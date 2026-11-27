Pišeš na svom jeziku, svi čitaju na svojem: Stigla nova aplikacija koja spaja radnike i poslodavce
Nova aplikacija povezuje poslodavce, radnike i ekipe, bez jezične barijere. Upoznajte Workbridge.
09:26 1 d 26.11.2026
27. studeni 2026.
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Pišeš na svom jeziku, svi čitaju na svojem: Stigla nova aplikacija koja spaja radnike i poslodavce
Nova aplikacija povezuje poslodavce, radnike i ekipe, bez jezične barijere. Upoznajte Workbridge.
09:26 1 d 26.11.2026
Black Friday na portalu bauštela.hr: Iskoristite 50 % popusta na godišnju pretplatu
Informacije o gradnji, obnovama i propisima na jednom mjestu i to bez oglasa. Pretplatite se u pola cijene do 30. studenog u ponoć.
10:50 4 d 23.11.2026
Zašto svi idu u Rovinj ovaj vikend? Tri dana u kojima se okuplja struka
Od 27. do 29. studenoga Stara tvornica postaje mjesto susreta arhitekata, projektanata i dizajnera interijera s više od 170 brendova.
10:42 2 d 25.11.2026
Više od 10 milijuna eura za centar za starije osobe: Frizerski salon, restoran i kafić samo su dio sadržaja
U Drnišu se gradi centar za starije osobe. S voditeljem projekta i njegovim timom razgovarali smo o gradnji, izazovima, edukaciji i anegdotama.
16:54 1 d 25.11.2026
Rovinj u tri dana postaje prijestolnica dizajna: Evo što vas čeka na Design Districtu
Od konferencije o održivoj gradnji do radionice izrade daske za sir, deveto izdanje sajma u donosi program za struku, ali i za znatiželjne.
10:58 3 d 24.11.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 56 d 01.10.2026
Izmjene građevinske dozvole za jedan od najskupljih HŽ-ovih projekata, evo što se traži
Prema novom dokumentu dostupnom u sustavu eDozvole, HŽ Infrastruktura je zatražila izmjene na jednom od svojih najvećih projekata.
10:37 1 h 27.11.2026
HAC ide u sanaciju vijadukta na A6: Bauštela od 240 dana na ključnoj vezi Zagreb – Rijeka, neće biti lako
Vijadukt je 1997. godine izgradila tvrtka Konstruktor-Split, a nakon gotovo 30 godina stabilnost konstrukcije je ugrožena.
16:49 19 h 26.11.2026
Na mjestu Varteksa niče centar vrijedan više od 28 milijuna eura, a stari nacrti otkrivaju puno veći plan
Na prostoru Varteksa gradi se S-PARK, dok je širi plan predviđao dva rotora i raskrižje.
16:43 19 h 26.11.2026
Nova prometna karta Dalmatinske zagore: U planu su dvije obilaznice, spojna i brza cesta, postoje i problemi
Oko Sinja i Trilja planiraju se četiri nove prometnice za bolju povezanost cijele Cetinske krajine.
12:50 23 h 26.11.2026
Novi sadržaj na jednom od najvećih raskrižja u Zagrebu - i to ne bilo kakav, Grad objavio poziv
Velika novost na jednom od najprometnijih križanja u Zagrebu bit će novo igralište za zabavu i rekreaciju - i to ne bilo kakvo.
10:32 1 d 26.11.2026
Remont omiljene tržnice južno od Save: Traži se rješenje protiv golubova, evo hoće li biti zatvaranja
Tržnica prokišnjava i pod opsadom je golubova, a jedan zahvat sve bi trebao riješiti.
06:15 1 d 26.11.2026
Tri velika sveučilišta mijenjaju najvažnije dokumente, zadaću će dobiti i fakulteti
Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku i Splitu mijenjaju svoje statute. Otvorena su javna savjetovanja.
11:15 1 h 27.11.2026
HDZ prije 10 godina obećavao 100 državnih stanova mjesečno: Dobili smo 48 puta manje
Prošlo je 10 godina od kad je HDZ u programu 'Biraj bolju budućnost' to obećao. Mreža mladih Hrvatske smatra da se stambena politika mora promijeniti.
10:54 1 h 27.11.2026
Vojnici i policajci dobivaju veće mirovine: Ukida im se smanjenje, ali i još jedan uvjet
Vlada ukida smanjenje mirovina od osam do 20 posto za vojnike i policajce. Ukida im se i uvjet od 15 godina na poslovima s beneficiranim stažom.
12:22 5.2666666666667 min 27.11.2026
Iskoristite Black Friday: Čitajte portal mirovina.hr dvije godine za 39€
Danas je Black Friday! Iskoristite našu akcijsku ponudu za dvije godine pretplate po cijeni od 39€.
10:45 1 h 27.11.2026