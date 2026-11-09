Kako graditi tunel kad se stijena oko njega stišće? Susjedi su za to osvojili međunarodnu nagradu

Kad su na gradilištu nove željezničke pruge kod Genove počeli prolaziti kroz geološki zahtjevnu zonu, stijenska masa oko tunela deformirala se više nego što su inženjeri očekivali. Pomaci su se javljali i daleko iza čela iskopa, ondje gdje je podgrada već bila postavljena.

Webuild je na tom gradilištu primijenio poluautomatski sustav za ugradnju čeličnih lukova, kojim je ubrzao njihovo postavljanje i smanjio izloženost radnika tijekom najosjetljivijih zahvata. Za to je rješenje osvojio nagradu za tehničku inovaciju godine na dodjeli ITA Tunnelling Awards 2026.

Stijena se deformirala i iza čela iskopa

Trasa pruge Terzo Valico dei Giovi prolazi kroz zonu Sestri-Voltaggio, područje dodira alpskih i apeninskih geoloških struktura. Prema obrazloženju organizatora nagrade, tijekom iskopa kroz stijene bogate glinom došlo je do oslobađanja tektonskih naprezanja. Stijenska masa oko otvora počela se pomicati prema unutrašnjosti tunela, a izmjereni pomaci bili su veći od očekivanih. Pritom stijena nije jednako pritiskala tunel iz svih smjerova.

Za gradilište je posebno važno bilo to što se deformacije nisu zadržale samo ondje gdje se u tom trenutku kopalo. Pojavljivale su se i na već iskopanim dijelovima, pa je dodatno opterećenje preuzimala konstrukcija ugrađena da stabilizira tunel tijekom gradnje.

Terzo Valico dei Giovi - Genoa | Foto: Webuild

Kako čelični lukovi drže tunel?

Nagrađeno rješenje odnosi se na primarnu podgradu, konstrukciju koja se ugrađuje tijekom iskopa kako bi stabilizirala tunelski otvor. U ovom su slučaju uz stijenke postavljali obrnuto zakrivljene čelične lukove. Oni preuzimaju dio opterećenja koje nastaje kad se okolna stijenska masa pomiče prema otvoru.

Na gradilištu je pritom bilo važno kako se svaki čelični element dovodi na mjesto ugradnje, namješta i postavlja. Upravo je za te korake razvijen poluautomatski sustav. Webuild je na rješenju radio sa specijaliziranim tehnološkim i industrijskim partnerima, među kojima je i Officine Maccaferri.

Na gradilištu je pritom bilo važno kako se svaki čelični element dovodi na mjesto ugradnje, namješta i postavlja. Upravo je za te korake razvijen poluautomatski sustav.

Brže postavljanje i sigurniji rad

Kako navode iz Webuilda, poluautomatska oprema ubrzala je rukovanje čeličnim elementima i omogućila preciznije namještanje pri ugradnji. Radnici su i dalje upravljali postupkom, a oprema im je olakšala posao upravo u fazama u kojima su najviše izloženi riziku.

Međunarodno udruženje za tunele i podzemne prostore nagradilo je primjenu sustava na stvarnom gradilištu, u uvjetima u kojima su deformacije stijene premašile projektna predviđanja. Tehnologija je razvijana na temelju iskustva stečenog tijekom iskopa na samoj trasi.

Nova pruga povezat će luku s europskom mrežom

Terzo Valico dei Giovi i željeznički čvor u Genovi dio su istog projekta koji se izvodi za talijanskog upravitelja željezničke infrastrukture Rete Ferroviaria Italiana. Nova pruga velikog kapaciteta dio je europskog koridora Rajna-Alpe.

Cilj je bolje povezati luku u Genovi s Milanom i ostatkom europske željezničke mreže, koja se tim koridorom proteže sve do Rotterdama. Zahvat je važan i za putnički promet i za prijevoz tereta iz luke prema unutrašnjosti.