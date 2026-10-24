Poseban arhitektonski susret: Nešto potpuno novo bit će razgovor dvojice priznatih arhitekata

I ove godine nastavlja se tradicija arhitektonskog simpozija, Oris Day-a. Ove jeseni, održat će se u nedjelju, 8. studenoga 2026., u Mozaik Event Centru (ex Hypo Centar), zgradi B2, na adresi Slavonska avenija 6 u Zagrebu. Događaj organizira Oris Kuća arhitekture, a okupit će istaknuta imena međunarodne i domaće arhitektonske scene. Tradicionalno, na događaju se očekuje razmjena znanja i ideja te povezivanje domaće arhitektonske scene s međunarodnim imenima i suvremenim trendovima u struci.

Nešto drugačije - razgovor uživo

Prema službenom programu, na ovogodišnjem Orisu sudjelovat će pet predavača, odnosno arhitektonskih praksi, a razgovore će usmjeravati četiri moderatora. No, umjesto klasičnih predavanja, glavni dio manifestacije bit će razgovor uživo.

Središnji program donosi razgovor ovogodišnjeg dobitnika Pritzkerove nagrade Smiljana Radića Clarkea i švicarskog arhitekta Christiana Kereza. Dvojica međunarodno priznatih arhitekata razgovarat će o arhitekturi, kreativnom procesu i suvremenim izazovima struke.

Predavanja triju arhitektonskih praksi

Program uključuje i predavanja triju hrvatskih arhitektonskih praksi predstavljenih na izložbi Nove perspektive, organiziranoj povodom 11. obljetnice Oris Kuće arhitekture: NEKOLIKO, Krešimira Damjanovića i platforme SKUP-A, koju vode Filip i Krešimir Romić.

Razgovore i predavanja moderirat će arhitekti i stručnjaci Mia Roth Čerina, Vedran Mimica, Maroje Mrduljaš i Dinko Peračić.

Treba dodati, Smiljan Radić Clarke čileanski je arhitekt rođen 1965. u Santiagu de Chileu, diplomirao je na Pontificia Universidad Católica de Chile, a tijekom karijere predavao je i na uglednim sveučilištima, uključujući Harvard. Dobitnik je Pritzkerove nagrade za 2026. godinu.

Christian Kerez rođen je 1962. u Venezueli, a diplomirao je na ETH-u u Zürichu, gdje je kasnije predavao arhitekturu i projektiranje. Bio je i nositelj Kenzō Tangeove katedre na Harvard Graduate School of Design te je izabran za člana Kraljevskog instituta britanskih arhitekata (RIBA), dodaju iz Orisa.

Oris dani arhitekture | Foto: Oris

Međunarodni festival

Uz međunarodne goste, program predstavlja različite pristupe suvremenoj hrvatskoj arhitekturi. Zagrebački ured NEKOLIKO bavi se širokim spektrom arhitektonskih zadataka i mjerila, Krešimir Damjanović djeluje u praksi i akademskoj zajednici, dok SKUP-A istražuje tehnologije, materijale i procese projektiranja, povezujući analogne i digitalne sustave.

Oris Day dio je programa Days of Oris, međunarodnog arhitektonskog festivala i simpozija koji se u organizaciji Oris Kuće arhitekture održava od 2001. godine. Pokrovitelj događaja je Veleposlanstvo Švicarske.

Više informacija o programu i kotizacijama dostupno je na službenoj stranici događaja.