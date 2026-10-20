Susjedi će graditi tunel od 800 milijuna eura ispod mora: Stiže stroj promjera gotovo 16 metara

Susjedi grade punom parom: Golemi stroj probija 4,4 kilometra tunela, radit će bez prestanka
Talijani nastavljaju veliki željeznički projekt, a golema Aurora sada kreće u probijanje novog tunela kroz Apenine.
08:20 16 d 04.10.2026
20. listopad 2026.
Potpisan je ugovor za zahtjevnu dionicu podmorskog tunela koji će povezati dva dijela talijanske Genove.
Talijanska Genova jedan je od najvažnijih lučkih gradova na Sredozemlju, a uskoro će dobiti i prometnu infrastrukturu kakva dosad nije izgrađena u Italiji. Riječ je o velikom cestovnom tunelu koji će prolaziti ispod mora, lučkog područja i gradskih četvrti. Projekt bi trebao znatno poboljšati prometnu povezanost zapadnog i istočnog dijela grada te rasteretiti prometnice kojima svakodnevno prolaze brojna osobna i teretna vozila.
Sada je napravljen novi korak prema njegovoj realizaciji. Talijanski koncesionar Autostrade per l'Italia i građevinski div Webuild potpisali su ugovor vrijedan 803 milijuna eura za izgradnju središnjeg, ujedno i tehnički najzahtjevnijeg dijela podmorskog tunela. Ugovor je potpisan 15. listopada 2026. u talijanskom Ministarstvu infrastrukture i prometa, a označava početak nove faze jednog od najsloženijih infrastrukturnih projekata u zemlji.
Prema projektu koji je izradila tvrtka Tecne, dio grupe Autostrade per l'Italia, ukupna trasa nove prometnice bit će duga približno 4,2 kilometra. Od toga će se oko 3,4 kilometra odvijati kroz dva odvojena tunela, po jedan za svaki smjer vožnje.
Tunel će povezati područje San Benigna na zapadu s ulicom Viale Brigate Partigiane u gradskoj četvrti Foce na istoku. Trasa će prolaziti ispod lučkog bazena, gdje će dosegnuti dubinu veću od 40 metara, a zatim nastaviti ispod brda na području četvrti Carignano.
Ovakvo prometno rješenje trebalo bi omogućiti brži prolazak kroz grad, ali i odvojiti dio gradskog prometa od onoga koji je povezan s lukom. Time bi se smanjile gužve i emisije štetnih plinova, što je posebno važno za Genovu, čiji je prometni sustav snažno povezan s lučkim aktivnostima.
Najveći građevinski izazov predstavljat će iskop središnje dionice, poznate kao Lot B, koja prolazi ispod lučkog bazena i gusto izgrađenog gradskog područja. Za taj posao Webuild će koristiti TBM, odnosno veliki stroj za mehanizirani iskop tunela, promjera gotovo 16 metara. Riječ je o jednom od najvećih takvih strojeva koji će se koristiti u Italiji.
Stroj će postupno probijati podzemnu trasu i omogućiti izgradnju dviju paralelnih tunelskih cijevi. Njihova ukupna duljina iznosit će približno 6,8 kilometara, što znači da će biti potrebno izvesti gotovo sedam kilometara tunelskog iskopa. Upravo zbog dimenzija tunela, dubine iskopa i prolaska ispod aktivne luke, projekt se smatra jednim od najzahtjevnijih podzemnih građevinskih pothvata u Italiji.
Ugovor za izgradnju središnje dionice potpisan je u Rimu, u prisutnosti predstavnika talijanske vlade, investitora i izvođača radova. Webuild je posao dobio još u srpnju ove godine, a sada je potpisivanjem ugovora otvoren put prema sljedećoj fazi realizacije.
Radove će izvoditi Webuild, s udjelom od 90 posto, i njegova podružnica SELI Overseas, koja sudjeluje s preostalih deset posto. Na potpisivanju ugovora izvršni direktor Webuilda Pietro Salini istaknuo je važnost projekta za talijansko građevinarstvo.
- U Genovu donosimo najbolje od talijanskog inženjerstva kako bismo izgradili prvi podmorski cestovni tunel u zemlji. Riječ je o projektu koji predstavlja inženjerski izazov najviše razine, poručio je Salini.
Prema procjenama investitora, projekt bi trebao otvoriti više od 700 radnih mjesta, uključujući izravno zaposlene radnike i zaposlenike drugih tvrtki uključenih u izgradnju.
Iako je ugovor za najzahtjevniju dionicu potpisan tek sada, radovi na cijelom projektu započeli su još 2024. godine. Prva faza, poznata kao Lot A, povjerena je tvrtki Amplia, koja posluje unutar grupe Autostrade per l'Italia.
U sklopu te faze već su izvedeni brojni pripremni i infrastrukturni zahvati. Među njima se posebno ističe izgradnja novog željezničkog tunela dugog 410 metara, koji je važan za reorganizaciju prometnih tokova na području luke.
Osim željezničkog tunela, izgrađene su nove lučke prometnice i obilaznica Lanterna te sustav za odvodnju velikih voda vodotoka Fosso San Bartolomeo. Izvedeni su i radovi na uklanjanju postojećih objekata i pripremi terena za nastavak izgradnje. Prema riječima predstavnika investitora, prva faza izvedena je u skladu s planiranim rokovima i proračunom, a novi ugovor omogućuje nastavak projekta na njegovu tehnički najsloženijem dijelu.
Susjedi grade punom parom: Golemi stroj probija 4,4 kilometra tunela, radit će bez prestanka
Talijani nastavljaju veliki željeznički projekt, a golema Aurora sada kreće u probijanje novog tunela kroz Apenine.
08:20 16 d 04.10.2026
Galerija: Susjedi izvukli građevinske 'zvijeri' od 400 tona, dnevno rade ono za što su prije trebali tjedni
Sedam golemih hidrofrezalica ubrzava gradnju nove autoceste, a riječ je o jednoj od najvećih takvih flota u Italiji.
16:05 41 d 09.09.2026
Projekt podmorskog tunela neće se odnositi isključivo na prometnu infrastrukturu. Jedan od njegovih ciljeva jest i preuređenje dijela gradskog prostora te stvaranje novih javnih površina.
U sklopu projekta planirano je uređenje novog parka Lanterna, čime bi Genova trebala dobiti približno šest hektara novih zelenih površina. Riječ je o prostoru koji bi građanima trebao omogućiti kvalitetnije korištenje područja uz luku.
Podmorski tunel dio je šire modernizacije prometne i lučke infrastrukture Genove. Na tom području Webuild već sudjeluje u nekoliko velikih projekata, među kojima su izgradnja novog lukobrana, željeznički projekt Terzo Valico dei Giovi i prometno povezivanje željezničkog čvorišta Genove.
Što je sve potrebno za opremanje jednog hotela? Puno više od namještaja
Hotel prije prvih gostiju treba stotine proizvoda, a odluke o njima nisu jednostavne. Zato se u Rovinju održava sajam koji može pomoći.
09:34 1 d 19.10.2026
Naša pretplata je jedan od najboljih digitalnih projekata u Hrvatskoj
Projekt pretplate na portalima Pametne kuće ušao je u uži izbor natjecanja SoMo Borac, regionalnog natjecanja najboljih digitalnih projekata.
13:58 5 d 15.10.2026
Što je projektantima važno pri odabiru proizvoda? Cijena više nije jedini kriterij
Trajnost, održavanje, potrošnja energije i dostupnost dokumentacije sve su važniji pri odabiru proizvoda za hotele i poslovne objekte.
10:07 8 d 12.10.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 19 d 01.10.2026
Otvara se gradilište za novu vojarnu u Belom Manastiru! Imat će 13 građevina i primati do 800 vojnika
MORH nam je dao rokove i detalje ulaganja u novi vojni kompleks na istoku Hrvatske.
16:21 2 h 20.10.2026
Stanogradnja u Hrvatskoj opasno usporava: U osam mjeseci 10 posto manje planiranih novih stanova
Kako se godina bliži kraju pad broja izdanih građevinskih dozvola na godišnjoj razini sve više zabrinjava.
16:19 2 h 20.10.2026
Velika promjena na pruzi vrijednoj 200 milijuna eura: Dva prijelaza odlaze u povijest
Ministarstvo je odobrilo nove izmjene velikog željezničkog projekta, uključujući ukidanje prijelaza i drukčiju zaštitu od buke.
16:18 2 h 20.10.2026
Nova tramvajska linija na istoku Zagreba: Što se sve događalo iza ograde Sarajevske ceste?
Nakon gotovo dvije godine radova pruga na Sarajevskoj cesti ulazi u završnicu. Upoznali smo ljude zaslužne za nju i priču koju s ulice ne vidite.
15:19 3 h 20.10.2026
Hrvatska je dobila 254 nova doktora znanosti: Ovo su njihova imena i fakulteti s kojih dolaze
Najviše promoviranih, njih 43, stiže s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Slijedi Medicinski fakultet s 40 promoviranih.
15:29 3 h 20.10.2026
Školu potresla vijest o preranoj smrti nastavnika (46): 'Bio si ljudina i čovjek nježnog srca'
U 46. godini života preminuo je nastavnik Željko Šebeštjan, profesor mentor Tehničke škole Čakovec.
14:04 4 h 20.10.2026
Naselja za umirovljenike u Hrvatskoj: Svaka kuća ima vrt koji možete urediti kako želite
Naselja za umirovljenike u Sisačko-moslavačkoj županiji čekaju prve stanare. Jedinstveni je to koncept organiziranog stanovanja za starije osobe.
16:41 2 h 20.10.2026
Dom za starije radi pet mjeseci unatoč zabrani: 'Ministarstvo nema ovlasti'
Iz Ministarstva socijalne politike tvrde da ne mogu zaustaviti rad bračkog Doma za starije i nemoćne Domus Vitae usprkos zabrani otprije pet mjeseci.
16:35 2 h 20.10.2026