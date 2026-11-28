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10:45 1 d 27.11.2026
28. studeni 2026.
Osječki Gospodarski centar planira se proširiti, a stari nacrti prikazuju toranj, kongresni centar i hale.
Za drugu fazu Gospodarskog centra u Osijeku izrađen je elaborat zaštite okoliša koji pokazuje koliko je velik kompleks prvotno zamišljen uz postojeću sajamsku zgradu. Na vizualizacijama se ističu poslovni toranj visok 40 metara, pet povezanih izložbenih hala i kongresni centar otvoren prema središnjem trgu. Elaborat je izradila osječka tvrtka Promo eko u travnju 2021., iako naziv datoteke nosi datum 27. studenoga 2026. U međuvremenu je prva zgrada otvorena, a Županija je u ožujku 2026. ugovorila izradu projektne dokumentacije za konferencijsko-kongresni centar.
Nositelji zahvata bili su Osječko-baranjska županija i Grad Osijek, a za planirani kompleks predviđena je parcela od gotovo 12,8 hektara. Za drugu fazu elaborat navodi oko 70.358 četvornih metara bruto površine zgrada.
Dokument je izrađen za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Ministarstvo je 24. svibnja 2021. utvrdilo da za tada opisani zahvat nije potrebno provesti punu procjenu utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
Najviša zgrada u izvornom planu je poslovni toranj s deset nadzemnih etaža i oko 5.345 kvadrata bruto površine. Projektanti su petu etažu zamislili kao otvoren prostor za druženje i odmor s pogledom na okolinu.
Uredi su raspoređeni oko središnje jezgre, u kojoj su komunikacije, instalacije i servisni prostori. Uz staklenu fasadu predviđena je vanjska ovojnica od vertikalnih elemenata za zaštitu od sunca.
Najveći dio proširenja zauzimale bi izložbene hale, s oko 35.610 četvornih metara bruto površine. Pet hala projektirano je kao povezana cjelina u kojoj bi se raspored izložbenih prostora mogao prilagođavati pojedinom sajmu.
Poluprozirno pročelje i kružni krovni otvori iznad glavnog prolaza dovodili bi dnevno svjetlo duboko u zgradu. Uz hale je predviđena i nadzemna garaža s proizvodno-obrtnim prostorom, koju bi prema idejnom rješenju obložili bijelim perforiranim limom.
U idejnom rješenju iz 2021. kongresni centar imao je oko 6.351 četvorni metar bruto površine, veliku dvoranu za više od tisuću korisnika te manje dvorane i prostore za sastanke. Visoko stakleno pročelje bilo je okrenuto prema trgu, a u interijeru je predviđena vidljiva drvena konstrukcija.
Županija je u ožujku 2026. ugovorila projektiranje konferencijsko-kongresnog centra u Poslovnom parku za 61.250 eura. Prema tadašnjem izvještaju Glasa Slavonije, govorilo se o objektu od oko 500 kvadrata zapadno od postojeće zgrade. Vizualizacije iz elaborata zato prikazuju ranije, znatno veće idejno rješenje.
Prva faza, višenamjenski centar s oko 5.000 kvadrata, otvorena je u travnju 2023. Županija je pri potpisivanju ugovora za projektiranje u ožujku 2026. navela da su od otvorenja u postojećoj zgradi održana 92 događanja. Dodatni prostor trebao bi omogućiti da se konferencije i drugi poslovni skupovi održavaju istodobno.
Druga faza i dalje je među strateškim ulaganjima Županije, prema izvješću sa sjednice Županijske skupštine od 19. studenoga 2026. Za konferencijsko-kongresni centar potvrđen je ugovor za projektiranje, dok u pregledanim objavama nema potvrđenog datuma početka gradnje poslovnog tornja i svih pet hala.
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