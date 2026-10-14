Ovo mora biti najskuplji popravak krova u državi! Split daje više od milijun eura za spas svoje rupe bez dna

Grad Split planira obnoviti i ponovno staviti Spaladium arenu u funkciju za sportske, kulturne i druge javne događaje, uz razmatranje daljnjeg razvoja okolnog kompleksa, odluka je to Grad koja je podijeljena s javnošću nedugo nakon što je Vlada Republike Hrvatske početkom listopada odobrila je sufinanciranje obnove Spaladium Arene i drugih splitskih sportskih objekata. Sve u okviru investicijskog ciklusa vrijednog 72,7 milijuna eura, od čega je 54,5 milijuna eura predviđeno iz državnog proračuna, među ostalim i radi priprema za Europske sveučilišne igre 2028. godine.

Da ovo nisu samo puste priče potvrđuje prvi projekt obnove arene iz novog ciklusa koji je upravo osvanuo u elektroničkom sustavu javne nabave RH, a koji podrazumijeva sanaciju krovišta građevine koja je procijenjena na čak 935.000 eura bez PDV-a, odnosno 1.168.750 eura s PDV-om. Predmet se trenutačno nalazi u javnom savjetovanju do 21. listopada ove godine, a nakon tog datuma građevinska operativa može očekivati raspisivanje javnog natječaja za izvođača radova.

Propada četiri godine

Spaladium Arena u Splitu izgrađena je 2008. godine za potrebe Svjetskog rukometnog prvenstva 2009. godine, kao višenamjenska sportska i koncertna dvorana. Projekt je realiziran modelom javno-privatnog partnerstva između Grada Splita i tvrtke Sportski grad TPN, a uz arenu je bila planirana i izgradnja poslovnog tornja, trgovačkih sadržaja i garaža.