Kako graditi tunel kad se stijena oko njega stišće? Susjedi su za to osvojili međunarodnu nagradu

Susjedi će graditi tunel od 800 milijuna eura ispod mora: Stiže stroj promjera gotovo 16 metara
Potpisan je ugovor za zahtjevnu dionicu podmorskog tunela koji će povezati dva dijela talijanske Genove.
15:24 20 d 20.10.2026
09. studeni 2026.
Poluautomatska ugradnja čeličnih lukova olakšala je rad u tunelu u kojem se stijenska masa deformirala.
Kad su na gradilištu nove željezničke pruge kod Genove počeli prolaziti kroz geološki zahtjevnu zonu, stijenska masa oko tunela deformirala se više nego što su inženjeri očekivali. Pomaci su se javljali i daleko iza čela iskopa, ondje gdje je podgrada već bila postavljena.
Webuild je na tom gradilištu primijenio poluautomatski sustav za ugradnju čeličnih lukova, kojim je ubrzao njihovo postavljanje i smanjio izloženost radnika tijekom najosjetljivijih zahvata. Za to je rješenje osvojio nagradu za tehničku inovaciju godine na dodjeli ITA Tunnelling Awards 2026.
Trasa pruge Terzo Valico dei Giovi prolazi kroz zonu Sestri-Voltaggio, područje dodira alpskih i apeninskih geoloških struktura. Prema obrazloženju organizatora nagrade, tijekom iskopa kroz stijene bogate glinom došlo je do oslobađanja tektonskih naprezanja. Stijenska masa oko otvora počela se pomicati prema unutrašnjosti tunela, a izmjereni pomaci bili su veći od očekivanih. Pritom stijena nije jednako pritiskala tunel iz svih smjerova.
Za gradilište je posebno važno bilo to što se deformacije nisu zadržale samo ondje gdje se u tom trenutku kopalo. Pojavljivale su se i na već iskopanim dijelovima, pa je dodatno opterećenje preuzimala konstrukcija ugrađena da stabilizira tunel tijekom gradnje.
Nagrađeno rješenje odnosi se na primarnu podgradu, konstrukciju koja se ugrađuje tijekom iskopa kako bi stabilizirala tunelski otvor. U ovom su slučaju uz stijenke postavljali obrnuto zakrivljene čelične lukove. Oni preuzimaju dio opterećenja koje nastaje kad se okolna stijenska masa pomiče prema otvoru.
Na gradilištu je pritom bilo važno kako se svaki čelični element dovodi na mjesto ugradnje, namješta i postavlja. Upravo je za te korake razvijen poluautomatski sustav. Webuild je na rješenju radio sa specijaliziranim tehnološkim i industrijskim partnerima, među kojima je i Officine Maccaferri.
Na gradilištu je pritom bilo važno kako se svaki čelični element dovodi na mjesto ugradnje, namješta i postavlja. Upravo je za te korake razvijen poluautomatski sustav.
Susjedi će graditi tunel od 800 milijuna eura ispod mora: Stiže stroj promjera gotovo 16 metara
Potpisan je ugovor za zahtjevnu dionicu podmorskog tunela koji će povezati dva dijela talijanske Genove.
15:24 20 d 20.10.2026
Susjedi grade punom parom: Golemi stroj probija 4,4 kilometra tunela, radit će bez prestanka
Talijani nastavljaju veliki željeznički projekt, a golema Aurora sada kreće u probijanje novog tunela kroz Apenine.
08:20 36 d 04.10.2026
Kako navode iz Webuilda, poluautomatska oprema ubrzala je rukovanje čeličnim elementima i omogućila preciznije namještanje pri ugradnji. Radnici su i dalje upravljali postupkom, a oprema im je olakšala posao upravo u fazama u kojima su najviše izloženi riziku.
Međunarodno udruženje za tunele i podzemne prostore nagradilo je primjenu sustava na stvarnom gradilištu, u uvjetima u kojima su deformacije stijene premašile projektna predviđanja. Tehnologija je razvijana na temelju iskustva stečenog tijekom iskopa na samoj trasi.
Galerija: Susjedi izvukli građevinske 'zvijeri' od 400 tona, dnevno rade ono za što su prije trebali tjedni
Sedam golemih hidrofrezalica ubrzava gradnju nove autoceste, a riječ je o jednoj od najvećih takvih flota u Italiji.
16:05 61 d 09.09.2026
Divovski TBM probio tunel, a sada ga sele preko vijadukta: Ovako napreduje nova brza pruga u susjedstvu
Nakon završetka 800 metara dugog tunela golemi stroj nastavlja dalje, a na trasi ga čekaju novi tuneli i vijadukti.
16:12 88 d 13.08.2026
Terzo Valico dei Giovi i željeznički čvor u Genovi dio su istog projekta koji se izvodi za talijanskog upravitelja željezničke infrastrukture Rete Ferroviaria Italiana. Nova pruga velikog kapaciteta dio je europskog koridora Rajna-Alpe.
Cilj je bolje povezati luku u Genovi s Milanom i ostatkom europske željezničke mreže, koja se tim koridorom proteže sve do Rotterdama. Zahvat je važan i za putnički promet i za prijevoz tereta iz luke prema unutrašnjosti.
Grade ono što ostaje desetljećima: Zidari, tesari i armirači u fokusu
Zidari, tesari i armirači čine temelj svakog projekta. Njihovo iskustvo često odlučuje o kvaliteti cijele građevine, a evo što sve rade.
13:53 4 d 05.11.2026
Razmišljate o gradnji kuće na kredit? Evo što sve trebate znati
Donosimo sve informacije o podizanju kredita za gradnju kuće i kako vam kreditni posrednici mogu pomoći da lakše, brže i jeftinije dođete do kredita.
10:40 7 d 02.11.2026
Želite da vaš proizvod upoznaju arhitekti i dizajneri? Evo gdje ih možete susresti
Tražite li nove projekte i poslovne kontakte među arhitektima i dizajnerima interijera? Predstavite svoju ponudu u Rovinju na sajmu Design District.
10:23 14 d 26.10.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 39 d 01.10.2026
Dionica kojom dnevno prođe 80.000 vozila: Čini se da više nema prepreka za treći trak Zagrebačke obilaznice
Iako su još prije turističke sezone Hrvatske autoceste (HAC) odgađale dogradnju trećeg traka obilaznice nakon odlaska turista, i ovo je kočilo radove.
16:47 8 h 09.11.2026
Hidroelektrana na Kvarneru 'dobit će' novih 50 godina: Sprema se opsežna rekonstrukcija sustava iz 60-tih
Opsežnom rekonstrukcijom starog sustava iz 1960-tih hidroelektrana Rijeka dobit će još pola stoljeća. Sprema se obnova sustava za dodatnih 50 godina.
16:40 8 h 09.11.2026
Vruć natječaj! Traže voditelja izgradnje nove hrvatske bolnice, 'plaća' za 70 mjeseci čak 14 milijuna eura
Nova zgrada zamijenit će čak 15 postojećih bolničkih jedinica i sve ih povezati u jednom kompleksu.
12:51 12 h 09.11.2026
Kreće sanacija ceste kod Dubrovnika s kritičnim zavojem, posao dobili lokalci, gradit će 3 potporna zida
Jedan od najzahtjevnijih dijelova projekta bit će izgradnja novih potpornih konstrukcija.
11:05 14 h 09.11.2026
Učenik Tin vraća vjeru u nove generacije: Dobio je nagradu, ali njegova poruka odraslima još je važnija
Srednjoškolac Tin Boršić dobio je nagradu za borbu protiv nasilja. Upozorava na problem u školama i online ponašanje mladih, ali i odraslih.
17:00 8 h 09.11.2026
Poznati su dobitnici Zlatne krede: Ljudi koji obrazovanje čine toplijim mjestom
Najveća dobra djela često su ona najtiša. Upoznajte četvero ljudi koji su osvojili nagradu Zlatna kreda zbog svoje dobrote.
15:16 9 h 09.11.2026
Mirovine su zadnjih 12 godina rasle 117 posto: Veće su za 77 eura nego lani
Mirovine u zadnjem desetljeću kontinuirano rastu, što je rezultat usklađivanja, ali i izmjena zakona. Sada imamo treći najveći rast od 2014. godine.
16:26 8 h 09.11.2026
Počinju prijave za dostavu obroka iz Centra za starije: Evo koliko će koštati ručak
Centar za starije u Medulinu pružat će i uslugu dostave obroka. Stariji mogu dobiti ručak svaki radni dan u tjednu ili samo neke dane, ovisno o želji.
16:23 8 h 09.11.2026