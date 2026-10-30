Hrvati i Turci surađuju na novoj obilaznici na jugu: Treba zaštititi arheološke lokalitete 'na potezu'

Ovisno o terenu na kojem se grade, obilaznice mogu biti skupe. Jedna od najskupljih u Hrvatskoj i svakako najskuplji takav projekt na južnom Jadranu jest obilaznica Orebića. Projekt vrijedan 40 milijuna eura krajem srpnja 2026. godine krenula je izvoditi hrvatsko-turska zajednica tvrtki Texo Molior i Yapi Merkezi, s predviđenim rokom izgradnje od dvije godine. Novi element bit će arheološki nadzor radova na predmetnoj trasi. Hrvatske ceste (HC) objavile su javni poziv u iznosu od 25.500 eura, bez uključenog PDV-a.

Obilaznica duga 6,6 km

Prometnicu dugu 6,6 kilometara na jugu Hrvatske izvođači su počeli graditi 29. srpnja 2026. godine, kada su uvedeni u posao. Bez poreza na dodanu vrijednost radovi se izvode za oko 40 milijuna, a s uključenim PDV-om za gotovo 50 milijuna eura, što ovaj projekt čini jednim od najskupljih u tom dijelu Hrvatske.

No, projekt je iznimno važan kako bi se središte Orebića oslobodilo tranzitnog prometa prema Korčuli te kako bi se na taj način omogućio daljnji razvoj općine i olakšao život stanovništvu. Kako je prilikom otvaranja radova istaknuo ministar graditeljstva Branko Bačić, ovaj je projekt i prva faza budućeg 'pelješkog ipsilona'. U sklopu zahvata predviđena je izgradnja šest podvožnjaka, jednog vijadukta i dva pothodnika, a rok za izvedbu radova je dvije godine. Građevinske radove nadzire PPG iz Sarajeva, s tvrtkom Stude Inženjering kao članom zajednice. Sada se traži i arheološki nadzor tijekom izvedbe projekta.

Arheološki lokaliteti na trasi

Naime, još u srpnju 2021. godine Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, izdalo je za projekt 'Izgradnja obilaznice Orebića' posebne uvjete zaštite nepokretnog kulturnog dobra. Uvjeti su izdani u skladu s člankom 6., stavkom 1., točkom 11. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Kao mjera zaštite zatraženo je da se u sklopu glavnog projekta izradi projekt krajobraznog uređenja na dijelu trase koji prolazi sjeverno od samostanskog sklopa i groblja, na području od stacionaže 3+600 do stacionaže 4+050, kako bi se umanjio negativni utjecaj. Na području arheološkog lokaliteta Polje/Smreka 1 na više je mjesta utvrđen stupanj ugroženosti – zona izravnog utjecaja. Nadalje, trasa prolazi i uz lokalitete Stine i Podgorje, Kučište te uz ruševne ostatke ruralnog sklopa Pod kuće.

- S obzirom na to da, prema dosadašnjim spoznajama, cjelokupna trasa planirane prometnice prolazi kroz područje s velikim arheološkim potencijalom, tijekom izvođenja radova potrebno je osigurati stalni arheološki nadzor. Nadzor koji se provodi tijekom izvođenja radova uključuje i dokumentiranje stanja eventualno pronađenih arheoloških nalaza, piše u dokumentu iz 2021. godine, koji je izradio projektantski ured Institut IGH.

Javni poziv nakon 'starog' Rješenja ministarstva

Uz to, Rješenjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja namjeravani zahvat izgradnje državne ceste (također iz 2021. godine) ocijenjen je prihvatljivim za okoliš, uz primjenu zakonom propisanih i rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša. Od općih mjera zaštite navode se izrada plana prije izvođenja radova, izrada prikladnog projekta privremene regulacije prometa, mjere zaštite voda i stabilnosti terena te druge mjere.

- U fazi izrade glavnog projekta uključiti krajobraznog arhitekta kako bi se izbjeglo narušavanje krajolika i smanjivanje kvalitete vizura, što se posebno odnosi na područja franjevačkog samostana i crkve Gospe od Anđela te crkve sv. Ane, stoji i u Rješenju.

Rok za dostavu ponuda na ovaj javni poziv je 9. studenoga.