiteljski sadržaji i prostori za rekreaciju raspoređeni su tako da potiču kretanje i susrete među korisnicima. Upravo se u toj kombinaciji privatnih, poslovnih i javnih sadržaja nalazi jedna od glavnih prednosti projekta.
Arhitekti pritom nastoje pokazati da velika gustoća izgradnje ne mora nužno značiti i gubitak kvalitete života. Vertikalnim raspoređivanjem zelenih površina i zajedničkih prostora moguće je, barem prema predstavljenom konceptu, osigurati više mjesta za druženje, odmor i boravak na otvorenom, čak i ondje gdje je raspoloživa površina zemljišta ograničena.
Projekt Phuket One tako predstavlja pokušaj stvaranja drukčijeg modela tropske urbane zajednice, u kojoj se komercijalni sadržaji, svakodnevni život i ekološka održivost ne promatraju kao suprotstavljeni ciljevi. Hoće li se takva vizija u potpunosti ostvariti, tek treba vidjeti. No već u fazi projektiranja pokazuje kako bi buduće građevine mogle izgledati kada bi priroda postala njihov sastavni dio, a ne samo prostor koji ih okružuje.
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