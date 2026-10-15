Projekt od gotovo 900 milijuna eura: Izdana građevinska dozvola za dio najvećeg željezničkog gradilišta

Hrvatsku željeznicu očekuje jedan od najvećih projekata u njezinoj povijesti. Početkom listopada potpisan je ugovor za rekonstrukciju i izgradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo - Novska. Riječ je o projektu vrijednom gotovo 900 milijuna eura, koji obuhvaća više od 80 kilometara pruge i trebao bi značajno poboljšati željeznički promet na ovom važnom pravcu.

U međuvremenu je napravljen još jedan važan korak. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izdalo je građevinsku dozvolu za dionicu između Popovače i Kutine. Iz dokumentacije se može vidjeti što će se sve graditi i obnavljati, od kolodvora i željezničkih stajališta do mostova, pješačkih pothodnika i ostale infrastrukture.

Izdana dozvola za važnu dionicu pruge

Građevinska dozvola izdana je krajem rujna, a investitor je HŽ Infrastruktura. Odnosi se na prvu etapu C dionice, između kolodvora Popovača, koji nije uključen u ovu etapu, i kolodvora Kutina, koji jest. Obuhvaća približno 16,2 kilometra glavne pruge M103 te dodatnih 3,7 kilometara jednokolosiječne pruge između Kutine i Banove Jaruge.