Zagrebački trgovački centar izgrađen 1999. probio gabarite, a evo zašto je provedena nova legalizacija

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03. studeni 2026.
Importanne Galleria jedan je od prvih shopping centara u Zagrebu. U prizemlju ozakonjen rekonstruirani prostor, dokument otkriva što je bilo sporno.
Importanne Galleria (danas Galleria Business Center) jedan je od najstarijih trgovačkih centara u Zagrebu. Izgrađen je u 1999., nekoliko godina nakon Importanne Centra, prvog shopping centra u Zagrebu, završenog 1994. pod zemljom. Galleria, s druge strane, ima podzemnu garažu, ali i devet nadzemnih etaža. Velik dio su trgovački i ugostiteljski prostori, a na višim etažama su stambene jedinice.
Znamo da je građevina iz '99. bila u problemima zbog legalizacije najviše etaže, a sada joj je legalizirana rekonstrukcija prostora u prizemlju. Sve je opisano u Rješenju o izvedenom stanju.
Na stranici eDozvole pronalazimo Rješenje o izvedenom stanju koje se odnosi na ozakonjenje rekonstruiranog dijela postojeće stambeno poslovne zgrade - poslovnog prostora, kako je navedeno. Zapravo je riječ o Galleria Business Centru, kako se po novome zove Importanne Galleria.
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Razmišljate o gradnji kuće na kredit? Evo što sve trebate znati
Donosimo sve informacije o podizanju kredita za gradnju kuće i kako vam kreditni posrednici mogu pomoći da lakše, brže i jeftinije dođete do kredita.
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