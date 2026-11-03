Nekretnine Zagrebački trgovački centar izgrađen 1999. probio gabarite, a evo zašto je provedena nova legalizacija

Zagrebački trgovački centar izgrađen 1999. probio gabarite, a evo zašto je provedena nova legalizacija

Nina Šantek
Nina Šantek

03. studeni 2026.

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Zagrebački trgovački centar izgrađen 1999. probio gabarite, a evo zašto je provedena nova legalizacija

Građevina Importanne Gallerije, Trg D. Iblera 10 | Foto: GoogleKarte

Importanne Galleria jedan je od prvih shopping centara u Zagrebu. U prizemlju ozakonjen rekonstruirani prostor, dokument otkriva što je bilo sporno.

Importanne Galleria (danas Galleria Business Center) jedan je od najstarijih trgovačkih centara u Zagrebu. Izgrađen je u 1999., nekoliko godina nakon Importanne Centra, prvog shopping centra u Zagrebu, završenog 1994. pod zemljom. Galleria, s druge strane, ima podzemnu garažu, ali i devet nadzemnih etaža. Velik dio su trgovački i ugostiteljski prostori, a na višim etažama su stambene jedinice.

Znamo da je građevina iz '99. bila u problemima zbog legalizacije najviše etaže, a sada joj je legalizirana rekonstrukcija prostora u prizemlju. Sve je opisano u Rješenju o izvedenom stanju

Rekonstruirani dio zgrade

Na stranici eDozvole pronalazimo Rješenje o izvedenom stanju koje se odnosi na ozakonjenje rekonstruiranog dijela postojeće stambeno poslovne zgrade - poslovnog prostora, kako je navedeno. Zapravo je riječ o Galleria Business Centru, kako se po novome zove Importanne Galleria. 

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