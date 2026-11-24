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24. studeni 2026.
Važna veza Zagreba s obližnjom županijom, ali i sa zapadnom Slavonijom raspucala je i nema 'pravog' nogostupa. Rekonstrukcija neće biti jeftina.
Državna cesta D28 ključna je prometnica središnje Hrvatske koja spaja zagrebački prometni prsten s Bjelovarsko-bilogorskom županijom i zapadnom Slavonijom. Od 70-ak kilometara ceste od čvora Gradec do Velikih Zdenaca, a kojima upravljaju Hrvatske ceste, otprilike deset kilometara treba rekonstrukciju. Sudeći po predloženoj cijeni radova, popravak svakog kilometra plaćat će se oko milijun eura.
Zahvat će se izvesti na cesti D28 koja povezuje čvorište Gradec na autocesti D10, Bjelovar i Velike Zdence, prolazi kroz tri županije i ukupne je duljine oko 70,7 kilometara. Projektom se predviđaju radovi na dionici Haganj-Markovac Križevački, ukupne duljine od oko 9,9 kilometara - a najavljeno je da bi se popravak radio u dvije faze. U prvoj će se popravljati dio od Hagnja do Svetog Ivana Žabna, duljine približno 2,4 kilometra na području Koprivničko-križevačke županije.
Rekonstrukcija se planira zbog dotrajalosti postojeće prometnice i nedostatne prometne infrastrukture, posebno za pješake i bicikliste. Primjerice, uz zapadnu stranu prometnice samo mjestimično postoje pješačke površine od betonskih ploča, a odgovarajućih pješačko-biciklističkih staza zapravo nema. Postojeći kolnik je širine 6,10 metara, a na asfaltnoj površini vidljiva su oštećenja kao što su mrežaste pukotine, gubitak veziva, brojne zakrpe i denivelacije, navedeno je u Projektnom zadatku dostupnom u javnoj nabavi.
Oštećen je i neujednačen dio vertikalne prometne signalizacije. Dodatni problem su brojni kolni prilazi i priključci na lokalne ceste, kod kojih je na pojedinim mjestima upitna preglednost, kako je opisano u projektnom zadatku. U svemu tome, nije zanemarivo prometno opterećenje koje prema podacima s brojačkog mjesta u Svetom Ivanu Žabnu prosječno na godišnjoj razini iznosi 7.461 vozilo po danu.
Postoje problemi i u sustavu odvodnje. Oborinska voda uglavnom se odvodi preko bankina u paralelne jarke ili okolni teren, bez osiguranog kontinuiteta odvodnje. Uz to, jarci su na pojedinim dijelovima zatrpani, zamuljeni i obrasli vegetacijom, dok su propusti ispod kolnih prilaza mjestimice neodgovarajuće postavljeni ili pak postupno nefunkcionalni.
Projektom je predviđena rekonstrukcija kolnika, uređenje geometrije prometnice i proširenje prometnog prostora radi izgradnje pješačko-biciklističkih staza s obje strane ceste. Predviđene širine prometnih trakova iznose po tri metra, uz rubne trakove, rigole i bankine. Pješačko-biciklističke staze bit će široke 1,80 metara u naselju, odnosno 1,60 metara izvan naselja, predviđa se.
Važan dio zahvata odnosi se na potpuno uređenje oborinske odvodnje. Voda će se prikupljati sustavom rigola, slivnika, spojnih cijevi i revizijskih okana te odvoditi u 13 projektiranih kanala. U planu je i drenaža cestovne posteljice. Zanimljiv detalj je da se na većem dijelu dionice predviđa recikliranje postojeće kolničke konstrukcije hladnim postupkom uz primjenu upjenjenog bitumena, a na području propusta i mosta planirana je izvedba nove kolničke konstrukcije. Predmet će ostati u prethodnom savjetovanju do kraja studenog, nakon čega bi se trebao premjestiti u sustav nabave.
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