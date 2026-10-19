Novosti Veliki projekt u Varaždinu dobio građevinsku dozvolu: Stiže podvožnjak ispod pruge i dva rotora

Veliki projekt u Varaždinu dobio građevinsku dozvolu: Stiže podvožnjak ispod pruge i dva rotora

Luka Bumbak
Luka Bumbak

19. listopad 2026.

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Veliki projekt u Varaždinu dobio građevinsku dozvolu: Stiže podvožnjak ispod pruge i dva rotora

Vizualizacija podvožnjaka | Foto: Grad Varaždin

Veliki prometni zahvat dobio je građevinsku dozvolu, a projekt uključuje podvožnjak i dva nova kružna toka.

Varaždin je korak bliže realizaciji dugo iščekivanog prometnog projekta. Riječ je o rješavanju problema Kućanske rampe, željezničkog prijelaza na kojem spušteni branici često stvaraju gužve i otežavaju promet između istočnog dijela grada i njegova središta.

Grad Varaždin sada je dobio građevinsku dozvolu za izgradnju podvožnjaka između Supilove i Wissertove ulice te dva nova kružna toka. Riječ je o vrlo složenom zahvatu koji uključuje radove ispod željezničkih kolosijeka, rekonstrukciju prometnica i izmještanje komunalne infrastrukture.

Vizualizacija podvožnjaka | Foto: Grad Varaždin

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