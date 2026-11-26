Na dijelu nekadašnje tekstilne tvornice Varteks u Varaždinu gradi se trgovački park S-PARK, investicija vrijedna više od 28 milijuna eura. Kod budućeg centra već je izgrađen rotor, a u listopadu su krenuli i radovi na zasebnom cestovnom priključku.

No dokumentacija iz 2021. pokazuje da se na prostoru tvornice planirao znatno širi zahvat. Na oko 23 hektara trebalo je preurediti mrežu tvorničkih prometnica, provesti nove instalacije i otvoriti više ulaza u kompleks, uključujući još jedan rotor i raskrižje kod stare porte.

Što je Varteks zatražio od Ministarstva?

Varteks d.d. podnio je 24. veljače 2021. zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Predmet zahtjeva bilo je uređenje i rekonstrukcija prometne i komunalne infrastrukture zone Varteks, uključujući uklanjanje dijela građevina koje više nisu bile u funkciji.

Uz zahtjev je priložen elaborat koji je izradio zagrebački Oikon, a dokumentacija je dorađena u ožujku iste godine. Ministarstvo je tim postupkom odlučivalo treba li za planirane radove provesti punu procjenu utjecaja na okoliš.

Varteks | Foto: Elaborar Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije

Prvi rotor trebao je otvoriti put trgovinama

Projektanti su prometno i komunalno uređenje podijelili u dvije faze. Prva je predviđala sjeverni rotor na Zagrebačkoj ulici i pristupnu prometnicu s instalacijama do trgovačkog dijela kompleksa, u planu označenog kao E1.

U elaboratu su predviđene odvojene trake za ulaz i izlaz iz trgovačke zone kako se vozila ne bi zadržavala u kružnom toku. Pri projektiranju trebalo je predvidjeti i spoj s istočne strane, iz smjera Tehnološkog parka i gradskih bazena, te prostor za pješake i bicikliste.

Varteks | Foto: Elaborar Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije

Drugi rotor planiran je na spoju s Varteksovom

Druga faza trebala je otvoriti južni i središnji dio nekadašnje tvornice. Na spoju Zagrebačke i Varteksove ulice planiran je drugi kružni tok, dok je kod glavne tvorničke porte, sjeverno od kapele sv. Roka, bilo predviđeno raskrižje u obliku slova T.

Dio internih tvorničkih cesta trebao je postati javna prometna mreža, uz rekonstrukciju vodovoda, sanitarne i oborinske odvodnje, plinovoda i elektroenergetske mreže. Prema elaboratu, ta bi infrastruktura otvorila pristup preostalim dijelovima kompleksa, označenima od E2 do E16.

Varteks | Foto: Elaborar Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije

Što se trebalo rušiti, a što sačuvati?

Plan je predviđao uklanjanje dijela nefunkcionalnih objekata kako bi se oslobodio prostor za prometnice i kasniju prenamjenu. Istodobno su se pojedine industrijske građevine trebale uklopiti u budući kvart.

Ministarstvo je u rješenju od 31. ožujka 2021. utvrdilo da puna procjena utjecaja na okoliš nije potrebna, uz dvije mjere vezane uz graditeljsku baštinu. Pri izradi projektne dokumentacije trebalo je surađivati s konzervatorima, a pri uklanjanju objekata sačuvati cjelinu povijesnih industrijskih građevina.

Varteks | Foto: Elaborar Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije

Za što su potvrđene dozvole u 2026.?

Vlada je u lipnju 2021. proglasila projekt 'VARTEKS kvart - urbana regeneracija' strateškim investicijskim projektom, a u hodogramu je bilo predviđeno ishođenje lokacijske dozvole za infrastrukturu i građevinskih dozvola po fazama. Okolišno rješenje propisalo je da prestaje važiti ako Varteks u roku od dvije godine od njegove izvršnosti ne podnese zahtjev za lokacijsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt, uz mogućnost jednokratnog produljenja za još dvije godine.

Iz dostupne dokumentacije nije moguće potvrditi je li taj uvjet ispunjen za cijeli obuhvat. Za konkretne radove kod S-PARK-a postoje potvrde Grada da je izgrađen rotor i da se priključak na nerazvrstanu cestu, čija je gradnja počela u listopadu 2026., izvodi na temelju zasebne građevinske dozvole.

Trgovački park trebao bi se otvoriti 2027.

SES na dijelu bivšeg kompleksa razvija S-PARK na zemljištu od oko 50.000 četvornih metara. Najavljeno je 14 trgovina, ugostiteljski i uslužni sadržaji te prvi INTERSPAR u regiji, na oko 11.500 četvornih metara površine za zakup.

Predviđeno je oko 430 parkirališnih mjesta, a arhitektura trgovačkog parka trebala bi preuzeti motive opeke karakteristične za nekadašnju tvornicu. SES najavljuje otvorenje tijekom 2027. godine, dok za realizaciju druge faze infrastrukture iz plana Varteksova kvarta u pregledanim objavama nije potvrđen rok.