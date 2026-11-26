Od zapadnog ruba Sinja preko Kukuzovca do Trilja na razmjerno malom prostoru pripremaju se tri nove prometnice. Jedna bi preusmjerila dio prometa iz Sinja, druga povezala dvije državne ceste južno od grada, a treća izvela tranzit prema Bosni i Hercegovini iz središta Trilja. Svaki je projekt u drugoj fazi pripreme.

Sinjska obilaznica imala bi osam raskrižja i vijadukt

Zapadna obilaznica Sinja protezala bi se na oko 5,6 kilometara između državnih cesta DC219 i DC1. Na obje bi se priključila kružnim raskrižjima, a na cijeloj je trasi predviđeno osam raskrižja u razini. Dio ceste prolazio bi koridorom postojeće lokalne prometnice, uz dva priključka preko kojih bi stanovnici Hristića i Čolo-Ančića mogli na obilaznicu u smjeru DC219.