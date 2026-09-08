Sveučilište kao iz Minecrafta! Ima 463 zelena bloka, a na krovu vrt koji se transformira u mega amfiteatar

Umjesto klasičnog krova gotovo cijela gornja površina zgrade pretvorena je u modularan prostor za studente i nastavnike na otvorenom.

Na prvi pogled teško je oteti se dojmu da je netko uključio Minecraft, složio goleme zelene blokove i onda rezultat odlučio izgraditi u stvarnom svijetu. No, iza neobične stepenaste forme ovog sveučilišta u Indiji ne stoji računalna igra, nego vrlo promišljena arhitektura. Čak 463 platforme stvaraju krovni vrt površine 9.000 četvornih metara, a kada zatreba, cijeli krov postaje golemi auditorij za čak 9.000 studenata.

Tako je Prestige University u indijskom gradu Indoreu teško zamijeniti za klasičnu sveučilišnu zgradu. Dok se većina obrazovnih objekata razvija kao nekoliko katova zatvorenih unutar jedne fasade, ovdje su arhitekti iz studija Sanjay Puri Architects napravili nešto sasvim drugo.

Zgrada se iz jednog smjera postupno penje sve do 28 metara visine. Katovi se pretvaraju u terase, terase u vrtove, a vrtovi u veliko stepenište kojim se može stići gotovo do vrha građevine. Rezultat iz zraka pomalo podsjeća na predimenzionirani Minecraft krajolik. No, zanimljivo je da razlog takvog izgleda nema baš nikakve veze s igricama.

Stoga i ne čudi što je nedavno dobio veliko priznanje struke. Postao je jedan od finalista u kategoriji 'završene zgrade: visoko obrazovanje i istraživanje' u sklopu Svjetskog festivala arhitekture (World Architecture Festival – WAF), godišnjeg globalnog arhitektonskog i dizajnerskog događaja.

463 'bloka' i jedan golemi zeleni krov

Umjesto klasičnog krova koji bi uglavnom bio nedostupan korisnicima, gotovo cijela gornja površina zgrade pretvorena je u prostor za studente i nastavnike. Čine ju čak 463 stepenaste platforme koje zajedno stvaraju oko 9.000 četvornih metara krovnog vrta. Po njima se može hodati, sjediti, učiti i družiti, a dio platformi izveden je tako da bude dostupan i osobama u invalidskim kolicima.

No, arhitekti su ostavili mogućnost da se svi ti mali prostori pretvore u jedan golemi. Za velika događanja stepenice postaju tribine otvorenog auditorija na kojem istodobno može sjediti čak 9.000 studenata. Zgrada tako praktički postaje vlastiti stadion, odnosno pozornica sveučilišnog života. Prestige University | foto: Vinay Panjwani / Sanjay Puri Architects / WAF

Ideja stara preko 1.000 godina

Iako je arhitektura čudesna priča postaje još zanimljivija kada se istraži njena pozadina. Ono što danas podsjeća na estetiku jedne od najpoznatijih računalnih igara inspirirano je arhitekturom koja je od nje starija približno jedno tisućljeće.

Naime, arhitekti su se pri oblikovanju zgrade oslonili na tradicionalne indijske stepenaste bunare. Riječ je o građevinama kod kojih se do vode spuštalo sustavom stepenica i terasa, stvarajući karakteristične geometrijske strukture. Takva mjesta nisu služila isključivo za prikupljanje i čuvanje vode. Bila su i važni društveni prostori u kojima su se ljudi susretali i okupljali.

Upravo je taj drugi dio priče prenesen na sveučilište. Samo što stepenice ovdje ne vode prema bunaru, već preko čitave građevine. Krov postaje mjesto susreta, a zgrada svojevrsna velika pozornica za studentski život.

Klima je diktirala pravila

Stepenasta forma ipak nije napravljena samo da bi zgrada izgledala spektakularno na fotografijama. Velik dio arhitekture odgovor je na prilično ekstremne klimatske uvjete Indorea. Temperature se tijekom osam mjeseci u godini kreću između približno 30 i 40 °C. U takvim uvjetima svaki četvorni metar izravno izložene fasade može značiti dodatno zagrijavanje prostora i veću potrebu za klimatizacijom.

Zato se kroz unutrašnjost zgrade niže više krajobrazno uređenih otvorenih dvorišta. Ona omogućuju prodor prirodnog, neizravnog svjetla duboko u građevinu, ali imaju još jednu važnu funkciju – pomažu prirodnom strujanju zraka.

Kroz zgradu prolazi i dijagonalna unutarnja 'ulica' koja, zajedno s dvorištima i različitim visinama prostora, dodatno potiče prirodnu ventilaciju. Cilj arhitekta je bio jednostavan, što manje ovisiti o umjetnoj rasvjeti i klimatizaciji. Prestige University | foto: Vinay Panjwani / Sanjay Puri Architects / WAF

'Druga koža'

Posebnu zaštitu dobila su pročelja koja su najviše izložena suncu. Istočna, zapadna i južna strana obavijene su ventiliranim GFRC elementima, odnosno panelima izrađenima od betona ojačanog staklenim vlaknima. Ta vanjska 'koža' pomaže smanjiti izravno zagrijavanje građevine, dok otvori omogućuju prolazak zraka.

Kada se tome dodaju unutarnja dvorišta, prirodno osvjetljenje, ventilacija i velika količina zelenila na krovu, neobičan izgled zgrade počinje dobivati puno više smisla. Ono što izvana izgleda kao igra geometrijskim blokovima zapravo je sustav kojim arhitektura odgovara na lokalnu klimu. Prestige University | foto: Vinay Panjwani / Sanjay Puri Architects / WAF

Ispod zelenih stepenica

Ispod golemog prohodnog krova nalazi se pet funkcionalnih razina sveučilišta. U prizemlju su smješteni sadržaji kojima treba najjednostavniji pristup – prostor za prehranu, auditorij i administrativni uredi. Na prvom katu nalazi se knjižnica čiji su različiti dijelovi povezani mostom preko dijagonalne unutarnje ulice.