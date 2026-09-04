Kanalizacija i voda za sve: U Splitu je mukotrpni posao koji se ne vidi odrađen, sada su na redu bageri

Kraj za 8.500 crnih jama! Počela izgradnja mega pročistača otpadnih voda u Dalmaciji
Po realizaciji pročistača priključenost stanovništva na sustav javne odvodnje povećat će se s 86 na čak 97 posto.
09:40 65 d 29.07.2026
04. rujan 2026.
Radit će se u fazama i prometnice neće biti zatvorene mjesecima.
Na Mejašima u Splitu predstavljen je projekt izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda u Ulici Stoci, vrijedni 849 tisuća eura. Radovi su krenuli na Putu Mostina, a o projektu su govorili splitski gradonačelnik, Tomislav Šuta i direktor Vodovoda i kanalizacije Split, Ivica Perić.
Ovaj velik i važan projekt obuhvaća izgradnju oko 1.500 metara nove kanalizacijske mreže te rekonstrukciju približno jednake duljine vodoopskrbnih cjevovoda. Financiranje se osigurao Grad Split sredstvima naknade za razvoj.
Gradonačelnik Šuta istaknuo je značaj projekta za zajednicu.
- Završetkom radova pedesetak, pretežno stambenih objekata u Ulici Stoci dobit će mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje, čime će se značajno unaprijediti komunalni standard ovog dijela Mejaša, rekao je Šuta, te dodao kako je ovo tek jedno u nizu gradilišta na gradskom području.
- Radovima će se prometnica na Putu Mostina obnoviti u punom profilu, na zadovoljstvo svih stanovnika, rekao je gradonačelnik.
Direktor VIK-a Perić spomenuo je imovinsko-pravne odnose kao otegotnu okolnost za rješavanje prometnih rješenja i ustvrdio kako takvi problemi neće spriječiti nastojanja Grada Splita i VIK-a da svi dijelovi grada dobiju vodoopskrbu i kanalizaciju. Radit će se u fazama i prometnice neće biti zatvorene mjesecima, a uz to će se osigurati i alternativni put.
- Prometna rješenja postoje, ishođene su sve dozvole, mukotrpni posao koji se ne vidi je odrađen i sad slijede radovi kako bi stanovnici ovog područja dobili osnovnu infrastrukturu, u prvom redu kanalizaciju, istaknuo je Perić uz detaljan opis investicije i radova.
Kraj za 8.500 crnih jama! Počela izgradnja mega pročistača otpadnih voda u Dalmaciji
Po realizaciji pročistača priključenost stanovništva na sustav javne odvodnje povećat će se s 86 na čak 97 posto.
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Ovo je prilikom istaknuto kako su radovi u Ulici Stoci dio šireg ciklusa ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu Splita. Uz Aglomeraciju Split - Solin, jednom od najvećih vodno-komunalnih projekata u Hrvatskoj, ulaže se i u dijelove grada koji nisu obuhvaćeni tim projektom.
Na taj se način mreža javne odvodnje postupno širi i na preostala područja grada koja do sada nisu imala mogućnost priključenja na komunalnu infrastrukturu što za tamošnje građane znači podizanje razine kvalitete života uz odlazak crnih jama u povijest. Nova mreža u Ulici Stoci spojit će se na sustav odvodnje u Putu Mostina koji se gradi u sklopu Aglomeracije Split – Solin.
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