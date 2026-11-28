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28. studeni 2026.
Od podzemnih željeznica do tunela ispod mora, Webuild nastavlja širiti poslovanje na velikim infrastrukturnim projektima diljem svijeta.
Podmorski cestovni tunel u Genovi, nekoliko kilometara podzemne željeznice u Torontu te više od 500 kilometara nove pruge u Africi samo su neki od projekata kojima talijanski građevinski div Webuild širi svoje poslovanje. Prema podacima koje je kompanija objavila sredinom mjeseca, vrijednost novih poslova od početka 2026. dosegnula je 11,1 milijardu eura. U taj su iznos uključeni i natječaji vrijedni tri milijarde eura na kojima je kompanija najbolje rangirani ponuditelj. Webuild pritom čeka ishod natječaja ukupne vrijednosti 24,9 milijardi eura.
Jedan od najvećih ovogodišnjih poslova Webuild je osigurao u Kanadi, gdje će u sklopu projekta nove linije podzemne željeznice Ontario Line u Torontu graditi zahtjevnu podzemnu dionicu. Ugovor vrijedan 2,7 milijardi eura obuhvaća izgradnju dviju tunelskih cijevi, svake duljine oko tri kilometra, dviju podzemnih postaja te povezivanje s postojećom linijom metroa.
Projekt će realizirati zajednica ponuditelja koju čine Webuild i španjolski građevinski div FCC, pri čemu talijanska kompanija ima udio od 50 posto.
Na domaćem tržištu među najvećim ugovorenim poslovima izdvaja se izgradnja središnje dionice podmorskog cestovnog tunela u Genovi, vrijedna 803 milijuna eura. Projekt uključuje izvedbu dviju paralelnih tunelskih cijevi koje će prolaziti ispod lučkog područja, a realizirat će ga Webuild sa svojom podružnicom SELI Overseas.
Vrijedan posao kompanija je dobila i na krajnjem jugu Italije. Za 531 milijun eura gradit će približno 17 kilometara državne ceste SS106 Jonica u Kalabriji. Na toj relativno kratkoj dionici predviđena je izgradnja čak 15 vijadukata, triju nadvožnjaka i tunela duljine 1,4 kilometra.
Posebno zanimljiv projekt priprema se u Zambiji, gdje je konzorcij predvođen Webuildom odabran kao preferirani ponuditelj za izgradnju dijela željezničkog koridora Lobito. Riječ je o približno 517 kilometara nove željezničke infrastrukture koja bi područje bogato bakrom i kobaltom povezala s prometnim koridorom prema atlantskoj obali.
Osim pruge, projekt obuhvaća izgradnju 22 mosta i vijadukta, osam željezničkih postaja te triju objekata za održavanje. Konačno sklapanje ugovora ovisit će o završetku tehničkih, komercijalnih i pravnih pregovora.
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Webuild je tijekom godine dovršio i nekoliko velikih infrastrukturnih projekata. Među njima su prva dionica brze željeznice između Napulja i Barija, dio brze pruge Halkalı-Kapıkule u Turskoj te projekti vodne infrastrukture u američkim gradovima Seattleu i Kansas Cityju.
Prema podacima grupe, na poslovima kompanije diljem svijeta angažirano je više od 83.000 ljudi, od kojih približno 22.000 u Italiji. U prvih devet mjeseci ove godine kompanija je u Italiji izravno zaposlila oko 2.000 novih radnika.
Vrijednost potencijalnih poslovnih prilika koje Webuild prati u kratkoročnom razdoblju dosegnula je 99,3 milijarde eura. Od tog iznosa gotovo 25 milijardi odnosi se na natječaje za koje su ponude već predane i čiji se ishodi očekuju.
Kompanija je potvrdila i poslovne ciljeve za 2026. godinu. Očekuje prihode veće od 13,6 milijardi eura te EBITDA-u iznad 1,2 milijarde eura. Poslovne projekcije već uključuju posljedice raskida ugovora na projektima NEOM u Saudijskoj Arabiji.
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