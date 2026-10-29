Spektakularan sportski kompleks na obali jezera: Krovovi kao jedra, a građevine lebde iznad močvare

Na obali jezera Dianshan, zapadno od Šangaja, planira se sportski kompleks koji bi mogao potpuno promijeniti način korištenja ovog prirodnog područja. Umjesto jedne velike građevine, zamišljen je čitav niz objekata namijenjenih vodenim sportovima, rekreaciji, turizmu i kulturnim događanjima. Iza projekta Shanghai Yacht Club stoji arhitektonski studio Haptic Architects, koji je odlučio spojiti suvremenu arhitekturu s osjetljivim močvarnim krajolikom.

Jezero Dianshan najveće je slatkovodno jezero na području Šangaja i već je poznato kao mjesto održavanja jedriličarskih natjecanja i drugih vodenih sportova. Novi kompleks trebao bi dodatno razviti taj potencijal, ali pritom ne bi bio namijenjen isključivo profesionalnim sportašima. Planirani su i javni prostori, ugostiteljski sadržaji te mjesta za druženje i boravak uz vodu, kako bi područje bilo aktivno tijekom cijele godine.

Projekt je privukao i pozornost arhitektonske struke. Uvršten je u uži izbor Svjetskog festivala arhitekture (World Architecture Festival – WAF) 2026. godine, u kategoriji budućih sportskih projekata.

Sport uz jezero

Osnovu projekta čini mreža sportskih objekata raspoređenih uz obalu i na manjim otocima jezera Dianshan. Predviđeni su prostori za treninge, profesionalna natjecanja i rekreativne aktivnosti na vodi, ali i sadržaji koji će privući posjetitelje koji se ne bave sportom. Na taj način sportska infrastruktura postaje dio šire turističke i društvene ponude, umjesto zatvorenog kompleksa namijenjenog samo članovima klubova.

Središnje mjesto zauzima paviljon Shanghai Yacht Cluba, u kojem će se nalaziti prostori za gledatelje, ugostiteljski sadržaji, konferencijski prostori i vidikovac. Planirani su i komercijalni te administrativni sadržaji, dok će se na višim razinama nalaziti prostori za svečanosti, dodjele nagrada nakon regata i muzej posvećen pomorskoj povijesti Šangaja. Na vrhu građevine predviđena je terasa s panoramskim pogledom na jezero i marinu.

Paviljon će biti dio šireg razvoja jedriličarskog središta u delti rijeke Yangtze, koje uključuje i marinu planiranu za približno 500 vezova. Uz glavnu građevinu nalazit će se i manji objekti, među kojima je čajana, kao i obnovljena tradicionalna dvorišna kuća u arhitektonskom stilu Bai. Shanghai Yacht Club | foto: Haptic Architects / WAF Shanghai Yacht Club | foto: Haptic Architects / WAF

Građevina iznad močvare

Jedan od najvećih izazova projekta predstavlja osjetljiv prirodni okoliš. Obala jezera obuhvaća močvarna područja i vegetaciju koju arhitekti žele očuvati, zbog čega su građevine pažljivo raspoređene kako bi se smanjio njihov utjecaj na postojeća staništa. Umjesto intenzivne izgradnje duž cijele obale, sadržaji su koncentrirani na odabranim lokacijama, čime se nastoji sačuvati otvorenost krajolika i prirodni kontinuitet prostora.

Posebno je zanimljivo rješenje glavnog paviljona, koji će biti izdignut na četiri oslonca iznad okolne vegetacije. Takav pristup omogućuje smanjenje površine kojom građevina dodiruje tlo, dok prostor ispod nje ostaje otvoren. Ondje su predviđena mjesta za javna okupljanja, ali i smještaj manjih plovila i kajaka. Uz marinu će se protezati široka šetnica koja će se moći koristiti za različita događanja, od sajmova do predstavljanja novih plovila.

Arhitekti pritom žele da priroda ostane glavno obilježje lokacije. Krajobrazno uređenje, pješačke komunikacije i pristup vodi oblikovani su tako da posjetiteljima omoguće doživljaj jezera, a da se pritom što manje zadire u osjetljiva staništa. Projekt tako nastoji pokazati da velika sportska infrastruktura ne mora nužno značiti potpunu preobrazbu prirodnog prostora.

Shanghai Yacht Club | foto: Haptic Architects / WAF

Krovovi poput jedara

Prepoznatljiv izgled kompleksa proizlazi iz inspiracije jedrima, vjetrom i kretanjem vode. Lagane krovne konstrukcije, otvorene terase i prostori orijentirani prema jezeru stvaraju dojam prozračnosti, dok se oblik glavnog paviljona dodatno oslanja na tradicionalnu kinesku arhitekturu. Poseban utjecaj imao je stil Bai, prepoznatljiv po karakterističnim krovovima hramova i pagoda, ali i oblik brzih jedrilica koje se tijekom plovidbe podižu iznad površine vode.

Vanjski dio paviljona bit će obavijen sekundarnom ovojnicom od keramičkih elemenata, koji će stvarati zasjenjene dijelove terasa. Osim vizualnog dojma, takvo rješenje ima i praktičnu funkciju jer štiti posjetitelje od snažnog sunca. Natkriveni prolazi, prirodna ventilacija i pažljivo oblikovani volumeni trebali bi smanjiti potrebu za dodatnim hlađenjem te omogućiti ugodnije korištenje prostora tijekom toplih i vlažnih mjeseci.

Poseban doživljaj planiran je i tijekom večernjih sati, kada bi osvijetljeni paviljon trebao postati svojevrsni orijentir na jezeru. Njegova lagana konstrukcija i slojevite terase tada će dodatno naglasiti odnos između arhitekture, vode i okolnog krajolika. Shanghai Yacht Club | foto: Haptic Architects / WAF

Nova javna obala

Shanghai Yacht Club nije zamišljen samo kao mjesto održavanja sportskih natjecanja. Njegova je ambicija stvoriti novu javnu obalu koja će povezivati profesionalni sport, svakodnevnu rekreaciju, kulturna događanja i turizam. Upravo kombinacija različitih sadržaja trebala bi omogućiti korištenje prostora tijekom cijele godine, neovisno o rasporedu sportskih natjecanja.