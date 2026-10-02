HAC sprema veliku rekonstrukciju dva ključna odmorišta na A4: Za 4 milijuna eura totalna modernizacija

Planirano je značajno povećanje kapaciteta za parkiranje svih vozila te uređenje postojećih površina za promet u mirovanju. No, to nije sve.

Hrvatske autoceste (HAC) pripremaju zanimljiv natječaj koji obuhvaća veliku rekonstrukciju odmorišta Sesvete istok i zapad na autocesti A4 Goričan – Zagreb. Riječ je o projektu procijenjene vrijednosti 4,15 milijuna eura, koji se trenutačno nalazi u javnom savjetovanju do 11. listopada, nakon čega se očekuje raspisivanje natječaja za izvođača radova.

Iako su odmorišta Sesvete istok i zapad već bila zatvorena zbog radova i ponovno otvorena u ljeto 2023. godine, sadašnji projekt znatno je šireg opsega. Naime, tadašnji zahvat odnosio se ponajprije na rekonstrukciju benzinskih postaja, izgradnju ugostiteljskih sadržaja i sanaciju dijela prometnih površina, dok aktualni projekt obuhvaća cjelovito preuređenje i proširenje parkirališnih i prometnih površina te prateće infrastrukture.

Planirano je povećanje kapaciteta parkirališta za osobna vozila, uređenje zasebnih parkirališnih mjesta s infrastrukturom za punjenje električnih vozila te parkirališta za autobuse i kampere. Cilj je i značajno povećanje kapaciteta za teretna vozila te uređenje postojećih površina za promet u mirovanju.

Lokacija i značaj

Odmorišta Sesvete istok i zapad imaju značajan prometni položaj jer se nalaze na završnom dijelu autoceste A4 prema Zagrebu, na pravcu koji povezuje glavni grad sa sjevernom Hrvatskom, Mađarskom i širim srednjoeuropskim prometnim prostorom. Njihova lokacija na prilazu zagrebačkom prometnom području daje im važnu funkciju prihvata vozila prije ulaska u zagrebačku cestovnu mrežu, odnosno nakon izlaska iz nje prema sjeveru.

Značaj lokacije dodatno proizlazi iz činjenice da dionica A4 prema Zagrebu tijekom cijele godine bilježi visoku razinu prometnog opterećenja. Odmorišta pritom nisu namijenjena samo osobnim vozilima, već imaju važnu ulogu i za teretni i međunarodni tranzitni promet, osobito s obzirom na položaj A4 na prometnom pravcu prema Mađarskoj i srednjoj Europi. odmorište Sesvete, A4 | foto: ilustracija, screen shot EOJN

Obuhvat radova

Na platou odmorišta Sesvete istok, uz autocestu, planiran je zaseban blok za osobna vozila, odvojen od kamionskog prometa. U njemu je predviđeno ukupno 69 parkirališnih mjesta za osobna vozila, šest mjesta za osobe s invaliditetom te 20 mjesta za električna vozila. Blok namijenjen prometovanju i parkiranju teretnih vozila planiran je južno od bloka za osobna vozila.

Površina za parkiranje teretnih vozila sastojat će se od 29 parkirališnih mjesta. Blok za teretna vozila i blok za osobna vozila razdvajat će pojas u kojem će se nalaziti četiri parkirališna mjesta za autobuse i tri mjesta za vozila s kamp-prikolicama.

Na platou odmorišta Sesvete zapad planirana su tri zasebna bloka. Sjeverni blok predviđen je za osobna vozila, sa 73 parkirališna mjesta, uz dodatnih 20 mjesta za električna vozila. Zapadni blok namijenjen je prometovanju i parkiranju teretnih vozila, za koja je predviđeno 47 parkirališnih mjesta. Središnji blok sadržavat će šest parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom, četiri mjesta za autobuse i tri mjesta za vozila s kamp-prikolicama.

Više parkirališnih mjesta

U sklopu rekonstrukcije odmorišta Sesvete istok i zapad predviđeno je uređenje i povećanje kapaciteta parkirališnih površina za različite kategorije vozila. Na odmorištu Sesvete istok planirano je 69 parkirališnih mjesta za osobna vozila, šest mjesta za osobe s invaliditetom, 20 mjesta za električna vozila, četiri mjesta za autobuse, tri mjesta za vozila s kamp-prikolicama te 29 mjesta za teretna vozila. Parkirališna mjesta za osobna vozila trebala bi biti izvedena kao kombinacija mjesta pod kutom od 45 stupnjeva i uzdužnih mjesta, dok su mjesta za električna vozila predviđena pod kutom od 90 stupnjeva.

Na odmorištu Sesvete zapad predviđena su 73 parkirališna mjesta za osobna vozila, šest mjesta za osobe s invaliditetom, 20 mjesta za električna vozila, četiri mjesta za autobuse, tri mjesta za vozila s kamp-prikolicama te 47 mjesta za teretna vozila. Parkirališta su dimenzionirana i organizirana prema vrsti vozila, pri čemu su za osobe s invaliditetom osigurani dodatni prostori za izlaz, a uz autobusna mjesta na zapadnom odmorištu predviđen je i prostor za pješake.

Predviđenim rješenjem osigurat će se odvojeni i odgovarajuće dimenzionirani kapaciteti za osobna, električna i teretna vozila, autobuse, kamp-prikolice te vozila osoba s invaliditetom. odmorište Sesvete, A4 | foto: ilustracija, screen shot EOJN

Potporni zid

Uz dio prometno-manipulativnih površina odmorišta Sesvete istok izvodit će se potporni zidovi visine tri metra zbog visinske razlike u odnosu na okolni teren. Ukupna duljina zida iznosit će 114 metara, a bit će postavljen neposredno uz južnu granicu parcele. Dio postojeće žičane ograde bit će potrebno ukloniti.

Uz rubnjak prometno-manipulativnih površina predviđeno je postavljanje zaštitne odbojne ograde radi zaštite od izlijetanja vozila, ali i kao barijere koja će pješacima onemogućiti pristup potpornom zidu i denivelaciji terena. S unutarnje strane zida ugradit će se drenažni materijal omotan geotekstilom.

Na svaki metar zida potrebno je ugraditi barbakane promjera 80 milimetara, postavljene približno 20 centimetara iznad konačne kote terena.

Krajobrazno uređenje

U sklopu krajobraznog uređenja planirano je ozelenjivanje prostora tako da se svi otoci unutar parkirališnih površina zatrave i zasade stablima širokih krošnji radi stvaranja hlada. Predviđeno je i nasipavanje otoka plodnom zemljom.

Uz pješačke površine postavit će se klupe s naslonom i posude za otpad, a uz klupe će biti posađeno drveće koje će pružati hlad. Na oba platoa predviđeno je i nekoliko odmorišnih jedinica koje će se sastojati od kompleta klupe i stola.

Po dvije odmorišne jedinice na svakom platou planirano je smjestiti ispod sjenica, odnosno pergola, s nakošenim elementima prema istoku kako bi se osigurala što bolja zaštita od zapadnog sunca. Dio odmorišnih jedinica nalazit će se izvan sjenica, ali će od sunca biti zaštićen krošnjama stabala. Plato ispod sjenica, kao i prilazne staze, popločat će se betonskim opločnicima dimenzija 50 x 50 x 5 centimetara. odmorište Sesvete, A4 | foto: ilustracija, screen shot EOJN

Nova cestovna rasvjeta

U sklopu rekonstrukcije odmorišta Sesvete istok i zapad predviđena je izgradnja nove cestovne rasvjete ugradnjom ukupno 74 čelična rasvjetna stupa visine 10 metara. Na stupove će se ugraditi jedna ili dvije opozitno orijentirane LED cestovne svjetiljke, postavljene izravno na vrh stupa pomoću prilagodnog nastavka.

Istodobno je predviđeno uklanjanje svih 62 postojeća rasvjetna stupa visine šest metara unutar obuhvata zahvata. Nova rasvjeta napajat će se iz postojeće mreže cestovne rasvjete HAC-a, povezivanjem na postojeće niskonaponske ormare odgovarajućim napojnim kabelima.

Kabeli će se polagati podzemno, u rov minimalne dubine 0,8 metara, dok će na prijelazima ispod kolničke konstrukcije dubina iznositi najmanje 1,2 metra. Predviđenim zahvatom postojeći sustav rasvjete u cijelosti će se prilagoditi novoj organizaciji i proširenju prometnih površina odmorišta.

Oborinska odvodnja i vodozaštita

Sustav oborinske odvodnje odmorišta projektiran je tako da se površinske vode s kolnika poprečnim i uzdužnim padovima usmjeravaju prema linijskim rešetkama i slivnicima, a potom preko revizijskih okana odvode na pročišćavanje kroz separatore masti i ulja. Nakon pročišćavanja oborinske vode ispuštat će se u melioracijski kanal, pri čemu je sustav projektiran tako da se spriječe negativni utjecaji na okolno područje, poput plavljenja i erozije.

Sustav na istočnoj strani obuhvaća devet nizova ukupne duljine 969,07 metara, dok je na zapadnoj strani predviđeno 18 nizova ukupne duljine 1.281,57 metara. U sklopu vodozaštite na zapadnoj strani predviđeno je proširenje i produbljenje kanala u duljini od 274,84 metra te izgradnja armiranobetonske ispusne građevine duljine 26 metara.

Radi zaštite od erozije dno i pokosi kanala obložit će se kamenom, uz postavljanje geotekstila između kamena i tla. Tako uređen kanal omogućit će prihvat pročišćenih voda iz separatora, povezivanje s postojećim sustavom odvodnje te stabilizaciju pokosa nakon produbljenja nivelete.