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26. studeni 2026.
Oko Sinja i Trilja planiraju se četiri nove prometnice za bolju povezanost cijele Cetinske krajine.
Od zapadnog ruba Sinja preko Kukuzovca do Trilja na razmjerno malom prostoru pripremaju se tri nove prometnice. Jedna bi preusmjerila dio prometa iz Sinja, druga povezala dvije državne ceste južno od grada, a treća izvela tranzit prema Bosni i Hercegovini iz središta Trilja. Svaki je projekt u drugoj fazi pripreme.
Zapadna obilaznica Sinja protezala bi se na oko 5,6 kilometara između državnih cesta DC219 i DC1. Na obje bi se priključila kružnim raskrižjima, a na cijeloj je trasi predviđeno osam raskrižja u razini. Dio ceste prolazio bi koridorom postojeće lokalne prometnice, uz dva priključka preko kojih bi stanovnici Hristića i Čolo-Ančića mogli na obilaznicu u smjeru DC219.
Najveći objekt na trasi bio bi vijadukt kod Radošića. U duljini od 210 metara premostio bi lokalnu cestu i poljoprivredne površine. Projekt predviđa i nove poljske putove ondje gdje bi obilaznica presjekla postojeće prilaze parcelama. Hrvatske ceste u studenome su dobile rješenje prema kojem je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.
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Pišeš na svom jeziku, svi čitaju na svojem: Stigla nova aplikacija koja spaja radnike i poslodavce
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