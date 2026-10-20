Susjedi će graditi tunel od 800 milijuna eura ispod mora: Stiže stroj promjera gotovo 16 metara

Talijanska Genova jedan je od najvažnijih lučkih gradova na Sredozemlju, a uskoro će dobiti i prometnu infrastrukturu kakva dosad nije izgrađena u Italiji. Riječ je o velikom cestovnom tunelu koji će prolaziti ispod mora, lučkog područja i gradskih četvrti. Projekt bi trebao znatno poboljšati prometnu povezanost zapadnog i istočnog dijela grada te rasteretiti prometnice kojima svakodnevno prolaze brojna osobna i teretna vozila.

Sada je napravljen novi korak prema njegovoj realizaciji. Talijanski koncesionar Autostrade per l'Italia i građevinski div Webuild potpisali su ugovor vrijedan 803 milijuna eura za izgradnju središnjeg, ujedno i tehnički najzahtjevnijeg dijela podmorskog tunela. Ugovor je potpisan 15. listopada 2026. u talijanskom Ministarstvu infrastrukture i prometa, a označava početak nove faze jednog od najsloženijih infrastrukturnih projekata u zemlji.

Tunel dug više od četiri kilometra

Prema projektu koji je izradila tvrtka Tecne, dio grupe Autostrade per l'Italia, ukupna trasa nove prometnice bit će duga približno 4,2 kilometra. Od toga će se oko 3,4 kilometra odvijati kroz dva odvojena tunela, po jedan za svaki smjer vožnje.

Tunel će povezati područje San Benigna na zapadu s ulicom Viale Brigate Partigiane u gradskoj četvrti Foce na istoku. Trasa će prolaziti ispod lučkog bazena, gdje će dosegnuti dubinu veću od 40 metara, a zatim nastaviti ispod brda na području četvrti Carignano.

Ovakvo prometno rješenje trebalo bi omogućiti brži prolazak kroz grad, ali i odvojiti dio gradskog prometa od onoga koji je povezan s lukom. Time bi se smanjile gužve i emisije štetnih plinova, što je posebno važno za Genovu, čiji je prometni sustav snažno povezan s lučkim aktivnostima. Novi tunel u Italiji | Foto: Screenshot, Webuild

Divovski stroj promjera gotovo 16 metara

Najveći građevinski izazov predstavljat će iskop središnje dionice, poznate kao Lot B, koja prolazi ispod lučkog bazena i gusto izgrađenog gradskog područja. Za taj posao Webuild će koristiti TBM, odnosno veliki stroj za mehanizirani iskop tunela, promjera gotovo 16 metara. Riječ je o jednom od najvećih takvih strojeva koji će se koristiti u Italiji.

Stroj će postupno probijati podzemnu trasu i omogućiti izgradnju dviju paralelnih tunelskih cijevi. Njihova ukupna duljina iznosit će približno 6,8 kilometara, što znači da će biti potrebno izvesti gotovo sedam kilometara tunelskog iskopa. Upravo zbog dimenzija tunela, dubine iskopa i prolaska ispod aktivne luke, projekt se smatra jednim od najzahtjevnijih podzemnih građevinskih pothvata u Italiji. Novi tunel u Italiji | Foto: Screenshot, Webuild

Potpisan ugovor vrijedan 803 milijuna eura

Ugovor za izgradnju središnje dionice potpisan je u Rimu, u prisutnosti predstavnika talijanske vlade, investitora i izvođača radova. Webuild je posao dobio još u srpnju ove godine, a sada je potpisivanjem ugovora otvoren put prema sljedećoj fazi realizacije.

Radove će izvoditi Webuild, s udjelom od 90 posto, i njegova podružnica SELI Overseas, koja sudjeluje s preostalih deset posto. Na potpisivanju ugovora izvršni direktor Webuilda Pietro Salini istaknuo je važnost projekta za talijansko građevinarstvo.

- U Genovu donosimo najbolje od talijanskog inženjerstva kako bismo izgradili prvi podmorski cestovni tunel u zemlji. Riječ je o projektu koji predstavlja inženjerski izazov najviše razine, poručio je Salini.

Prema procjenama investitora, projekt bi trebao otvoriti više od 700 radnih mjesta, uključujući izravno zaposlene radnike i zaposlenike drugih tvrtki uključenih u izgradnju. Novi tunel u Italiji | Foto: Screenshot, Webuild

Prvi radovi započeli su još 2024. godine

Iako je ugovor za najzahtjevniju dionicu potpisan tek sada, radovi na cijelom projektu započeli su još 2024. godine. Prva faza, poznata kao Lot A, povjerena je tvrtki Amplia, koja posluje unutar grupe Autostrade per l'Italia.

U sklopu te faze već su izvedeni brojni pripremni i infrastrukturni zahvati. Među njima se posebno ističe izgradnja novog željezničkog tunela dugog 410 metara, koji je važan za reorganizaciju prometnih tokova na području luke.

Osim željezničkog tunela, izgrađene su nove lučke prometnice i obilaznica Lanterna te sustav za odvodnju velikih voda vodotoka Fosso San Bartolomeo. Izvedeni su i radovi na uklanjanju postojećih objekata i pripremi terena za nastavak izgradnje. Prema riječima predstavnika investitora, prva faza izvedena je u skladu s planiranim rokovima i proračunom, a novi ugovor omogućuje nastavak projekta na njegovu tehnički najsloženijem dijelu.

Grad dobiva i šest hektara zelenih površina

Projekt podmorskog tunela neće se odnositi isključivo na prometnu infrastrukturu. Jedan od njegovih ciljeva jest i preuređenje dijela gradskog prostora te stvaranje novih javnih površina.

U sklopu projekta planirano je uređenje novog parka Lanterna, čime bi Genova trebala dobiti približno šest hektara novih zelenih površina. Riječ je o prostoru koji bi građanima trebao omogućiti kvalitetnije korištenje područja uz luku.

Podmorski tunel dio je šire modernizacije prometne i lučke infrastrukture Genove. Na tom području Webuild već sudjeluje u nekoliko velikih projekata, među kojima su izgradnja novog lukobrana, željeznički projekt Terzo Valico dei Giovi i prometno povezivanje željezničkog čvorišta Genove.