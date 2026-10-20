Velika promjena na pruzi vrijednoj 200 milijuna eura: Dva prijelaza odlaze u povijest

Veliki radovi na hrvatskim prugama: Obnova 17 mostova, među njima i onoga preko Save
Radovi na desecima lokacija uključuju uklanjanje dotrajalih konstrukcija, izgradnju novih mostova i obnovu željezničkih kolosijeka.
08:18 2 d 18.10.2026
20. listopad 2026.
Ministarstvo je odobrilo nove izmjene velikog željezničkog projekta, uključujući ukidanje prijelaza i drukčiju zaštitu od buke.
Jedan od najvećih željezničkih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj, rekonstrukcija postojeće i izgradnja drugog kolosijeka pruge Dugo Selo - Križevci, dobio je novu izmjenu građevinske dozvole. Nakon godina radova na ovoj važnoj prometnoj dionici, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odobrilo je dodatne promjene projektne dokumentacije. One se ponajprije odnose na područje Vrbovca, gdje se mijenjaju prometna rješenja, rasvjeta, elektroenergetska infrastruktura i sustav zaštite od buke.
Rješenje je doneseno u listopadu, a odnosi se na građevinsku dozvolu izdanu još u siječnju 2014. godine. Investitor je HŽ Infrastruktura, dok je izmijenjenu projektnu dokumentaciju izradila tvrtka ŽPD iz Zagreba. Zahtjev za izmjene podnesen je krajem svibnja ove godine, a Ministarstvo je nakon provedene procedure utvrdilo da su ispunjeni uvjeti za izdavanje nove dozvole.
Jedna od važnijih promjena odnosi se na ukidanje dvaju željezničko-cestovnih prijelaza na području Vrbovca. Prema novom rješenju, ukida se prijelaz na kilometru 13+696, a cestovni promet preusmjerava se na nadvožnjak 7. KR, smješten na kilometru 14+607,50. Isto vrijedi i za prijelaz na kilometru 17+132,50, koji se također ukida, dok će cestovni promet biti usmjeren na nadvožnjak 8. KR, na kilometru 17+229.
Takvim se rješenjem cestovni i željeznički promet fizički odvajaju, što je važno za sigurnost i protočnost prometa. Umjesto prelaska preko samih kolosijeka, vozila će koristiti nadvožnjake, čime se uklanjaju mjesta mogućeg konflikta između vlakova i cestovnih vozila.
Značajne izmjene odnose se i na sustav zaštite od buke, koji je važan dio modernizacije željezničke infrastrukture, osobito na dijelovima trase koji prolaze u blizini naseljenih područja.
Prema dokumentaciji, zidovi za zaštitu od buke sada će se temeljiti na zabijanim pilotima, umjesto na bušenim pilotima koji su bili predviđeni prvotnim glavnim projektom. Riječ je o drukčijoj tehnologiji izvođenja temelja, a uz izmjenu načina temeljenja planirana je i izgradnja dodatnih zidova.
Istodobno se odustaje od gradnje jednog zida na lijevoj strani pruge, u usjeku na području kolodvora Vrbovec, između kilometara 17+026,40 i 17+120,50. Za promjenu tehnologije temeljenja izrađeno je i posebno mišljenje ovlaštenog revidenta za mehaničku otpornost i stabilnost geotehničkih konstrukcija.
Veliki radovi na hrvatskim prugama: Obnova 17 mostova, među njima i onoga preko Save
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Promjene neće zaobići ni samu željezničku infrastrukturu. Na kolodvoru Vrbovec predviđena je ugradnja nove LED rasvjete umjesto dosadašnjim projektom planirane konvencionalne rasvjete.
Mijenja se i dio elektroenergetskih instalacija. Umjesto bakrenog kabela NYBY-O 3x25 mm² ugrađivat će se aluminijski kabel PEK-A 3x25 mm². Ujedno su odobrene izmjene raspona i dopune nosivih konstrukcija kontaktne mreže, koja služi za napajanje električnih vlakova.
U sklopu izdane dozvole mijenjaju se i pojedini dijelovi dokumentacije koji se odnose na telekomunikacijske te signalno-sigurnosne uređaje. Sve navedene promjene dio su druge faze rekonstrukcije pruge, koja uključuje približno pet kilometara trase te rekonstrukciju kolodvora Vrbovec s pripadajućom infrastrukturom.
Projekt rekonstrukcije i dogradnje drugog kolosijeka Dugo Selo - Križevci obuhvaća 38,2 kilometra pruge, a njegova je ukupna vrijednost približno 200 milijuna eura. Riječ je o jednom od ključnih zahvata na željezničkom pravcu koji povezuje Zagreb sa sjeverom Hrvatske i Mađarskom.
Uz rekonstrukciju postojeće pruge i izgradnju drugog kolosijeka, projekt uključuje modernizaciju kolodvora, gradnju pothodnika, mostova, nadvožnjaka te ugradnju suvremenih signalno-sigurnosnih sustava.
Prema ranijim informacijama HŽ Infrastrukture, radovi su tijekom 2026. godine ušli u završnu fazu, nakon što je krajem 2025. novi kolosijek bio postavljen i spojen na cijeloj dionici. Na pojedinim dijelovima već se prometuje po oba kolosijeka, dok je jedan od zahtjevnijih preostalih zahvata vezan uz područje kolodvora Dugo Selo.
Iz službenog rješenja vidljivo je da je zahtjev za izmjenu i dopunu građevinske dozvole podnesen 29. svibnja 2026. godine, dok je izmijenjena projektna dokumentacija izrađena tijekom srpnja. U postupku su pribavljene potrebne potvrde nadležnih javnopravnih tijela, među kojima su Hrvatske vode, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Hrvatske ceste te nadležna tijela za zaštitu okoliša.
Ministarstvo je tijekom rujna omogućilo i javni uvid u spis predmeta, no prema obrazloženju rješenja nitko se nije odazvao pozivu. Nakon provedene procedure utvrđeno je da su ispunjeni zakonski uvjeti te je izdana izmjena i dopuna građevinske dozvole.
Rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, ali je moguće pokrenuti upravni spor. Time je odobrena izmijenjena projektna dokumentacija za drugu fazu radova na području Vrbovca.
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