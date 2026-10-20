Velika promjena na pruzi vrijednoj 200 milijuna eura: Dva prijelaza odlaze u povijest

Jedan od najvećih željezničkih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj, rekonstrukcija postojeće i izgradnja drugog kolosijeka pruge Dugo Selo - Križevci, dobio je novu izmjenu građevinske dozvole. Nakon godina radova na ovoj važnoj prometnoj dionici, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odobrilo je dodatne promjene projektne dokumentacije. One se ponajprije odnose na područje Vrbovca, gdje se mijenjaju prometna rješenja, rasvjeta, elektroenergetska infrastruktura i sustav zaštite od buke.

Rješenje je doneseno u listopadu, a odnosi se na građevinsku dozvolu izdanu još u siječnju 2014. godine. Investitor je HŽ Infrastruktura, dok je izmijenjenu projektnu dokumentaciju izradila tvrtka ŽPD iz Zagreba. Zahtjev za izmjene podnesen je krajem svibnja ove godine, a Ministarstvo je nakon provedene procedure utvrdilo da su ispunjeni uvjeti za izdavanje nove dozvole.

Ukidaju se dva željezničko-cestovna prijelaza

Jedna od važnijih promjena odnosi se na ukidanje dvaju željezničko-cestovnih prijelaza na području Vrbovca. Prema novom rješenju, ukida se prijelaz na kilometru 13+696, a cestovni promet preusmjerava se na nadvožnjak 7. KR, smješten na kilometru 14+607,50. Isto vrijedi i za prijelaz na kilometru 17+132,50, koji se također ukida, dok će cestovni promet biti usmjeren na nadvožnjak 8. KR, na kilometru 17+229.

Takvim se rješenjem cestovni i željeznički promet fizički odvajaju, što je važno za sigurnost i protočnost prometa. Umjesto prelaska preko samih kolosijeka, vozila će koristiti nadvožnjake, čime se uklanjaju mjesta mogućeg konflikta između vlakova i cestovnih vozila.

Traju važni radovi na željeznici | foto: Ivanić-Grad

Novi zidovi za zaštitu od buke

Značajne izmjene odnose se i na sustav zaštite od buke, koji je važan dio modernizacije željezničke infrastrukture, osobito na dijelovima trase koji prolaze u blizini naseljenih područja.

Prema dokumentaciji, zidovi za zaštitu od buke sada će se temeljiti na zabijanim pilotima, umjesto na bušenim pilotima koji su bili predviđeni prvotnim glavnim projektom. Riječ je o drukčijoj tehnologiji izvođenja temelja, a uz izmjenu načina temeljenja planirana je i izgradnja dodatnih zidova.

Istodobno se odustaje od gradnje jednog zida na lijevoj strani pruge, u usjeku na području kolodvora Vrbovec, između kilometara 17+026,40 i 17+120,50. Za promjenu tehnologije temeljenja izrađeno je i posebno mišljenje ovlaštenog revidenta za mehaničku otpornost i stabilnost geotehničkih konstrukcija.

LED rasvjeta i izmjene kontaktne mreže

Promjene neće zaobići ni samu željezničku infrastrukturu. Na kolodvoru Vrbovec predviđena je ugradnja nove LED rasvjete umjesto dosadašnjim projektom planirane konvencionalne rasvjete.

Mijenja se i dio elektroenergetskih instalacija. Umjesto bakrenog kabela NYBY-O 3x25 mm² ugrađivat će se aluminijski kabel PEK-A 3x25 mm². Ujedno su odobrene izmjene raspona i dopune nosivih konstrukcija kontaktne mreže, koja služi za napajanje električnih vlakova.

U sklopu izdane dozvole mijenjaju se i pojedini dijelovi dokumentacije koji se odnose na telekomunikacijske te signalno-sigurnosne uređaje. Sve navedene promjene dio su druge faze rekonstrukcije pruge, koja uključuje približno pet kilometara trase te rekonstrukciju kolodvora Vrbovec s pripadajućom infrastrukturom. radovi na željezničkoj pruzi | foto: HŽ Infrastruktura

U kojoj je fazi veliki željeznički projekt?

Projekt rekonstrukcije i dogradnje drugog kolosijeka Dugo Selo - Križevci obuhvaća 38,2 kilometra pruge, a njegova je ukupna vrijednost približno 200 milijuna eura. Riječ je o jednom od ključnih zahvata na željezničkom pravcu koji povezuje Zagreb sa sjeverom Hrvatske i Mađarskom.

Uz rekonstrukciju postojeće pruge i izgradnju drugog kolosijeka, projekt uključuje modernizaciju kolodvora, gradnju pothodnika, mostova, nadvožnjaka te ugradnju suvremenih signalno-sigurnosnih sustava.

Prema ranijim informacijama HŽ Infrastrukture, radovi su tijekom 2026. godine ušli u završnu fazu, nakon što je krajem 2025. novi kolosijek bio postavljen i spojen na cijeloj dionici. Na pojedinim dijelovima već se prometuje po oba kolosijeka, dok je jedan od zahtjevnijih preostalih zahvata vezan uz područje kolodvora Dugo Selo. Foto: Unsplash

Ministarstvo odobrilo izmjene

Iz službenog rješenja vidljivo je da je zahtjev za izmjenu i dopunu građevinske dozvole podnesen 29. svibnja 2026. godine, dok je izmijenjena projektna dokumentacija izrađena tijekom srpnja. U postupku su pribavljene potrebne potvrde nadležnih javnopravnih tijela, među kojima su Hrvatske vode, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Hrvatske ceste te nadležna tijela za zaštitu okoliša.

Ministarstvo je tijekom rujna omogućilo i javni uvid u spis predmeta, no prema obrazloženju rješenja nitko se nije odazvao pozivu. Nakon provedene procedure utvrđeno je da su ispunjeni zakonski uvjeti te je izdana izmjena i dopuna građevinske dozvole.

Rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, ali je moguće pokrenuti upravni spor. Time je odobrena izmijenjena projektna dokumentacija za drugu fazu radova na području Vrbovca.