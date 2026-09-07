U planu velika novost na samom ulazu na otok Krk: Imamo sve detalje novog odmorišta pored mosta

Imamo sve detalje o planu uređenja odmorišta na samom ulazu na otok Krk. Gradilo bi se za automobile i autobuse uz prometnu trasu odmah kod mosta.

Još u travnju 2025. godine bila je spremna dokumentacija u kojoj je opisano novo odmorište uz jednu od ljeti najpopularnijih državnih cesta u Hrvatskoj. Ove godine, od siječnja, otok Krk posjetilo je oko 539 tisuća turista, od čega je samo u srpnju zabilježeno 230.188 dolazaka.

Prema podacima HAC-a, u vrhuncu ljetne sezone preko mosta u prosjeku prijeđe između 30 i 35 tisuća vozila dnevno, u oba smjera. Jasno je stoga zašto bi se kod ulaza na otok uredilo postojeće, vrlo jednostavno odmorište. Cijena izvedbe procijenjena je na oko 300 tisuća eura.

Bolja kvaliteta odmora uz prometni pravac

Kako piše u opisu uređenja planiranog odmorišta na zahtjev Hrvatskih cesta (HC) iz travnja prošle godine, radit će se po izvedbenom projektu uređenja PUO Krk - odmorišta uz državnu cestu DC 102 na dionici 001. To je cesta koja povezuje kopno s otokom Krkom i zahvršava na južnom kraju otoka, u Baški. Mnogima je poznata i kao Krčka magistrala.

Na ovom pravcu, na osnovi izrađenog izvedbenog projekta, planira se izvesti građevinske radove na uređenju odmorišta. Planirano odmorište smješteno je na otoku Krku, nedaleko od Krčkog mosta, gdje je zabilježen najveći promet za vrijeme turističke sezone. Zbog toga se očekuje da bi i odmorište imalo turistički karakter.

Projektirano je s uzdužnim priključkom na odmorište s javne ceste, s parkiralištem za osobne automobile i autobuse te s površinom za odmor - na kojoj bi bile klupe i stolovi. U planu je i prostor za postavljanje montažnih sanitarnih čvorova, oborinsku odvodnju, ali i obnova prometne opreme i signalizacije.

Stanje postojećeg odmorišta-parkirališta

U postojećem stanju na predmetnoj lokaciji nalazi se odmorište s parkiralištem. Na zaravnjenom je platou uz DC 102, unutar administrativnog područja Općine Omišalj, neposredno nakon prelaska mosta, u smjeru otoka.

Odmorište je izvedeno kao prostrana asfaltirana površina trapeznog oblika. Ukupna duljina zahvata iznosi približno 135 metara, dok širina varira, pri čemu na najširem dijelu doseže oko 30 metara. Asfaltirana površina odmorišta odvojena je od kolnika razdjelnim pojasom širine približno 3 metra, koji je djelomično obrastao niskom vegetacijom, piše u opisu stanja.

Geometrijska dispozicija parkirališnog platoa, izvedenog u obliku trapeza, nije rezultat prethodno izrađenog prometnog rješenja niti planirane organizacije parkirališta. Parkirališna mjesta nisu označena, a vozila se u najvećoj mjeri parkiraju duž ruba platoa. Prometni tokovi unutar parkirališta nisu definirani, već se odvijaju proizvoljno, što negativno utječe na učinkovitost korištenja prostora te rezultira smanjenim kapacitetom parkirališta i niskom razinom prometne usluge, opisano je. Lokacija u projektu HC-a | foto: EOJN, snimka zaslona

Parking, odmor i sanitarni čvorovi

Novouređeno odmorište planirano je s fizički razdvojenim ulazom i izlazom te s isključnom prometnom trakom dugom oko 40 metara. Parkiralište će imati 41 mjesto za osobna vozila, uključujući dva mjesta za osobe s invaliditetom, kao i dodatna mjesta za autobuse i veća vozila. Promet će tuda biti jednosmjeran.

Uz parkiralište se planira višenamjenski plato s prostorom za stolove i klupe, ali i s vidikovcem, prostorom za pokretnu kućicu ili štand te s pješačkim komunikacijama. Predviđena su i tri montažna sanitarna čvora, a cijeli plato i pristupne površine dobit će novu kolničku konstrukciju i asfalt. Očekuje se da bi se plan HC-a, takav kakav je zamišljen, mogao izvesti u 60 dana, a nadmetanje će ostati otvoreno do 22. rujna.