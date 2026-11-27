Jadranski naftovod (JANAF) planira proširenje skladišnog prostora za sirovu naftu i naftne derivate na prihvatno-otpremnom Terminalu Omišalj na otoku Krku. Provedbom projekta, ukupni skladišni kapacitet za sirovu naftu povećao bi se za 480.000 kubičnih metara, a za naftne derivate za 15.000 kubika.

Kako se navodi u Studiji utjecaja na okoliš, razlog proširenja je nedostatak raspoloživih skladišnih kapaciteta u Hrvatskoj u odnosu na potrebe komercijalnog skladištenja, tržišta i zahtjeve Europske unije. JANAF projektom želi modernizirati postojeći sustav te unaprijediti uvjete za pouzdano i ekonomično skladištenje nafte i njezinih derivata, uz osiguravanje državnih obveznih rezervi, stoji u opisu u javnoj nabavi.

Uklanjanje starog spremika

Terminal Omišalj prostire se na površini od oko 1,36 milijuna četvornih metara, a obuhvaća sustave za prihvat, skladištenje i otpremu nafte i naftnih derivata, dva veza za tankere te pripadajuću infrastrukturu.

Šest novih spremnika za sirovu naftu planirano je na trenutačno neizgrađenom dijelu terminala, južno od postojećih spremnika. Bit će raspoređeni u dva reda, po tri spremnika, u nastavku postojećih spremnika oznaka A-1522 i A-1517. Za njihovu izgradnju potrebno je urediti četiri terasasta platoa, izgraditi pristupne i vatrogasne ceste te postaviti pripadajuće cjevovode, elektroinstalacije, hidrantsku mrežu i sustave za nadzor i zaštitu od požara. Na drugoj lokaciji, na području postojećeg spremnika A-1605, planirana je njegova zamjena, redom je nanizano u opisu predmeta nabave.

Projektom je predviđena izgradnja šest novih spremnika za sirovu naftu, svaki kapaciteta 80.000 kubičnih metara, te jednog novog spremnika za naftne derivate kapaciteta 20.000 kubika.

Postojeći spremnik kapaciteta 5.000 kubičnih metara bit će uklonjen, a na njegovu mjestu izgradit će se novi, kapaciteta 20.000 kubika, navedeno je u planu. Novi spremnik bit će povezan s postojećim sustavom za skladištenje i otpremu derivata, uključujući mogućnost skladištenja eurodizela, bezolovnog motornog benzina, ekstra lakog loživog ulja i mlaznog goriva.

Bez promjena u transportu

Novi spremnici bit će povezani s postojećim cjevovodima, pumpnim stanicama, mjernim i filterskim postajama, sustavima upravljanja te postojećim privezima za tankere. Planirana je i izgradnja sustava za odvodnju potencijalno onečišćenih oborinskih voda, njihovo pročišćavanje na separatoru te ispuštanje pročišćenih voda u more putem podmorskog ispusta u uvali Sepen.

Važno je napomenuti da se proširenjem neće mijenjati postojeći tehnološki procesi dopreme, otpreme i manipulacije naftom i derivatima. Neće se povećavati ni postojeći kapaciteti punjenja spremnika ni ograničenja transportnih sustava, što znači da se ne planiraju promjene u načinu prihvata i otpreme tankera, transporta nafte cjevovodima ili otpreme derivata autocisternama.

Riječ je o projektu koji je, prema Studiji, dio razvoja i modernizacije postojećeg naftovodnog sustava, a postojeći Terminal Omišalj već ima ranije izdano rješenje o prihvatljivosti zahvata rekonstrukcije i dogradnje spremničkog prostora, iz prosinca 2008. godine.