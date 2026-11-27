Projekt rekonstrukcije i dogradnje drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Križevci, inače jedan od najvećih projekata HŽ Infrastrukture, dobiva novu izmjenu građevinske dozvole. Najvažnije promjene odnose se na ukidanje dijela željezničko-cestovnih prijelaza, izmjene trasa servisnih cesta i pružnih kanala, ali u planu su i dodatni zahvati na jednom stajalištu. Obavijest o izmjeni dozvole pojavila se u sustavu eDozvole dana 16. studenog ove godine.

Traže se izmjene

Prema dokumentu u sustavu eDozvola, HŽ Infrastruktura zatražila je izmjenu građevinske dozvole za projekt rekonstrukcije postojeće i dogradnje drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Križevci, a Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odobrilo ju je 16. studenoga 2026. godine.

Izmjene se odnose na prvu fazu projekta, na dionici od Dugog Sela prema Vrbovcu, od kilometra 445+840 do 458+347, kako je navedeno u dokumentu.

Među najvažnijim promjenama je ukidanje sedam željezničko-cestovnih prijelaza. Umjesto njih, cestovni promet na pojedinim će se mjestima preusmjeriti na postojeće ili nove nadvožnjake, dok će se jedan prijelaz zamijeniti pješačkim pothodnikom, a na mjestu još jednog koristit će se postojeći poljski putovi. Izmjene obuhvaćaju i trase servisnih cesta i pružnih kanala, ali i rekonstrukciju dijela kanalizacijske mreže u stajalištu Božjakovina.

Još promjena na infrastrukturi stajališta

Predviđena je i zamjena dijela bakrenih telekomunikacijskih kabela aluminijskima te ugradnja LED rasvjete u Božjakovini. Mijenja se i način temeljenja zidova za zaštitu od buke: umjesto bušenih koristit će se zabijani piloti, a planirana je i izgradnja dodatnih zaštitnih zidova. Uz zahtjev su priloženi izmijenjeni glavni projekti, elaborat usklađenosti s mjerama zaštite okoliša i potrebne potvrde nadležnih tijela.

Prije donošenja odluke Ministarstvo je stranke u postupku pozvalo na uvid u spis javnim pozivom objavljenim na elektroničkoj oglasnoj ploči. Uvid u spis zakonom je predviđena mogućnost da osobe koje imaju status stranke pregledaju dokumentaciju i očituju se o planiranim izmjenama. Nitko se nije odazvao pozivu, no to nije spriječilo nastavak postupka i izdavanje dozvole.

Jedan od najvećih projekata HŽ-a

Riječ je o dijelu velikog projekta modernizacije željezničke pruge Dugo Selo-Križevci, vrijednog oko 200 milijuna eura, koji obuhvaća približno 38,2 kilometra pruge. Projekt uključuje rekonstrukciju postojeće i izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju kolodvora, izgradnju pothodnika, mostova i nadvožnjaka te ugradnju suvremenih signalno-sigurnosnih sustava. Njegova je svrha povećati kapacitet i sigurnost željezničkog prometa na važnom pravcu koji povezuje Zagreb sa sjeverom Hrvatske i Mađarskom.

Prema ranijim informacijama HŽ Infrastrukture, novi kolosijek postavljen je i spojen na cijeloj dionici krajem 2025., a tijekom 2026. projekt je ušao u završnu fazu. Na pojedinim dijelovima već se prometuje po oba kolosijeka, dok se među zahtjevnijim preostalim zahvatima ističu radovi na području kolodvora Dugo Selo, a o čemu smo pisali u listopadu ove godine.