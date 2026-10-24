Poseban arhitektonski susret: Nešto potpuno novo bit će razgovor dvojice priznatih arhitekata

Arhitektonski događaj koji organizira Oris Kuća arhitekture dolazi i ove jeseni. Donosi razgovor uživo dvojice priznatih međunarodnih arhitekata.
I ove godine nastavlja se tradicija arhitektonskog simpozija, Oris Day-a. Ove jeseni, održat će se u nedjelju, 8. studenoga 2026., u Mozaik Event Centru (ex Hypo Centar), zgradi B2, na adresi Slavonska avenija 6 u Zagrebu. Događaj organizira Oris Kuća arhitekture, a okupit će istaknuta imena međunarodne i domaće arhitektonske scene. Tradicionalno, na događaju se očekuje razmjena znanja i ideja te povezivanje domaće arhitektonske scene s međunarodnim imenima i suvremenim trendovima u struci.
Nešto drugačije - razgovor uživo
Prema službenom programu, na ovogodišnjem Orisu sudjelovat će pet predavača, odnosno arhitektonskih praksi, a razgovore će usmjeravati četiri moderatora. No, umjesto klasičnih predavanja, glavni dio manifestacije bit će razgovor uživo.
Središnji program donosi razgovor ovogodišnjeg dobitnika Pritzkerove nagrade Smiljana Radića Clarkea i švicarskog arhitekta Christiana Kereza. Dvojica međunarodno priznatih arhitekata razgovarat će o arhitekturi, kreativnom procesu i suvremenim izazovima struke.
Program uključuje i predavanja triju hrvatskih arhitektonskih praksi predstavljenih na izložbi Nove perspektive, organiziranoj povodom 11. obljetnice Oris Kuće arhitekture: NEKOLIKO, Krešimira Damjanovića i platforme SKUP-A, koju vode Filip i Krešimir Romić.
Razgovore i predavanja moderirat će arhitekti i stručnjaci Mia Roth Čerina, Vedran Mimica, Maroje Mrduljaš i Dinko Peračić.
Treba dodati, Smiljan Radić Clarke čileanski je arhitekt rođen 1965. u Santiagu de Chileu, diplomirao je na Pontificia Universidad Católica de Chile, a tijekom karijere predavao je i na uglednim sveučilištima, uključujući Harvard. Dobitnik je Pritzkerove nagrade za 2026. godinu.
Christian Kerez rođen je 1962. u Venezueli, a diplomirao je na ETH-u u Zürichu, gdje je kasnije predavao arhitekturu i projektiranje. Bio je i nositelj Kenzō Tangeove katedre na Harvard Graduate School of Design te je izabran za člana Kraljevskog instituta britanskih arhitekata (RIBA), dodaju iz Orisa.
Međunarodni festival
Uz međunarodne goste, program predstavlja različite pristupe suvremenoj hrvatskoj arhitekturi. Zagrebački ured NEKOLIKO bavi se širokim spektrom arhitektonskih zadataka i mjerila, Krešimir Damjanović djeluje u praksi i akademskoj zajednici, dok SKUP-A istražuje tehnologije, materijale i procese projektiranja, povezujući analogne i digitalne sustave.
Oris Day dio je programa Days of Oris, međunarodnog arhitektonskog festivala i simpozija koji se u organizaciji Oris Kuće arhitekture održava od 2001. godine. Pokrovitelj događaja je Veleposlanstvo Švicarske.