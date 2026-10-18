Veliki radovi na hrvatskim prugama: Obnova 17 mostova, među njima i onoga preko Save

Hrvatska željeznička mreža posljednjih je godina veliko gradilište. Dok se na pojedinim pravcima pripremaju ili izvode milijunski projekti modernizacije pruga, diljem zemlje odvijaju se i nešto manji, ali vrlo važni zahvati na postojećoj infrastrukturi. Riječ je o obnovi dotrajalih mostova, propusta i usjeka koji često predstavljaju ograničenje za sigurnost i brzinu željezničkog prometa.

Jedan od takvih projekata, vrijedan oko 30,7 milijuna eura, polako se privodi kraju. HŽ Infrastruktura provodi rekonstrukciju i sanaciju ukupno 17 mostova i 28 usjeka na različitim dijelovima hrvatske željezničke mreže. Većina radova već je završena, a među najzahtjevnijim preostalim zahvatima ističe se obnova željezničkog mosta Sava Jakuševec u Zagrebu, vrijedna gotovo 4,5 milijuna eura.

Veliki projekt na desecima lokacija

Projekt pod nazivom 'Uklanjanje uskih grla na željezničkoj infrastrukturi' pokrenut je kako bi se poboljšala sigurnost i pouzdanost željezničkog prometa te uklonila ograničenja koja utječu na brzinu vlakova. Za razliku od velikih projekata izgradnje novih pruga, ovdje je naglasak na obnovi postojećih objekata koji su važni za svakodnevno funkcioniranje željezničke mreže.

Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 30,7 milijuna eura, dok su prihvatljivi troškovi procijenjeni na 24,6 milijuna eura. Od toga se oko 19,9 milijuna eura osigurava bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), a ostatak prihvatljivih troškova iz državnog proračuna.

Kako objašnjava voditelj projekta Vedran Brkić, posebna složenost ovih zahvata proizlazi iz činjenice da se većina radova izvodi na aktivnim željezničkim pravcima, zbog čega je potrebno uskladiti gradilišta s redovitim prometom vlakova i ostalim velikim infrastrukturnim projektima.

- Uklanjanje uskih grla važno je jer se radovima na postojećoj infrastrukturi poboljšavaju sigurnost i pouzdanost prometa te postupno uklanjaju ograničenja koja utječu na brzinu vlakova, istaknuo je Brkić za HŽ Infrastrukturu. Uklanjanje uskih grla, rekonstrukcija mostova | Foto: HŽ Infrastruktura

Obnovljeni mostovi od Dalmacije do Slavonije

Dosad je završen velik dio planiranih radova. Na željezničkoj pruzi od Oštarija prema Splitu obnovljeno je 27 usjeka, čime su uklonjeni brojni infrastrukturni nedostaci na ovom važnom pravcu koji povezuje unutrašnjost Hrvatske s Dalmacijom.

Završena je i obnova nekoliko željezničkih mostova. Među njima su most Kolski put kod Knina, Kambelovac u Kaštel Kambelovcu te most kod Ratkovice na pruzi Nova Kapela-Batrina - Pleternica. Radovi su završeni i na mostu Moštanik na pravcu Strizivojna - Vrpolje - Slavonski Šamac, kao i na mostovima Voćinka i Vojlovica između Čačinaca i Slatine.

Na području sjeverozapadne Hrvatske rekonstruiran je propust Brdovec u blizini Zaprešića, dok je na sisačkoj pruzi završen dio radova na mostovima i ostalim objektima. U završnoj fazi trenutačno su zahvati na mostovima između Okučana i Nove Gradiške, na dionici Sibinj - Slavonski Brod, mostu Penkovica te mostu između Grede i Siska. Radovi se izvode i na mostu Lateralni kanal na pruzi Novska - Tovarnik - državna granica, gdje je u tijeku izgradnja nosive konstrukcije.

Uklanjanje uskih grla, rekonstrukcija mostova | Foto: HŽ Infrastruktura

Srušen dotrajali most, izgrađena dva nova

Posebno su zanimljivi radovi na sisačkoj pruzi, gdje je na nekoliko lokacija provedena opsežna rekonstrukcija željezničkih objekata. Jedan od zahvata uključivao je potpuno uklanjanje dotrajalog mosta Lomnica u blizini kolodvora Velika Gorica.

Na mjestu nekadašnje čelične konstrukcije izveden je novi nasip, a zatim su ugrađeni tampon i kolosiječna rešetka. Time je postojeća željeznička infrastruktura prilagođena novom rješenju, bez potrebe za zadržavanjem stare mostovne konstrukcije.

Na dionici Greda - Sisak obnovljeni su i mostovi Potok i Proteka. Za razliku od Lomnice, ovdje su izgrađene nove mostovne konstrukcije na obnovljenim temeljima. Vrijednost radova na mostu Potok iznosila je približno 811.000 eura, dok je za Proteku izdvojena oko 831.000 eura.

Zahvati su uključivali uklanjanje postojećih konstrukcija, izvedbu novih temelja, krila i zidova upornjaka te ugradnju novih nosivih konstrukcija. Uz to su izvedeni instalacijski kanali, hodnici i zaštitne ograde, dok je na mostu Proteka dodatno uređeno korito vodotoka betonskom oblogom.

Kako pojašnjava Brkić, takvi zahvati ne odnose se samo na vidljive dijelove mostova. Njima se istodobno osigurava stabilnost cijele konstrukcije, povećava sigurnost željezničkog prometa i produljuje uporabni vijek objekata. Uklanjanje uskih grla, rekonstrukcija mostova | Foto: HŽ Infrastruktura

U Zagrebu radovi vrijedni 4,5 milijuna eura

Među financijski i tehnički najzahtjevnijim zahvatima u sklopu cijelog projekta ističe se obnova mosta Sava Jakuševec, smještenog u blizini zagrebačkog Ranžirnog kolodvora. Ugovorena vrijednost radova iznosi približno 4,49 milijuna eura, a obuhvaćena je obnova željezničke infrastrukture na više kolosijeka.

Dosad su na lijevom kolosijeku pruge Sava rasputnica - Zagreb Ranžirni kolodvor - Zagreb Klara zamijenjene tračnice i pripadajući pričvrsni pribor. Ugrađeni su novi betonski pragovi i tucanik, a zamijenjeni su i dijelovi kontaktne mreže.

Na mostu na desnom kolosijeku pruge Sesvete - Sava rasputnica zamijenjeni su mosna građa, tračnice i pričvrsni pribor. Međutim, radovi još nisu završeni. U nastavku slijedi obnova preostalih kolosijeka, uključujući zamjenu pragova, zastorne prizme, elemenata kontaktne mreže i njezinih stupova. Predviđeno je i uređenje dilatacijskih naprava te premještanje skretnica.

Poseban izazov predstavlja položaj mosta unutar zagrebačkog željezničkog čvorišta, kroz koji svakodnevno prolazi velik broj vlakova. Zbog toga se radovi moraju pažljivo usklađivati sa zatvaranjima pojedinih kolosijeka i drugim zahvatima na željezničkoj mreži.

Prema posljednjim informacijama HŽ Infrastrukture, projekt je ušao u završnu fazu, a svi preostali radovi trebali bi biti dovršeni do lipnja 2027. godine. Time će se zaključiti višegodišnji ciklus obnove desetaka željezničkih objekata na različitim dijelovima Hrvatske, čime bi se trebali stvoriti uvjeti za sigurniji, pouzdaniji i na pojedinim dionicama brži željeznički promet.