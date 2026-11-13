Kakav ludi crveni stadion! Travnjak je ukopan 15 metara u zemlju, pročelje digitalno, a tribine kao potkove

E, ovo je top novi stadion! Švicarci predstavili svoj, oko kompleksa će juriti vlak smrti
Stadion je zamišljen kao veliki višenamjenski kompleks ukupne bruto površine oko 51.500 četvornih metara.
16:42 23 d 21.10.2026
13. studeni 2026.
U Egiptu je osmišljen stadion čiju je arhitekturu diktirala blizina zračne luke, nisu htjeli prepoloviti kapacitet pa su ga do pola ukopali.
Projektiranje velikih sportskih građevina nerijetko podrazumijeva suočavanje s nizom prostornih i tehničkih ograničenja. No, upravo takva ograničenja ponekad rezultiraju najzanimljivijim arhitektonskim rješenjima. Odličan primjer toga je projekt stadiona egipatskog nogometnog kluba Al-Ahly, koji bi trebao postati jedna od najprepoznatljivijih građevina na području Kaira.
Iza projekta stadiona kapaciteta 42.000 sjedećih mjesta stoji arhitektonski ured Gensler, u suradnji s tvrtkama El Qalaa El Hamraa i Buro Happold. Smješten uz autocestu koja povezuje Kairo i Aleksandriju, stadion je zamišljen kao svojevrsna ulazna točka u egipatsku prijestolnicu, ali i središte budućeg velikog sportskog kompleksa.
Projekt je već zaslužio divljenje struke našavši se među finalistima Svjetskog festivala arhitekture (World Architecture Festival – WAF) u kategoriji 'Buduće zgrade: sport'.
Jedan od najvećih izazova s kojima su se projektanti susreli bila je blizina međunarodne zračne luke Sphinx. Naime, zbog putanja leta zrakoplova visina građevine ograničena je na 30 metara, što je predstavljalo ozbiljan izazov pri projektiranju stadiona ovako velikog kapaciteta.
Umjesto smanjenja broja sjedećih mjesta, projektanti su odlučili dio građevine smjestiti ispod razine okolnog terena. Nogometno igralište tako će biti ukopano čak 15 metara, čime je omogućena realizacija planiranog kapaciteta uz poštivanje visinskih ograničenja.
Posebno je zanimljivo što ovakvo rješenje ima i važnu ulogu u prilagodbi građevine egipatskim klimatskim uvjetima. Ukopavanjem stadiona iskorištavaju se niže temperature tla kako bi se ublažio utjecaj visokih vanjskih temperatura na prostor stadiona. Riječ je o pasivnom arhitektonskom rješenju kojim se nastoji povećati toplinska ugodnost posjetitelja.
Ono što stadion na prvi pogled izdvaja od drugih velikih sportskih građevina svakako je njegova neobična silueta. Umjesto uobičajene simetrične forme, projektanti su osmislili razvedenu građevinu kojom dominira monumentalni nosivi luk.
Na njega se oslanja asimetrična krovna konstrukcija izvedena kao mreža nosivih kabela. Prema riječima projektanata, riječ je o kombinaciji konstrukcijskih rješenja koja dosad nije primijenjena u projektiranju stadiona.
Veliki luk pritom nema samo konstrukcijsku i estetsku funkciju. Njegovim oblikovanjem stvoren je i veliki otvor koji omogućuje vizualnu povezanost unutrašnjosti stadiona s javnim prostorom ispred građevine. Tako je izbjegnut dojam potpuno zatvorenog sportskog objekta, karakterističan za brojne stadione velikog kapaciteta.
E, ovo je top novi stadion! Švicarci predstavili svoj, oko kompleksa će juriti vlak smrti
Stadion je zamišljen kao veliki višenamjenski kompleks ukupne bruto površine oko 51.500 četvornih metara.
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Neobična geometrija stadiona posebno dolazi do izražaja u organizaciji gledališta. Donja razina tribina kontinuirano okružuje nogometni teren, dok je gornja oblikovana poput potkove, s dvjema razinama sjedećih mjesta na zapadnoj, sjevernoj i južnoj strani stadiona.
Takav raspored osmišljen je kako bi se što veći broj gledatelja približio terenu, ali i kako bi se pojačao doživljaj navijanja tijekom utakmica. Asimetričnost tribina tako istodobno odgovara na prostorna ograničenja i funkcionalne zahtjeve sportskog objekta.
Predviđeni su i posebno uređeni prostori za posjetitelje koji žele ekskluzivniji doživljaj utakmica. Među njima je VIP zona s gastronomskim sadržajima, pristupom tunelu za igrače i sjedećim mjestima u neposrednoj blizini igrališta.
Velika pozornost posvećena je i prostoru izvan samog stadiona. Na glavnom ulazu u kompleks predviđen je veliki javni trg naziva ‘Owners’ Plaza’, koji će moći primiti čak 30.000 posjetitelja.
Osim prostora za okupljanje navijača, trg će obuhvaćati ugostiteljske sadržaje, klupsku trgovinu i muzej posvećen povijesti Al-Ahlyja. Ideja je da ovaj dio kompleksa bude aktivan i u danima kada se na stadionu ne održavaju nogometne utakmice.
Posebno je zanimljiva njegova vizualna povezanost s nogometnim terenom. Zahvaljujući otvorenoj strani stadiona, javni prostor ispred građevine i njezina unutrašnjost neće biti potpuno odvojeni, što predstavlja odmak od tradicionalnog oblikovanja velikih sportskih objekata.
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Ako će danju stadionom dominirati monumentalni konstrukcijski luk, noću bi njegov izgled trebao biti znatno drukčiji. Vanjska ovojnica zamišljena je kao digitalno pročelje s mogućnošću prikazivanja različitih vizualnih sadržaja i projekcija.
U kombinaciji s osvijetljenom krovnom konstrukcijom, stadion bi trebao postati jedan od najupečatljivijih elemenata noćne panorame Kaira. Zanimljivo je da će njegov svjetlosni identitet biti vidljiv i putnicima u zrakoplovima koji prilaze obližnjoj zračnoj luci.
Digitalna ovojnica omogućit će prilagodbu izgleda građevine različitim događanjima, čime pročelje dobiva dodatnu funkciju koja nadilazi uobičajenu arhitektonsku rasvjetu.
No, projekt ne završava izgradnjom stadiona. Ova monumentalna građevina trebala bi postati središnji dio znatno većeg urbanističkog kompleksa, svojevrsnog sportskog grada u kojem je predviđena i izgradnja sveučilišta, bolnice te džamije.
Sam stadion projektiran je kao višenamjenski objekt koji će, osim nogometnih utakmica, moći ugostiti velike koncerte i događanja od nacionalnog značaja. Time se nastoji osigurati njegova aktivna uloga tijekom cijele godine.
U konačnici, ono što ovaj projekt čini posebno zanimljivim jest način na koji su zahtjevni lokacijski i klimatski uvjeti oblikovali njegovu arhitekturu. Ograničenje visine građevine rezultiralo je ukopanim igralištem, asimetričnim tribinama i nesvakidašnjom krovnom konstrukcijom, odnosno rješenjima koja bi stadionu trebala osigurati prepoznatljivost daleko izvan granica Egipta.
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