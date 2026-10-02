Došli smo do PDF-ova koje javnost nije mogla pročitati: Evo što se zapravo krije u projektu novog Maksimira

Dokumentacija novog Maksimira napokon se može normalno pročitati, a otkriva niz dosad nevidljivih detalja, kao što su tri nova ulaza u garažu.

I ptice na grani već znaju kako izgleda pobjedničko rješenje novog stadiona Maksimir. Talijanski VG13 Architects Studio Associato odnio je prvu nagradu na međunarodnom natječaju, a projekt je od predstavljanja 24. rujna izazvao popriličnu buru. No posljednjih dana možda se više od samog izgleda stadiona pričalo o načinu na koji je cijeli projekt predstavljen javnosti.

Problem smo detaljno opisali i na našem portalu, ali i u sklopu našeg prvog redakcijskog podcasta. Službeno objavljeni PDF-ovi bili su toliko loše kvalitete da su se renderi još nekako mogli pogledati, ali čim bi se pokušao povećati tekst, nacrt ili neki detalj, sve bi se pretvorilo u mutnu masu piksela. Javnost je tako mogla vidjeti kako stadion izgleda, ali puno teže i kako je zapravo zamišljen.

Zbog toga smo se obratili Društvu arhitekata Zagreba, koje je provelo natječaj. U dva navrata tijekom proteklih sedam dana rekli su nam da kvalitetnijim PDF-ovima ne raspolažu, odnosno da je objavljena dokumentacija sve što imaju. Poslali smo i dodatni upit, no na njega nismo dobili odgovor, dok su nas Grad Zagreb i nadležno ministarstvo ponovno uputili na DAZ.

U međuvremenu smo, gle čuda, iz izvora upoznatih s projektom uspjeli nabaviti dokumentaciju u kvaliteti u kojoj se tekst, nacrti i sheme napokon mogu normalno pročitati. Upravo vam je sada objavljujemo, dokument po dokument i fotografiju po fotografiju.

No, valja odmah reći kako je jedan od zanimljivijih detalja svakako prometno rješenje, odnosno način na koji će se vozilima dolaziti do stadiona. Jedan ulaz bit će iz Ulice Svetice, drugi s Maksimirske ceste, a treći iz Jakićeve ulice, sa strane Željezničke kolonije. Također, to znači da bi se istočni ulaz iz Jakićeve ulice za vrijeme velikih utakmica mogao privremeno odvojiti za gostujuće navijače, s posebnim parkingom i odvojenim putem prema stadionu. Zanimljivo, ulazak iz smjera Svetice pokraj atletskog stadiona je zamišljen da ide ispod zemlje sve do garaže na stadionu.

Maksimir nije zamišljen samo kao stadion uz park

Prvi dokument najmanje se bavi samim nogometom. Velik dio posvećen je zelenilu i ideji povezivanja Medvednice, Maksimira i šireg prostora prema Savi. Autori cijelu lokaciju ne gledaju samo kao parcelu na kojoj treba izgraditi stadion, nego kao dio većeg zelenog sustava Zagreba.

Ideja je da novi sportski kompleks ne izgleda kao nešto što je jednostavno postavljeno pokraj Maksimira. Zamišljen je kao nastavak parka, pa se u projektu spominju šumske površine, livade, rubovi šume i kišni vrtovi.

Zanimljivo je i što bi se zemlja iskopana tijekom gradnje zadržala na lokaciji. Koristila bi se za oblikovanje blagih nasipa i površina koje bi istodobno pomagale pri skupljanju i upijanju oborinske vode. Predviđeni su prirodni kamen i reciklirani betonski opločnici, a cijela je ideja da prostor između sportskih objekata izgleda što više kao jedna velika zelena cjelina.

Dokument 1 pogledajte ovdje.

Evo gdje je garaža za 800 automobila

Drugi dokument puno jasnije pokazuje kako bi se dolazilo do stadiona i kuda bi prolazili automobili. Prednost bi trebali imati pješaci, biciklisti i javni prijevoz, dok bi automobili uglavnom ostajali uz rub kompleksa. Tramvaj, autobusi i terminal Borongaj trebali bi biti glavni način dolaska na područje stadiona i Svetica.

Glavna javna podzemna garaža uz nogometni stadion imala bi oko 800 mjesta, a u nju bi se ulazilo sa Svetica. Koristila bi se i za atletski stadion kada nema velikih utakmica. Poseban ulaz s Maksimirske bio bi namijenjen VIP i VVIP gostima, dok bi momčadi, zaposlenici kluba, mediji i tehničke službe pristupali iz Ulice Antuna Jakića.

Još veća garaža planirana je kod Borongaja. Imala bi oko 1.500 mjesta, a iznad nje bi nastao novi veliki trg i južni ulaz u cijeli kompleks. Za velike utakmice istočni trg mogao bi se privremeno odvojiti za gostujuće navijače, s posebnim parkingom i odvojenim putem prema stadionu. Projekt predviđa i oko 1.500 natkrivenih mjesta za bicikle. No, kako stvari stoje, to bi bio tek posljednji korak u cijelom projektu.

Dokument 2 pogledajte ovdje.

Stadion je samo jedan dio puno većeg kompleksa

Treći dokument najbolje pokazuje razmjere cijelog projekta. Uz nogometni stadion prikazani su atletski stadion, rukometna i multifunkcionalna dvorana, pomoćni nogometni tereni, fitness i street workout zona te terminal Borongaj.

U samom stadionu predviđen je velik broj prostora koji se na renderima uopće ne vide. Tu su prostori za igrače i službene osobe, sadržaji za gledatelje, VIP i VVIP zone, prostori za sigurnost, klub, administraciju i medije. Predviđeni su i posebna dvorana za trening, medicinski sadržaji te hotel prve momčadi.

Na situaciji se puno jasnije vidi i odnos stadiona prema Hitrec-Kacianu. Pomoćni nogometni tereni ostaju neposredno uz glavni stadion, uglavnom s njegove istočne i južne strane prema Borongaju, dok se atletski stadion i nove dvorane nalaze sa zapadne strane kompleksa.

Dokument 3 pogledajte ovdje.

Dvije nove dvorane i atletski stadion među zelenilom

Četvrti dokument detaljnije prikazuje ostale sportske objekte. Posebno su razrađeni atletski stadion te rukometna i multifunkcionalna dvorana.

Na vizualizacijama se vidi da su dvorane zamišljene kao dosta niski objekti okruženi zelenilom, pa ne bi trebale dominirati prostorom poput nogometnog stadiona. Riječ je o jednom dvodijelnom objektu, odnosno jednom objektu s dva proporcionalno oblikovana dijela.

Atletski stadion dobio bi svlačionice, prostor za zagrijavanje i trening, prostorije za suce, medicinske i antidopinške sadržaje, VIP, medije i administraciju. Rukometna dvorana imala bi gledalište, prostore za sportaše, medije, medicinu, administraciju i VIP goste, dok bi multifunkcionalna dvorana imala i pomične teleskopske tribine.

Dokument 4 pogledajte ovdje.

Ispod stadiona dvije su velike podzemne etaže

Peti i šesti dokument jako dobro pokazuju kako je stadion složen ispod tribina. Na petom listu prikazana je etaža -1, zajedno sa sjevernim i južnim pročeljem te presjekom stadiona. Na nacrtu se jasno vidi koliko prostora postoji ispod tribina i kako su velike krovne plohe postavljene iznad gledališta.

Sljedeći dokument ide još jednu razinu niže i prikazuje etažu -2, uzdužni presjek te istočno i zapadno pročelje. Dakle, ispod tribina nalaze se garaže, servisni prostori, prostori za sportaše i ostali sadržaji potrebni za funkcioniranje stadiona.

Da ponovimo gradivo, ulazi za automobile bit će s tri strane - iz Ulice Svetice, Maksimirske ceste i Jakićeve ulice. Uz to, zanimljivo je primijetiti da će se, prema svemu sudeći, promet odvijati kružno, jednosmjerno i suprotno od kazaljke na satu.

Dokument 5 pogledajte ovdje.

Dokument 6 pogledajte ovdje.

Prizemlje pokazuje kako stadion zapravo funkcionira

Sedmi dokument 'vraća' nas na razinu prizemlja. Na vrhu je jedna od najpoznatijih vizualizacija pobjedničkog rješenja, dok je ispod nje detaljan tlocrt nulte etaže.

Glavno igralište nalazi se u sredini, četiri tribine su oko njega, a različiti sadržaji raspoređeni su uz vanjske rubove stadiona. Odmah uz stadion nalaze se i pomoćni nogometni tereni.

Na renderu se dobro vide i četiri velike krovne plohe. One se na kutovima ne spajaju u potpuno zatvoren prsten, nego ostavljaju otvorene dijelove između tribina. Upravo je to glavni razlog nezadovoljstva javnosti.

Dokument 7 pogledajte ovdje.

Ovako bi Maksimir izgledao iz parka

Osmi dokument donosi možda i najzanimljiviji render cijelog projekta jer stadion ne gledamo iz zraka, nego iz Maksimirskog parka. Iza drveća se vidi velika siva konstrukcija i kose krovne plohe, ali dobar dio stadiona zaklanja postojeće zelenilo. Upravo na toj vizualizaciji najbolje se vidi ideja autora da se novi stadion što više poveže s parkom. Na istom listu prikazani su i međukat te prvi kat stadiona, pa se puno jasnije vidi kako su sadržaji raspoređeni oko tribina.

Deveti dokument možda je najzanimljiviji za razumijevanje unutrašnjosti stadiona. Prikazuje drugi i treći kat, sve etaže stadiona i detaljan presjek kroz tribinu. Na njemu su jasno označeni VIP i VVIP prostori, UEFA hospitality, poseban VIP ulaz, unutarnja garaža, mixed zona, parking za gledatelje, ulaz sportaša, donji i gornji ulazi te terase i barovi.

Dokument broj 8 pogledajte ovdje.

Dokument broj 9 pogledajte ovdje.