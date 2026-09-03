Susjedi grade treći trak na jednoj od najprometnijih autocesta, ulaže se gotovo 100 milijuna eura

U susjednoj Sloveniji punom parom napreduje veliki projekt rekonstrukcije Štajerske autoceste između Domžala i Ljubljane. Jedna od najprometnijih prometnica u zemlji prolazi kroz opsežnu obnovu i proširenje, a ključni dio zahvata je izgradnja trećeg prometnog traka u svakom smjeru. Obnavlja se kolnička konstrukcija, širi cestovno tijelo, uređuju čvorišta i odvodnja, grade SOS-niše, a cijela dionica dobit će i moderniji sustav nadzora i upravljanja prometom.

Gradilište na 7,3 kilometra autoceste

Kako je na svom Facebook profilu, uz nove fotografije i detaljan opis radova, objavio infoPot, volonterska prometno-informativna stranica s čijim smo predstavnicima ranije razgovarali, radovi se trenutačno izvode na zatvorenom kolniku u smjeru Ljubljane. Promet na drugoj strani autoceste i dalje se odvija po dva sužena prometna traka u svakom smjeru.

Riječ je o jednoj od prometno najopterećenijih dionica u Sloveniji, zbog čega je i organizacija gradilišta posebno zahtjevna. Treći prometni trak gradi se na približno 7,3 kilometra dugom potezu, no projekt uključuje obnovu ukupno oko 15 kilometara kolničke konstrukcije. Postojeći zaustavni trak pritom se neće samo prenamijeniti u vozni, već je na pojedinim dijelovima potrebno proširiti cijelo cestovno tijelo.

Na dijelovima trase autocesta se širi za približno 1,5 metara. Zbog toga se izvode opsežni zemljani radovi, učvršćuju pokosi i rubovi autoceste, a paralelno se prilagođavaju sustav odvodnje i ostala infrastruktura. Štajerska autocesta | Foto: Infopot.si, FB

Ne gradi se samo dodatni trak

Velik dio zahvata vozači nakon završetka radova gotovo neće ni primijetiti. Osim nove kolničke konstrukcije, projekt obuhvaća rekonstrukciju priključaka Šentjakob i Sneberje te izgradnju novog srednjeg razdjelnog pojasa.

Poseban dio investicije odnosi se na prometnu sigurnost i upravljanje prometom. Duž cijele dionice bit će postavljen videonadzor, devet portala namijenjenih nadzoru i vođenju prometa te još 22 portala i poluportala s prometnom signalizacijom.

Klasičnih zaustavnih trakova nakon završetka više neće biti. Njih će zamijeniti posebno uređene zaustavne, odnosno SOS-niše, što je rješenje koje se sve češće koristi na autocestama s većim brojem voznih trakova i ograničenim prostorom za širenje.

Štajerska autocesta | Foto: Infopot.si, FB

Svaki dan prolazi gotovo 80 tisuća vozila

Koliko je riječ o važnoj prometnici najbolje pokazuju brojke. Dionicu između Šentjakoba i Sneberja svakodnevno u prosjeku koristi oko 79.000 vozila, među kojima je više od 6.000 teretnih.

Zbog tako velikog prometnog opterećenja zastoje tijekom radova teško je izbjeći. Slovenske prometne službe zato posebno upozoravaju vozače na formiranje interventnog koridora prije ulaska u zonu radova.

Unutar same radne zone, gdje se promet odvija suženim trakovima, prostora za klasični interventni koridor nema. Vozačima se zato savjetuje da nastave kretanje te da se interventnim vozilima omogući prolazak čim ponovno dođu do dijela autoceste na kojem nema takvih ograničenja.

Tri traka u svakom smjeru

Nakon završetka projekta autocesta će na ovom potezu imati tri stalna vozna traka u svakom smjeru. Njihove širine bit će 3,75, 3,75 i 3,5 metara. Promijenit će se i režim brzine. Na lijevom i srednjem prometnom traku najveća dopuštena brzina trebala bi ostati 130 km/h, dok će na desnom biti ograničena na 110 km/h.

Takvo rješenje trebalo bi povećati propusnost jedne od najopterećenijih slovenskih prometnica i smanjiti probleme koji se već godinama javljaju na prilazu Ljubljani, osobito tijekom jutarnjih i poslijepodnevnih prometnih vršnih opterećenja. Štajerska autocesta | Foto: Infopot.si, FB

Gotovo 100 milijuna eura, završetak 2027.

Investitor projekta je slovenski DARS, a posao je povjeren zajednici izvođača CGP i Pomgrad. Ugovorena vrijednost radova iznosi 98.559.721,06 eura s PDV-om.

Radovi će se nastaviti i nakon završetka ovogodišnje građevinske sezone. Trenutačno je glavni zahvat koncentriran na kolnik prema Ljubljani, dok bi tijekom 2027. godine na red trebao doći i suprotni smjer, odnosno kolnik prema Mariboru.