Nastavak istarske autoceste: Pojavio se ključan dokument prije dogradnje punog profila

Uvid u spis radi izjašnjavanja je zakonska obveza ili mogućnost kojom nadležno upravno tijelo, vrlo često u postupcima graditeljstva ili legalizacije, stranci - vlasniku, suvlasniku ili trećoj osobi - dopusti da pregledaju dokumentaciju prije nego se o predmetu donese konačna odluka.

Za građenje građevine autocesta A8, Faze 2-B odnosno njene dopune na puni profil unutar Faze 2, Sektor građevinskih i uporabnih dozvola objavljuje Javni poziv pozivajući stranke na uvid u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole od 12. srpnja 2023. godine. Riječ je o dogradnji dionice Veprinac-Anđeli duljine 3,5 kilometara.

Projekt od 800 milijuna eura

Kako smo pisali ljetos, u tijeku je dogradnja Istarskog ipsilona na puni profil autoceste, što uključuje i izgradnju čvora Matulji. Lokalni mediji naveli su da je krajem srpnja ove godine čak pola godine prije ugovorenog roka u promet su puštena prva četiri kilometra nove dionice autoceste od tunela Učka prema Matuljima, a ukupna duljina od Učke do Matulja je 10,5 kilometara, i vrijedi 200-tinjak milijuna eura.

Cjelokupna izgradnja Ipsilona u punom profilu autoceste, međutim, puno je veći projekt. Izgrađeno je ili u fazi završetka ukupno oko 141 kilometara, a ukupna vrijednost svih faza koje su pod koncesijom Bine Istra je preko 800 milijuna eura.

Izmjena dozvole iz 2023.

Na novoj autocesti u potpunosti su završene Faza 1, Faza 2A i dio Faze 2B uključujući i tunel Učka, kako je objavljeno na stranici Bina Istra o projektu. U okviru 2B izgrađene su u punom profilu dionica Rogovići-Cerovlje-Lupoglav-Vranja, a u rujnu 2024. završena je i u potpunosti opremljena druga cijev tunela Učka te je puštena u promet.

U sustavu eDozvola, javlja se obavijest o Javnom pozivu za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole od 12. srpnja 2023. godine. Poziv je upućen uključenim strankama, odnosno investitoru, vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje dozvola.

Izmjena dozvole odnosi se na izgradnju drugog kolnika autoceste A8 na dionici Veprinac-Anđeli. Prema projektnoj dokumentaciji, šira dionica PUO Kvarner-Anđeli duga je oko 10,3 kilometra i podijeljena je u pet poddionica. Osim Veprinca-Anđela, obuhvaća i dionice odmorište Kvarner-Veprinac, Anđeli-Frančići te Frančići-Matulji, uz dodatne radove na odmorištu Kvarner.

Most preko doline rijeke Mirne, radovi iz 2025. | Foto: YouTube screenshot, Casagrande

Administrativni postupak

Dio za koji je objavljen poziv obuhvaća i pripadajuće priključke na lokalne ceste, objekte u trupu i iznad prometnice, odvodnju te instalacije. Zahvat se odnosi na područja katastarskih općina Veprinac, Vasanska, Opatija i Bregi.

Za postupak, Ministarstvo poziva investitora, vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava da pregledaju dokumentaciju na temelju koje će se odlučiti o izmjeni i dopuni građevinske dozvole. Ovo je zakonski korak u postupku izmjene i dopune postojeće dozvole, a uvid je ključan dio administrativnog postupka za planirane radove.

Uvid u spis predmeta predviđen je 10. studenoga 2026. od 10 do 13 sati, u Ministarstvu u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 14, ili elektronički putem sustava eDozvola, stoji u dokumentu.

Ima li zadiranja u prava i interese?

Javni uvid u spis važan je zato što vlasnicima zemljišta i drugim osobama čija su prava obuhvaćena projektom omogućuje da se upoznaju s dokumentacijom i provjere kako planirana izmjena građevinske dozvole utječe na njihove nekretnine i prava.

U konkretnom slučaju dogradnje autoceste A8 na dionici Veprinac-Anđeli, to znači da pozvane stranke mogu pregledati dokumentaciju o planiranom drugom kolniku, priključcima na lokalne prometnice, objektima, odvodnji i instalacijama. Ako smatraju da se zahvatom zadire u njihova prava ili interese, mogu u postupku iznijeti primjedbe i očitovanja, u skladu s pravilima upravnog postupka.